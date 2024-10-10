Hisense с Designed for Xbox выпускает Ultimate 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra

ЦИНДАО, Китай, 10 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, сегодня представила свой самый передовой трехцветный лазерный проектор 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra. Имея сертификат Designed for Xbox, это последнее дополнение к семейству премиум-класса C2 гарантирует геймерам иммерсивное качество звука и видео на 65—300 дюймах, что делает его идеальным проектором.

Hisense Launched 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra

Наслаждайтесь суперплавным, сверхбыстрым интенсивным геймплеем с очень низким запаздыванием или зависанием благодаря режиму Auto-Low Latency, технологии MEMC и режиму Game с частотой обновления до 240 кадров в секунду, чтобы смотреть изображение без размытия. Геймеры готовы поднять свой игровой опыт на новую высоту, а C2 Ultra — это идеальный проектор, разработанный для Xbox.

C2 Ultra обеспечивает качество изображения следующего уровня со 110% цветовой гаммой BT.2020, 3000 люменов ANSI, сертификацией IMAX Enhanced и Dolby Vision. Он обеспечивает захватывающий кинематографический опыт с невероятной яркостью и контрастом, не создавая при этом вредных лучей синего света. Откройте для себя кристально чистые, захватывающие фильмы в своем собственном доме, как и планировали кинематографисты!

C2 Ultra предлагает универсальные настройки для стен, потолков или полов в вашем жилом помещении. Конструкция подвеса, оптический зум и функции автоматической калибровки позволяют проецировать изображение на несколько поверхностей размером от 65 до 300 дюймов с высокой яркостью и контрастностью, обеспечивая потрясающие изображения даже в хорошо освещенных условиях. Поддерживая игры с разделенным экраном, он может мгновенно превратить вашу комнату в рай для многопользовательских развлечений.

Премиальное качество изображения сочетается с исключительным качеством звука. Тщательно разработанный встроенный сабвуфер объемом 1,2 л обеспечивает захватывающий, точный бас и насыщенный низкочастотный звук, обеспечивая яркие впечатления от игр или просмотра фильмов или вызывая музыкальные эмоции у аудиофилов. 2.1-канальная звуковая система JBL оживляет иммерсивный звук с помощью объемного звука DTS® Virtual:X™ 3D.

C2 Ultra стартует по всему миру 10 октября, демонстрируя уникальное качество изображения, первоклассное звучание и массивный экран для игровых развлечений.

О компании Hisense

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2526650/C2_pic_change.jpg