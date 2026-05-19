ENNOVI apresenta sistema de contato com célula de bateria, incluindo recursos FPC, em todos os principais formatos de células na The Battery Show Europe

SINGAPURA, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A ENNOVI, líder global em soluções avançadas de interconexão e energia, apresentará seus recursos de sistema de contato de células de bateria (CCS) na The Battery Show Europe 2026 (Hall 5, estande C40). A ENNOVI demonstrará como suas tecnologia CCS proporcionam uma abordagem unificada que suporta todos os principais formatos de células em uma ampla gama de aplicações de eletrificação. Os visitantes do estande podem assistir a demonstrações ao vivo de soluções CCS em todos os aplicativos, de veículos elétricos e veículos de duas rodas a sistemas de armazenamento de energia (ESS) e plataformas emergentes de robótica.

ENNOVI Showcases Battery Cell Contacting System, including FPC Capabilities, Across All Major Cell Formats at The Battery Show Europe

A ENNOVI continua desenvolvendo sua colaboração estabelecida com a AKM Meadville, aproveitando os recursos avançados de fabricação de circuitos impressos flexíveis (FPC) do parceiro para aumentar as vantagens tecnológicas e a competitividade de custos para os clientes de CCS na Europa. Juntas, as empresas têm possibilitado uma melhor integração, um design compacto e um melhor desempenho elétrico para os sistemas de bateria da próxima geração.

"Nossa colaboração contínua com a AKM Meadville desempenha um papel importante em nossa missão de oferecer soluções inovadoras e competitivas aos nossos clientes de CCS", declarou Stefan Rustler, CEO da ENNOVI. "Ao integrar a experiência em FPC da AKM Meadville em nossa cadeia de suprimentos, continuamos a fortalecer nossa capacidade para atender às necessidades de nossos clientes europeus e gerar maior eficiência e valor no mercado de CCS."

"Estamos orgulhosos de trabalhar ao lado da ENNOVI enquanto expandimos nossa presença na Europa", afirmou C.W. Fong, CEO da AKM Meadville. "Nossa colaboração reflete um compromisso compartilhado de fornecer soluções de alta qualidade e apoiar os clientes à medida que as tecnologias de bateria continuam a evoluir."

Entre os destaques da CCS está a tecnologia patenteada U-Turn da ENNOVI e os avançados recursos de laminação a quente e a frio, incluindo sua nova alternativa sem adesivos. Além disso, barramentos extrudados de alta tensão para uso em baterias de veículos elétricos e caixas de junção. Outras tecnologias de interconexão incluem cabos de solda, conectores de encaixe por pressão e contatos de deslocamento de isolamento.

Os participantes estão convidados a visitar a ENNOVI e a AKM Meadville (Pavilhão 5, Estande C40) para conhecer essas tecnologias em primeira mão e interagir com especialistas em engenharia. Os visitantes também podem dizer olá ao nosso robô humanoide convidado, o Unitree G1.

Sobre a AKM Meadville

A AKM Meadville é especializada em substratos IC, PCBs semelhantes a substratos, IDH avançado e tecnologias de qualquer camada, módulos rígidos-flexíveis, FPC, FPCA e baterias de energia. A empresa fornece aos clientes globais uma solução completa que abrange P&D, fabricação de precisão e montagem SMT.

Sobre a ENNOVI

A ENNOVI capacita indústrias em todo o mundo a acelerar a eletrificação e a transformação da IA, promovendo um crescimento mais inteligente, rápido e sustentável.

Contato da agência:

Pretzl

Erin McMahon

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FONTE ENNOVI