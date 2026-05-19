ENNOVI présente son système d'interconnexion des cellules de batterie, notamment ses capacités FPC, pour tous les principaux formats de cellules au Battery Show Europe

SINGAPOUR, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI, leader mondial des solutions avancées d'interconnexion et d'alimentation, présentera ses capacités de système de contact de cellule de batterie (CCS) au salon Battery Show Europe 2026 (hall 5, stand C40). ENNOVI démontrera comment ses technologies CCS offrent une approche unifiée qui prend en charge tous les principaux formats de cellules dans une large gamme d'applications d'électrification. Les visiteurs du stand pourront assister à des démonstrations en direct de solutions CCS dans toutes les applications, des véhicules électriques et deux-roues aux systèmes de stockage d'énergie (ESS) et aux plateformes robotiques émergentes.

ENNOVI Showcases Battery Cell Contacting System, including FPC Capabilities, Across All Major Cell Formats at The Battery Show Europe

ENNOVI continue de s'appuyer sur sa collaboration avec AKM Meadville, en tirant parti des capacités de fabrication de circuits imprimés souples (FPC) du partenaire pour améliorer les avantages technologiques et la compétitivité des coûts pour les clients de CCS en Europe. Ensemble, les deux entreprises ont permis d'améliorer l'intégration, la conception compacte et les performances électriques des systèmes de batteries de la prochaine génération.

« Notre collaboration continue avec AKM Meadville joue un rôle important dans notre mission qui consiste à fournir des solutions innovantes et compétitives à nos clients CCS », déclare Stefan Rustler, CEO d'ENNOVI. « En intégrant l'expertise d'AKM Meadville en matière de FPC dans notre chaîne d'approvisionnement, nous continuons à renforcer notre capacité à répondre aux besoins de nos clients européens et à accroître l'efficacité et la valeur sur le marché CSC. »

« Nous sommes fiers de travailler aux côtés d'ENNOVI dans le cadre de l'expansion de notre présence en Europe », déclare C.W. Fong, CEO d'AKM Meadville. « Notre collaboration reflète un engagement commun à fournir des solutions de haute qualité et à soutenir les clients à mesure que les technologies des batteries continuent d'évoluer. »

Parmi les points forts dans le domaine CCS figurent la technologie brevetée U-Turn d'ENNOVI et les capacités avancées de laminage à chaud et à froid, y compris sa nouvelle alternative sans adhésif. La société a également présenté ses barres conductrices extrudées haute tension à utiliser dans les batteries de véhicules électriques et les boîtes de jonction. Parmi les autres technologies d'interconnexion, on peut citer les cordons de soudure, les connecteurs à sertir et les contacts à déplacement d'isolant.

Les participants sont invités à rencontrer les équipes ENNOVI et AKM Meadville (hall 5, stand C40) pour découvrir ces technologies et parler avec des experts en ingénierie. Les visiteurs pourront également saluer notre robot humanoïde, baptisé Unitree G1.

À propos d'AKM Meadville

AKM Meadville est spécialisé dans les substrats IC, les circuits imprimés de type substrat, les technologies HDI avancées et toutes couches, les circuits rigides-flexibles, les FPC, les FPCA et les modules de batteries de puissance. L'entreprise propose à ses clients du monde entier une solution unique couvrant la R&D, la fabrication de précision et l'assemblage SMT.

À propos d'ENNOVI

ENNOVI donne aux industries du monde entier les moyens d'accélérer l'électrification et la transformation de l'IA, favorisant une croissance plus intelligente, plus rapide et plus durable.

Contact d'agence :

Pretzl

Erin McMahon

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