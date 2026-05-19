ENNOVI presenta su sistema de contacto de celdas de batería en The Battery Show Europe
May 19, 2026, 07:07 ET
SINGAPUR, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI, líder mundial en soluciones avanzadas de interconexión y alimentación, presentará sus capacidades de sistema de contacto de celdas de batería (CCS) en The Battery Show Europe 2026 (Pabellón 5, Stand C40). ENNOVI demostrará cómo sus tecnologías CCS ofrecen un enfoque unificado compatible con los principales formatos de celdas en una amplia gama de aplicaciones de electrificación. Los visitantes del stand podrán presenciar demostraciones en vivo de soluciones CCS para diversas aplicaciones, desde vehículos eléctricos y motocicletas hasta sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y plataformas robóticas emergentes.
ENNOVI continúa fortaleciendo su colaboración con AKM Meadville, aprovechando las avanzadas capacidades de fabricación de circuitos impresos flexibles (FPC) de su socio para mejorar las ventajas tecnológicas y la competitividad de costes para los clientes de CCS en Europa. Juntas, ambas compañías han impulsado una mejor integración, un diseño compacto y un rendimiento eléctrico optimizado para los sistemas de baterías de última generación.
"Nuestra colaboración con AKM Meadville desempeña un papel fundamental en nuestra misión de ofrecer soluciones innovadoras y competitivas a nuestros clientes de CCS", afirmó Stefan Rustler, consejero delegado de ENNOVI. "Al integrar la experiencia de AKM Meadville en FPC en nuestra cadena de suministro, seguimos reforzando nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes europeos e impulsar una mayor eficiencia y valor en el mercado de CCS".
"Nos enorgullece colaborar con ENNOVI en nuestra expansión en Europa", declaró C.W. Fong, consejero delegado de AKM Meadville. "Nuestra colaboración refleja un compromiso compartido con el desarrollo de soluciones de alta calidad y el apoyo a nuestros clientes a medida que las tecnologías de baterías siguen evolucionando".
Entre las novedades de CCS destacan la tecnología patentada U-Turn de ENNOVI y sus avanzadas capacidades de laminación en caliente y en frío, incluyendo su nueva alternativa sin adhesivos. También se presentan barras colectoras extruidas de alto voltaje para su uso en paquetes de baterías y cajas de conexiones para vehículos eléctricos. Otras tecnologías de interconexión incluyen conductores con soporte para soldadura, conectores de ajuste a presión y contactos de desplazamiento de aislamiento.
Invitamos a los asistentes a visitar ENNOVI y AKM Meadville (Pabellón 5, Stand C40) para conocer de primera mano estas tecnologías y hablar con expertos en ingeniería. Los visitantes también podrán saludar a nuestro robot humanoide invitado, el Unitree G1.
Acerca de AKM Meadville
AKM Meadville se especializa en sustratos para circuitos integrados, placas de circuito impreso tipo sustrato, tecnologías HDI y multicapa avanzadas, módulos rígido-flexibles, FPC, FPCA y de baterías de alta potencia. La empresa ofrece a sus clientes globales una solución integral que abarca I+D, fabricación de precisión y ensamblaje SMT.
Acerca de ENNOVI
ENNOVI capacita a las industrias de todo el mundo para acelerar la electrificación y la transformación mediante IA, impulsando un crecimiento más inteligente, rápido y sostenible.
