En partenariat avec Designed for Xbox, Hisense lance le mini-projecteur laser intelligent C2 Ultra 4K ultime

QINGDAO, Chine, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque leader dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a lancé aujourd'hui son projecteur laser tricolore le plus avancé, le mini-projecteur laser intelligent C2 Ultra 4K. Certifié « Designed for Xbox », ce dernier né de la famille C2 haut de gamme garantit aux joueurs une expérience immersive de 65 à 300 pouces d'une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ce qui en fait le projecteur ultime.

Profitez d'un jeu intensif hyper rapide et fluide avec un décalage ou des saccades ultra faibles, grâce à la fonctionnalité Auto-Low Latency Mode, à la technologie MEMC et au mode Jeu, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 images par seconde pour des images sans effet de flou. Les joueurs sont prêts à élever leur expérience de jeu à de nouveaux sommets, le C2 Ultra étant le projecteur ultime conçu pour la Xbox.

C2 Ultra offre une qualité d'image de niveau supérieur avec une gamme de couleurs BT.2020 de 110 %, 3 000 lumens ANSI, la certification IMAX Enhanced et Dolby Vision. Il offre une expérience cinématographique immersive avec une luminosité et un contraste incroyables tout en éliminant les rayons nocifs de la lumière bleue. Préparez-vous à vivre des films d'action immersifs d'une clarté cristalline dans votre propre maison, comme l'ont voulu les réalisateurs !

C2 Ultra offre des configurations polyvalentes pour les murs, les plafonds ou les sols de votre espace de vie. La conception à cardan, le zoom optique et les fonctions d'étalonnage automatique permettent de projeter sur de multiples surfaces, d'une taille comprise entre 65 et 300 pouces, avec des rapports de luminosité et de contraste élevés garantissant des images époustouflantes, même dans des environnements bien éclairés. Prenant en charge les jeux en écran partagé, il peut instantanément transformer votre pièce en un paradis pour les jeux multi-joueurs.

La qualité d'image supérieure s'accompagne de performances audio exceptionnelles. Un caisson de basses intégré de 1,2 L, méticuleusement conçu, délivre des basses précises et un son riche en basses fréquences, pour des expériences de jeu ou de visionnage de films intenses, ou pour susciter des émotions musicales chez les audiophiles. Le système audio JBL à 2,1 canaux donne vie à un son immersif grâce au son Surround 3D DTS Virtual X™.

Le C2 Ultra sera lancé mondialement le 10 octobre et offrira une qualité d'image unique, une expérience audio haut de gamme et un écran géant pour le plaisir du jeu.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier semestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les produits multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

