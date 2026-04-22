บริษัทแม่ของ RIMAN ประกาศทำข้อตกลงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อยกระดับการพัฒนา Araliadiol ด้วยเทคโนโลยี Organ-on-a-Chip
22 Apr, 2026, 17:23 CST
โซล, เกาหลีใต้, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ASK Company บริษัทแม่ของ RIMAN ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบได้รับทุนสนับสนุน ร่วมกับห้องปฏิบัติการ Mitragotri Laboratory แห่ง Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences เพื่อยืนยันการทำงานและประสิทธิผลของ Araliadiol ส่วนผสมที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัทซึ่งสกัดมาจาก Giant BYoungPool™
Araliadiol เป็นสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ ที่ถูกค้นพบด้วยการใช้เทคโนโลยีการสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ ASK Company จาก Giant BYoungPool™ ซึ่งเป็นส่วนผสมจากมรดกดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ RIMAN โดยสารชนิดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทางชีวภาพหลากหลายประการแม้จะมีความเข้มข้นต่ำ รวมถึงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระด้วยการลดระดับสารอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจน (reactive oxygen species) และมีความสามารถปรับปรุงสภาพผิวโดยรวมให้ดีขึ้น
เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของสารดังกล่าว ASK Company จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ของเกาหลี ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ดำเนินการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย Sungkyunkwan University และ Konkuk University และได้ชี้แจงกลไกการออกฤทธิ์และยืนยันฤทธิ์การปกป้องเซลล์อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงประสิทธิภาพที่มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตแบบสังเคราะห์เพื่อให้ได้สาร Araliadiol บริสุทธิ์ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมสำหรับการเป็นส่วนผสมเครื่องสำอางที่เป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่
ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดจากผลลัพธ์ดังกล่าว ASK Company ได้ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน กับห้องปฏิบัติการ Mitragotri Lab เพื่อยกระดับความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับหน้าที่และกลไกการออกฤทธิ์ของ Araliadiol ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ Harvard Science & Engineering Complex โดยมี Samir Mitragotri ผู้ดำรงตำแหน่ง Hiller Professor สาขาวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และดำรงตำแหน่ง Hansjorg Wyss Professor สาขา Biologically Inspired Engineering แห่งสถาบัน Wyss Institute เข้าร่วม พร้อมด้วยคุณ Joonghyun Ahn ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ และดร. Jiwon Seo นักวิจัยของ RIMAN/ASK Company นับเป็นการเปิดตัวโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนนี้อย่างเป็นทางการ
ความร่วมมือนี้จะใช้เทคโนโลยี organ-on-a-chip ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชีวเลียนแบบ (biomimetic platform) ที่จำลองสภาพแวดล้อมทางสรีรวิทยาของมนุษย์บนไมโครชิป ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจการตอบสนองทางชีวภาพได้ ทีมวิจัยใช้โมเดลดังกล่าวเพื่อประเมิน Araliadiol โดยมุ่งเน้นความสำคัญที่การฟื้นฟูผิว และการเจริญเติบโตของเส้นผมผ่านการกระตุ้นเซลล์ฟอลลิเคิล (follicular cell)
คุณ Joonghyun Ahn ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ RIMAN/ASK Company กล่าวว่า "ความร่วมมือด้านการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางการวิจัยและพัฒนาของเรา เรามุ่งมั่นที่จะยืนยันประสิทธิภาพของ Araliadiol และผลักดันให้สารนี้ก้าวสู่การเป็นส่วนผสมเชิงฟังก์ชันในตลาดความงาม"
ASK Company มีแผนที่จะต่อยอดและเสริมสร้างคุณค่าแห่งมรดกของ Giant BYoungPool™ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอกย้ำบทบาทในฐานะวัตถุดิบจากธรรมชาติที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในอุตสาหกรรม K-beauty ระดับโลก
เกี่ยวกับ RIMAN
RIMAN ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทจำหน่ายตรงด้านความงามและสุขภาพระดับโลกที่กำหนดนิยามใหม่ให้กับอุตสาหกรรม K-Beauty ผ่านการผสานระหว่างส่วนผสมมรดกจากเกาะเชจูและนวัตกรรมล้ำสมัย ทั้งนี้ ที่ Jeju Smart Farm ของ RIMAN บริษัทได้ควบคุมดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกวัตถุดิบ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัตถุดิบเด่นประจำแบรนด์อย่าง Giant BYoungPool™ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ Centella Asiatica ขั้นสูง ที่ได้รับการคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นเวลา 20 ปี จาก Korea Forest Service ในเดือนกรกฎาคม 2565 และจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ในเดือนกันยายน 2568
