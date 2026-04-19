RIMANの親会社、臓器チップ技術を用いたアラリアジオールの開発に関するスポンサー研究契約を発表

ソウル、韓国、2026年4月19日 /PRNewswire/ -- RIMANの親会社であるASK Companyは、Giant BYoungPool™由来の独自成分「アラリアジオール（Araliadiol）」の機能性と有効性を検証するため、ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学スクールのミトラゴトリ研究所とスポンサー研究契約を締結しました。

アラリアジオールは、RIMANを代表する伝統成分であるジャイアント ビヨンプール™から、ASK Company独自の抽出・精製技術によって同定された新規活性化合物です。低濃度であっても、抗炎症作用、活性酸素種の減少による抗酸化作用、および肌全体の改善など、複数の生物学的効果が実証されています。

左から、RIMANの創設者兼会長 Joonghyun Ahn氏、Samir Mitragotri教授、Jiwon Seo博士。 (PRNewsfoto/RIMAN Inc.)

その有効性を検証するため、ASK Companyは韓国の一流研究機関と共同研究ネットワークを構築してきました。成均館大学および建国大学との共同研究により、その作用機序が解明され、強力な細胞保護作用と差別化された有効性が確認されました。さらに、高純度アラリアジオールの合成製造プロセスも開発されており、次世代化粧品成分としての量産性と安全性を裏付けています。

これらの結果を踏まえ、ASK CompanyはMitragotri Labと、アラリアジオールの機能と作用に関する基礎的な理解を深めるための共同研究契約を締結しました。このコラボレーションの一環として、4月13日にHarvard Science & Engineering Complexで正式な合意式が行われました。イベントには、ハーバード大学のHiller教授（バイオエンジニアリング）であり、ヴィース研究所のHansjorg Wyss教授（生体模倣工学）であるSamir Mitragotri教授、創設者兼会長のJoonghyun Ahn氏、およびRIMAN/ASK Companyの研究員であるJiwon Seo博士が出席し、研究イニシアチブの正式な発足を祝いました。

この共同研究では、人間の生理的環境をマイクロチップ上で再現し、生物学的反応の理解を可能にするバイオミメティック・プラットフォームである「臓器チップ（organ-on-a-chip）」技術が活用されます。研究チームはこのモデルを用いて、毛包細胞の活性化による皮膚の再生と毛髪の成長に焦点を当て、アラリアジオールの評価を行います。

RIMAN/ASK Companyの創設者兼会長であるJoonghyun Ahn氏は、次のように述べています。「この共同研究は、我々の研究開発における重要なマイルストーンとなります。アラリアジオールの有効性を検証し、美容市場における機能性成分としての地位を確立することを目指します。」

ASK Companyは、ジャイアント ビヨンプール™の伝統をさらに強化し、世界のKビューティ業界における独自性の高い天然由来成分としての地位を固める計画です。

RIMANについて

2018年に韓国で設立されたRIMANは、済州島の伝統的な成分と先進的なイノベーションを融合させることで、Kビューティーを再定義するグローバルなビューティー＆ウェルネス直販企業です。RIMANは済州スマートファームにおいて、原料栽培から製品開発までの全工程を管理しています。同社の代表的な原料であるジャイアント ビヨンプール™は、先進的なツボクサ品種であり、2022年7月にKorea Forest Serviceから20年間の植物品種保護権を取得し、さらに2025年9月にはU.S. Department of Agriculture（USDA）からも同保護権を認可されています。

SOURCE RIMAN Inc.