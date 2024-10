Bersertifikasi "Designed for Xbox", Hisense Luncurkan Produk Unggulan "4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra"

Anda kini dapat menikmati gameplay intensif yang sangat mulus dan cepat, minim lag atau system stutter berkat moda Auto-Low Latency, teknologi MEMC, serta moda Game dengan refresh rate hingga 240 frame per second yang menghasilkan tayangan tanpa blur. Anda juga memperoleh pengalaman bermain gim dengan standar baru lewat C2 Ultra sebagai proyektor unggulan bersertifikasi "Designed for Xbox".

C2 Ultra menghadirkan kualitas tayangan yang memiliki standar baru dengan color gamut 110% BT.2020, 3.000 ANSI lumens, sertifikat produk IMAX Enhanced dan Dolby Vision. Proyektor ini mewujudkan pengalaman sinematis yang memukau dengan tingkat kecerahan dan kontras luar biasa, serta mencegah paparan sinar biru yang berbahaya bagi mata. Maka, Anda kini bisa menikmati tayangan film yang penuh aksi laga dengan sangat jernih di rumah, persis dengan standar yang digunakan sineas!

C2 Ultra sangat fleksibel dan dapat terpasang di dinding, langit-langit, atau lantai rumah Anda. Desain gimbal, optical zoom, dan fitur auto-calibration membuat proyeksi tampil pada berbagai permukaan, mulai dari ukuran 65-300 inci dengan rasio kecerahan dan kontras layar yang tinggi sehingga menjamin kualitas gambar terbaik, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang gelap. Mendukung fitur split-screen gaming, C2 Ultra segera mengubah sebuah ruangan menjadi lokasi gim multiplayer.

Kualitas tayangan yang premium juga didukung kinerja audio terbaik. Dengan subwoofer bawaan 1.2L yang dirancang dengan cermat, C2 Ultra menghasilkan suara bas yang bertenaga dan akurat, serta suara frekuensi rendah yang lengkap. Hal ini membuat pengalaman bermain gim atau menonton film atau mendengar musik semakin menarik. Sistem audio JBL dengan kanal 2.1 turut menghasilkan audio imersif dengan surround sound DTS® Virtual:X™ 3D.

C2 Ultra segera diluncurkan secara global oleh Hisense pada 10 Oktober sebagai proyektor yang menawarkan kualitas tayangan inovatif, pengalaman audio unggulan, serta layar masif untuk keseruan bermain gim.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik terkemuka di dunia yang menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" bahkan mencapai peringkat No.1 dunia pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

SOURCE Hisense