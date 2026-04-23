- La empresa matriz de RIMAN anuncia un acuerdo de investigación patrocinada para impulsar el desarrollo del araliadiol mediante la tecnología de órganos en un chip

SEÚL, Corea del Sur, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ASK Company, la empresa matriz de RIMAN, ha firmado un acuerdo de investigación patrocinada con el Laboratorio Mitragotri en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard para validar la funcionalidad y la eficacia de su ingrediente patentado, Araliadiol, derivado de Giant BYoungPool™.

RIMAN Founder & Chairman Joonghyun Ahn and Dr. Jiwon Seo at the Harvard Science and Engineering Center with Professor Samir Mitragotri, marking the beginning of a sponsored research collaboration advancing Araliadiol through organ-on-a-chip technology.

El araliadiol es un nuevo compuesto activo identificado mediante la tecnología patentada de extracción y purificación de ASK Company a partir de Giant BYoungPool™, el ingrediente distintivo de RIMAN. Ha demostrado múltiples beneficios biológicos incluso a bajas concentraciones, incluyendo efectos antiinflamatorios, actividad antioxidante mediante la reducción de especies reactivas de oxígeno y una mejora general de la piel.

Para validar su eficacia, ASK Company ha establecido una red de investigación colaborativa con destacadas instituciones coreanas. A través de estudios conjuntos con la Universidad Sungkyunkwan y la Universidad Konkuk, la compañía ha dilucidado su mecanismo de acción y confirmado sus potentes efectos protectores celulares y su eficacia diferenciada. Además, se ha desarrollado un proceso de producción sintética para obtener araliadiol puro, lo que respalda su escalabilidad y seguridad como ingrediente cosmético de última generación.

Basándose en estos resultados, ASK Company ha firmado un acuerdo de colaboración de investigación patrocinada con el Laboratorio Mitragotri para profundizar en la comprensión fundamental de la función y acción del araliadiol. Como parte de esta colaboración, el 13 de abril se celebró una ceremonia formal de firma del acuerdo en el Complejo de Ciencia e Ingeniería de Harvard. Al evento asistieron Samir Mitragotri, profesor Hiller de Bioingeniería en Harvard y profesor Hansjorg Wyss de Ingeniería de Inspiración Biológica en el Instituto Wyss, Joonghyun Ahn, fundador y presidente, y el doctor Jiwon Seo, investigador de RIMAN/ASK Company, lo que marcó el lanzamiento oficial de la iniciativa de investigación patrocinada.

Esta colaboración aprovechará la tecnología de órganos en un chip, una plataforma biomimética que replica entornos fisiológicos humanos en microchips, lo que permite comprender las respuestas biológicas. Mediante este modelo, el equipo de investigación evaluará el araliadiol, centrándose en la regeneración de la piel y el crecimiento del cabello a través de la activación de las células foliculares.

Joonghyun Ahn, fundador y presidente de RIMAN/ASK Company, declaró: «Esta colaboración de investigación representa un hito importante en nuestra trayectoria de I+D. Nuestro objetivo es validar la eficacia del araliadiol y consolidarlo como un ingrediente funcional en el mercado de la belleza».

ASK Company planea consolidar aún más el legado de Giant BYoungPool™ y reforzar su posición como un ingrediente distintivo de origen natural en la industria global de la belleza coreana.

Acerca de RIMAN

Fundada en 2018 en Corea del Sur, RIMAN es una empresa global de venta directa de belleza y bienestar que redefine la cosmética coreana (K-Beauty) mediante ingredientes tradicionales de la isla de Jeju e innovación de vanguardia. En su granja inteligente de Jeju, RIMAN gestiona cada paso, desde el cultivo de la materia prima hasta el desarrollo del producto, incluyendo su ingrediente estrella, Giant BYoungPool™, un cultivar avanzado de Centella asiática que recibió protección de variedad vegetal por 20 años por parte del Servicio Forestal de Corea en julio de 2022 y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en septiembre de 2025.

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