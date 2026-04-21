Syarikat Induk RIMAN Umum Perjanjian Penyelidikan Ditaja untuk Memajukan Araliadiol Menggunakan Teknologi Organ-atas-Cip

SEOUL, Korea Selatan, 15 April 2026 /PRNewswire/ -- ASK Company, syarikat induk kepada RIMAN, telah memeterai perjanjian penyelidikan ditaja dengan Makmal Mitragotri di Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences untuk mengesahkan fungsi dan keberkesanan bahan proprietarinya, Araliadiol, yang diperoleh daripada Giant BYoungPool™.

RIMAN Founder & Chairman Joonghyun Ahn and Dr. Jiwon Seo at the Harvard Science and Engineering Center with Professor Samir Mitragotri, marking the beginning of a sponsored research collaboration advancing Araliadiol through organ-on-a-chip technology. (PRNewsfoto/RIMAN Inc.)

Araliadiol ialah sebatian aktif baharu yang dikenal pasti melalui teknologi pengekstrakan dan pemurnian proprietari ASK Company daripada Giant BYoungPool™, bahan warisan utama RIMAN. Ia telah menunjukkan pelbagai manfaat biologi walaupun pada kepekatan rendah, termasuk kesan anti-radang, aktiviti antioksidan melalui pengurangan spesies oksigen reaktif, serta penambahbaikan kulit secara keseluruhan.

Bagi mengesahkan keberkesanannya, ASK Company telah membina rangkaian penyelidikan kolaboratif dengan institusi terkemuka Korea. Melalui kajian bersama dengan Sungkyunkwan University dan Konkuk University, syarikat telah menghuraikan mekanisme tindakannya serta mengesahkan kesan perlindungan sel yang kukuh dan keberkesanan yang berbeza. Selain itu, proses pengeluaran sintetik bagi Araliadiol tulen telah dibangunkan, menyokong kebolehskalaan dan keselamatannya sebagai bahan kosmetik generasi seterusnya.

Berdasarkan hasil ini, ASK Company telah menjalin kerjasama penyelidikan ditaja dengan Mitragotri Lab untuk memperluas pemahaman asas mengenai fungsi dan tindakan Araliadiol. Sebagai sebahagian daripada kerjasama ini, majlis menandatangani perjanjian rasmi telah diadakan pada 13 April di Harvard Science & Engineering Complex. Acara ini dihadiri oleh Samir Mitragotri, Hiller Professor of Bioengineering di Harvard dan Hansjorg Wyss Professor of Biologically Inspired Engineering di Wyss Institute, Encik Joonghyun Ahn, Pengasas dan Pengerusi, serta Dr. Jiwon Seo, penyelidik RIMAN/ASK Company, menandakan pelancaran rasmi inisiatif penyelidikan tajaan ini.

Kerjasama ini akan memanfaatkan teknologi organ-atas-cip, satu platform biomimetik yang meniru persekitaran fisiologi manusia pada mikrocip, sekali gus membolehkan pemahaman terhadap tindak balas biologi. Menggunakan model ini, pasukan penyelidik akan menilai Araliadiol dengan tumpuan kepada penjanaan semula kulit dan pertumbuhan rambut melalui pengaktifan sel folikel.

Encik Joonghyun Ahn, Pengasas dan Pengerusi RIMAN/ASK Company berkata, "Kerjasama penyelidikan ini menandakan pencapaian penting dalam perjalanan R&D kami. Kami berhasrat untuk mengesahkan keberkesanan Araliadiol dan menjadikannya sebagai bahan berfungsi dalam pasaran kecantikan."

ASK Company merancang untuk terus memperkukuh warisan Giant BYoungPool™ serta mengukuhkan kedudukannya sebagai bahan berasaskan semula jadi yang tersendiri dalam industri K-kecantikan global.

Latar Belakang RIMAN

Ditubuhkan pada 2018 di Korea Selatan, RIMAN ialah syarikat global kecantikan dan kesejahteraan berasaskan jualan langsung yang mentakrif semula K-Kecantikan melalui bahan warisan dari Pulau Jeju dan inovasi termaju. Di Jeju Smart Farm, RIMAN mengurus setiap peringkat, daripada penanaman bahan mentah hingga pembangunan produk, termasuk bahan utamanya, Giant BYoungPool™—kultivar Centella Asiatica yang dipertingkat, yang dianugerahkan Perlindungan Varieti Tumbuhan selama 20 tahun oleh Korea Forest Service pada Julai 2022 dan oleh Jabatan Pertanian Amerika Syarikat (USDA) pada September 2025.

