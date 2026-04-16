Die Muttergesellschaft von RIMAN gibt eine Vereinbarung über eine geförderte Forschungsarbeit bekannt, um Araliadiol mithilfe der Organ-on-a-Chip-Technologie weiterzuentwickeln

SEOUL, Südkorea, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Die ASK Company, die Muttergesellschaft von RIMAN, hat mit dem Mitragotri Laboratory an der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences eine Vereinbarung über eine geförderte Forschungszusammenarbeit geschlossen, um die Eigenschaften und das Potenzial ihres firmeneigenen Wirkstoffs Araliadiol, der aus Giant BYoungPool™ gewonnen wird, zu validieren.

RIMAN Founder & Chairman Joonghyun Ahn and Dr. Jiwon Seo at the Harvard Science and Engineering Center with Professor Samir Mitragotri, marking the beginning of a sponsored research collaboration advancing Araliadiol through organ-on-a-chip technology.

Araliadiol ist ein neuartiger Wirkstoff, der mithilfe der firmeneigenen Extraktions- und Reinigungstechnologie von ASK Company aus Giant BYoungPool™, dem charakteristischen Hauptinhaltsstoff von RIMAN, gewonnen wurde. Er hat ein Potenzial für vielfältige biologische Vorteile gezeigt, darunter entzündungshemmende Wirkungen, antioxidative Aktivität durch die Reduzierung reaktiver Sauerstoffspezies sowie eine Verbesserung des Erscheinungsbildes der Haut.

Um seine Wirksamkeit zu validieren, hat die ASK Company ein Forschungsnetzwerk mit führenden koreanischen Institutionen aufgebaut. Durch gemeinsame Studien mit der Sungkyunkwan-Universität und der Konkuk-Universität hat das Unternehmen seinen Wirkmechanismus aufgeklärt und starke zellschützende Effekte sowie eine differenzierte Wirkung bestätigt. Darüber hinaus wurde ein synthetischer Produktionsprozess für reines Araliadiol entwickelt, der eine Skalierung der Produktion und die Sicherheit der Anwendung ermöglicht als Kosmetikwirkstoff der nächsten Generation.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen ist die ASK Company eine geförderte Forschungskooperation mit dem Mitragotri-Labor eingegangen, um das grundlegende Verständnis der Funktion und Wirkungsweise von Araliadiol voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit fand am 13. April im Harvard Science & Engineering Complex eine feierliche Vertragsunterzeichnungszeremonie statt. An der Veranstaltung nahmen Samir Mitragotri, Hiller-Professor für Bioingenieurwesen an der Harvard University und Hansjorg-Wyss-Professor für biologisch inspiriertes Ingenieurwesen am Wyss Institute, Joonghyun Ahn, Gründer und Vorsitzender, sowie Dr. Jiwon Seo, Forscher bei RIMAN/ASK Company, teil, womit die geförderte Forschungsinitiative offiziell gestartet wurde.

Die Zusammenarbeit wird die Organ-on-a-Chip-Technologie nutzen, eine biomimetische Plattform, die menschliche physiologische Umgebungen auf Mikrochips nachbildet und so das Verständnis biologischer Reaktionen ermöglicht. Mithilfe dieses Modells wird das Forschungsteam Araliadiol mit Schwerpunkt auf Hautregeneration und Haarwachstum durch die Aktivierung von Follikelzellen untersuchen.

Joonghyun Ahn, Gründer und Vorsitzender der RIMAN/ASK Company, erklärte: „Diese Forschungskooperation ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg in der Forschung und Entwicklung. Unser Ziel ist es, das Potenzial von Araliadiol besser zu verstehen und zu validieren und es als funktionellen Inhaltsstoff auf dem Schönheitsmarkt zu etablieren."

Die ASK Company plant, das Erbe von Giant BYoungPool™ weiter zu stärken und dessen Position als unverwechselbarer Inhaltsstoff natürlichen Ursprungs in der globalen K-Beauty-Branche zu festigen.

Informationen zu RIMAN

RIMAN wurde 2018 in Südkorea gegründet und ist ein weltweit tätiges Direktvertriebsunternehmen für Beauty- und Wellnessprodukte, das K-Beauty durch traditionelle Inhaltsstoffe von der Insel Jeju und modernste Innovationen neu definiert. Auf seiner Jeju Smart Farm steuert RIMAN jeden Schritt, vom Anbau der Rohstoffe bis zur Produktentwicklung, einschließlich seiner charakteristischen Zutat Giant BYoungPool™ – einer exklusiven Centella-asiatica-Sorte, für die im Juli 2022 vom koreanischen Forstdienst und im September 2025 vom US -Landwirtschaftsministerium (USDA) ein 20-jähriger Sortenschutz gewährt wurde.

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