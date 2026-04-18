Empresa-mãe da RIMAN anuncia acordo de pesquisa patrocinada para avançar o Araliadiol usando tecnologia organ-on-a-chip

SEUL, Coreia do Sul, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A ASK Company, empresa-mãe da RIMAN, firmou um acordo de pesquisa patrocinado com o Laboratório Mitragotri da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas John A. Paulson de Harvard para melhor compreender a funcionalidade e o potencial de seu ingrediente proprietário, Araliadiol, derivado do Giant BYoungPool™.

Fundador e presidente da RIMAN, Joonghyun Ahn, e Dr. Jiwon Seo no Centro de Ciência e Engenharia de Harvard com o Professor Samir Mitragotri, marcando o início de uma colaboração de pesquisa patrocinada que promoveu o Araliadiol por meio da tecnologia de órgão em chip. (PRNewsfoto/RIMAN Inc.)

O Araliadiol é um composto ativo inovador identificado pela tecnologia proprietária de extração e purificação da ASK Company, proveniente da Giant BYoungPool™, o ingrediente histórico característico da RIMAN. Ele tem demonstrado potencial para diversos benefícios biológicos em estudos preliminares, mesmo em baixas concentrações, incluindo potencial atividade anti-inflamatória, atividade antioxidante associada à redução de espécies reativas de oxigênio e melhora na aparência geral da pele.

Para validar sua eficácia, a ASK Company construiu uma rede de pesquisa colaborativa com as principais instituições coreanas. Por meio de estudos conjuntos com a Universidade Sungkyunkwan e a Universidade Konkuk, a empresa elucidou seu mecanismo de ação e confirmou fortes efeitos protetores celulares e eficácia diferenciada. Além disso, foi desenvolvido um processo de produção sintética para Araliadiol puro, apoiando sua escalabilidade e segurança como ingrediente cosmético de próxima geração.

Com base nesses resultados, a ASK Company iniciou uma colaboração de pesquisa patrocinada com o Laboratório Mitragotri para avançar a compreensão fundamental da função e ação do Araliadiol. Como parte dessa colaboração, uma cerimônia formal de acordo foi realizada em 13 de abril no Complexo de Ciência e Engenharia de Harvard. O evento contou com a presença de Samir Mitragotri, professor Hiller de Bioengenharia em Harvard, e professor Hansjorg Wyss de Engenharia Inspirada Biologicamente no Instituto Wyss, Sr. Joonghyun Ahn, fundador e presidente, e Dr. Jiwon Seo, pesquisador da empresa RIMAN/ASK, marcando o lançamento oficial da iniciativa de pesquisa patrocinada.

A colaboração utilizará a tecnologia organ-on-a-chip, uma plataforma biomimética que replica ambientes fisiológicos humanos em microchips, permitindo a compreensão das respostas biológicas. Usando esse modelo, a equipe de pesquisa avaliará o Araliadiol com foco na regeneração da pele e no crescimento de pelos por meio da ativação das células foliculares.

Sr. Joonghyun Ahn, fundador e presidente da RIMAN/ASK Company, afirmou: "Esta colaboração em pesquisa marca um importante marco em nossa jornada de P&D. Nosso objetivo é validar a eficácia do Araliadiol e estabelecê-lo como um ingrediente diferenciado no mercado de beleza."

A ASK Company planeja fortalecer ainda mais o patrimônio do Giant BYoungPool™ e reforçar sua posição como um ingrediente de origem natural distinto no setor global de K-beauty.

Sobre a RIMAN

Fundada em 2018 na Coreia do Sul, a RIMAN é uma empresa global de venda direta de beleza e bem-estar que redefine a K-Beauty por meio de ingredientes exclusivos da Ilha de Jeju e inovação de ponta. Em sua Fazenda Inteligente em Jeju, a RIMAN gerencia cada etapa, desde o cultivo de matérias-primas até o desenvolvimento do produto, incluindo seu ingrediente principal, Giant BYoungPool™ — uma cultivar avançada da Centella Asiatica que recebeu Proteção de Variedades de Plantas por 20 anos pelo Serviço Florestal da Coreia em julho de 2022 e pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) em setembro de 2025.

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FONTE RIMAN Inc.