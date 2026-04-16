La société mère de RIMAN annonce un accord de recherche sponsorisée pour faire progresser l'araliadiol à l'aide de la technologie des organ-on-a-chip

SÉOUL, Corée du Sud, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- ASK Company, la société mère de RIMAN, a conclu un accord de recherche sponsorisée avec le Mitragotri Laboratory de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences afin de mieux comprendre la fonctionnalité et le potentiel de son ingrédient exclusif, l'araliadiol, dérivé du Giant BYoungPool™.

RIMAN Founder & Chairman Joonghyun Ahn and Dr. Jiwon Seo at the Harvard Science and Engineering Center with Professor Samir Mitragotri, marking the beginning of a sponsored research collaboration advancing Araliadiol through organ-on-a-chip technology.

L'araliadiol est un nouveau composé actif identifié grâce à la technologie d'extraction et de purification exclusive d'ASK Company à partir de Giant BYoungPool™, l'ingrédient exclusif de RIMAN. Il a montré un potentiel de multiples avantages biologiques, même à de faibles concentrations, notamment des effets anti-inflammatoires, une activité antioxydante par la réduction des espèces réactives de l'oxygène et une amélioration de l'apparence générale de la peau.

Pour valider son efficacité, ASK Company a mis en place un réseau de recherche collaboratif avec des institutions coréennes de premier plan. Grâce à des études menées conjointement avec l'Université Sungkyunkwan et l'Université Konkuk, l'entreprise a élucidé son mécanisme d'action et confirmé de puissants effets de protection cellulaire ainsi qu'une efficacité distincte. En outre, un processus de production synthétique d'araliadiol pur a été mis au point, ce qui permet d'envisager sa production à grande échelle et sa sécurité d'utilisation en tant qu'ingrédient cosmétique de nouvelle génération.

Sur la base de ces résultats, ASK Company a entamé une collaboration de recherche sponsorisée avec le Mitragotri Lab afin de soutenir la compréhension fondamentale de la fonction et de l'action de l'araliadiol. Dans le cadre de cette collaboration, une cérémonie officielle a eu lieu le 13 avril au Harvard Science & Engineering Complex. Samir Mitragotri, professeur de bio-ingénierie à Harvard et professeur Hansjorg Wyss d'ingénierie inspirée par la biologie à l'Institut Wyss, M. Joonghyun Ahn, fondateur et président, et le Dr Jiwon Seo, chercheur de la société RIMAN/ASK, ont assisté à l'événement marquant le lancement officiel de l'initiative de recherche parrainée.

La collaboration s'appuiera sur la technologie des organ-on-a-chip, une plateforme biomimétique qui reproduit les environnements physiologiques humains sur des micropuces, ce qui permet de comprendre les réponses biologiques. À l'aide de ce modèle, l'équipe de recherche évaluera l'araliadiol en se concentrant sur la régénération de la peau et la croissance des cheveux par l'activation des cellules folliculaires.

M. Joonghyun Ahn, fondateur et président du conseil de RIMAN/ASK Company, déclare : « Cette collaboration en matière de recherche marque une étape importante dans notre parcours de recherche et de développement. Notre objectif est de mieux comprendre et valider le potentiel de l'araliadiol et de l'établir comme ingrédient fonctionnel sur le marché de la beauté ».

ASK Company prévoit de renforcer encore l'héritage de Giant BYoungPool™ et de consolider son statut d'ingrédient d'origine naturelle distinctif dans l'industrie mondiale de la K-beauty.

À propos de RIMAN

Créé en 2018 en Corée du Sud, RIMAN est une entreprise mondiale de vente directe de produits de beauté et de bien-être qui redéfinit la « K-Beauty » grâce à des ingrédients originaires de l'île Jeju et à des innovations de pointe. Depuis son usine intelligente à Jeju, RIMAN gère toutes les étapes, de la culture des matières premières au développement des produits, y compris son ingrédient phare, le Giant BYoungPool™, une variété exclusive de Centella asiatica, qui a reçu une protection des obtentions végétales pour une durée de 20 ans du Service forestier de la Corée en juillet 2022 et du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) en septembre 2025.

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