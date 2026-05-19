ENNOVI presenta en The Battery Show Europe su sistema de conexión de celdas de batería, que incluye capacidades para circuitos flexibles (FPC), compatible con todos los principales formatos de celdas

SINGAPUR, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI, líder mundial en soluciones avanzadas de interconexión y energía, presentará sus capacidades en sistemas de contacto para celdas de batería (CCS) en The Battery Show Europe 2026 (pabellón 5, stand C40). ENNOVI demostrará cómo sus tecnologías de CCS ofrecen un enfoque unificado compatible con todos los principales formatos de celdas en una amplia gama de aplicaciones de electrificación. Los visitantes del stand podrán asistir a demostraciones en vivo de las soluciones de CCS en diversas aplicaciones, desde vehículos eléctricos y vehículos de dos ruedas hasta sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y plataformas robóticas emergentes.

ENNOVI Showcases Battery Cell Contacting System, including FPC Capabilities, Across All Major Cell Formats at The Battery Show Europe

ENNOVI sigue consolidando su colaboración ya establecida con AKM Meadville, al aprovechar las capacidades avanzadas de fabricación de circuitos impresos flexibles (FPC) de su socio para mejorar las ventajas tecnológicas y la competitividad en materia de costos para los clientes de CCS en Europa. En conjunto, estas empresas han logrado una mejor integración, un diseño compacto y un mayor rendimiento eléctrico para los sistemas de baterías de última generación.

"Nuestra colaboración continua con AKM Meadville desempeña un papel importante en nuestra misión de ofrecer soluciones innovadoras y competitivas a nuestros clientes de CCS", afirmó Stefan Rustler, director ejecutivo de ENNOVI. "Al integrar la experiencia de AKM Meadville en el ámbito de los circuitos impresos flexibles (FPC) en nuestra cadena de suministro, seguimos reforzando nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes europeos e impulsar una mayor eficiencia y valor en el mercado de los sistemas de captura y almacenamiento de carbono (CCS)".

"Estamos orgullosos de colaborar con ENNOVI en nuestra expansión en Europa", declaró C.W. Fong, director ejecutivo de AKM Meadville. "Nuestra colaboración refleja un compromiso compartido por ofrecer soluciones de alta calidad y apoyar a los clientes a medida que las tecnologías de baterías siguen evolucionando".

Entre los aspectos más destacados de CCS se encuentran la tecnología U-Turn patentada por ENNOVI y sus avanzadas capacidades de laminado en frío y en caliente, incluida su nueva alternativa sin adhesivos. Además, barras colectoras extruidas de alta tensión para su uso en paquetes de baterías y cajas de conexiones de vehículos eléctricos. Otras tecnologías de interconexión incluyen los cables con puntas para soldar, los conectores de ajuste a presión y los contactos de desplazamiento de aislamiento.

Se invita a los asistentes a visitar ENNOVI y AKM Meadville (pabellón 5, stand C40) para conocer estas tecnologías de primera mano y hablar con expertos en ingeniería. Los visitantes también pueden saludar a nuestro robot humanoide invitado, el Unitree G1.

Acerca de AKM Meadville

AKM Meadville se especializa en sustratos para circuitos integrados, placas de circuito impreso tipo sustrato, tecnologías HDI avanzadas y de cualquier número de capas, placas rígido-flexibles, FPC, FPCA y módulos de baterías de potencia. La empresa ofrece a sus clientes de todo el mundo una solución integral que abarca la investigación y el desarrollo, la fabricación de precisión y el ensamblaje SMT.

Acerca de ENNOVI

ENNOVI ayuda a las industrias de todo el mundo a acelerar la electrificación y la transformación hacia la inteligencia artificial, impulsando un crecimiento más inteligente, más rápido y más sostenible.

Contacto de la agencia:

Pretzl

Erin McMahon

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FUENTE ENNOVI