ENNOVI garante aprovação de patente alemã para laminação sem adesivo em sistemas de contato de células de bateria

Oferecendo um novo caminho de design de CCS validado, reduzindo incertezas para engenheiros de baterias cautelosos

NECKARSULM, Alemanha, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A ENNOVI, líder global em interconexões de e-mobilidade e parceira de engenharia da indústria automotiva, anunciou hoje a aprovação de uma patente alemã para sua inovadora tecnologia de laminação sem adesivo para sistemas de contato de células de bateria (CCS). A tecnologia de laminação a laser elimina a necessidade de adesivo usado nos processos convencionais de laminação a quente e a frio, permitindo que os projetistas de baterias desenvolvam um CCS mais sustentável, de forma mais rápida.

Adhesive-Free Lamination in Battery Cell Contacting Systems by ENNOVI

"A propriedade intelectual patenteada reforça o investimento contínuo da ENNOVI em pesquisa para aperfeiçoar a tecnologia de CCS de baterias", afirma Randy Tan, Diretor de Portfólio de Produtos de Sistemas de Energia da ENNOVI. "Fabricantes automotivos e de baterias podem incorporar os recursos exclusivos da laminação sem adesivo, reduzir o risco de engenharia usando uma tecnologia já validada, em vez de reinventá-la."

A introdução contínua de inovações como esta permite que a ENNOVI ajude os fabricantes a superar as pressões econômicas e tecnológicas da competição global. Tecnologias patenteadas fornecem um caminho seguro, rápido e econômico para entregar soluções automotivas de alto desempenho. Os fabricantes se beneficiam da pré-validação, com risco reduzido, menores custos gerais e cronogramas de desenvolvimento acelerados. A ENNOVI oferece modelos de engajamento flexíveis, incluindo codesenvolvimento e suporte de engenharia personalizado, garantindo que os parceiros mantenham controle sobre seus roteiros de produtos e decisões técnicas.

Esta patente mais recente confirma a estratégia da ENNOVI de fornecer alto valor agregado e expertise especializada em soluções complexas. A ampla oferta de design técnico de CCS da empresa, que inclui laminação a quente e a frio, bem como sua laminação sem adesivo, garante que os engenheiros tenham um "menu de opções" para a arquitetura de bateria escolhida, seja ela cilíndrica, prismática ou tipo pouch flexível.

O Advanced Solutions Engineering Center da ENNOVI em Neckarsulm, com capacidades de prototipagem, testes e laboratório de P&D, desempenha um papel fundamental na aceleração do desenvolvimento de produtos. Essa proximidade local, juntamente com as certificações ISO 9001:2015 e TISAX, permite que os engenheiros colaborem de forma próxima e garante conformidade com rigorosos padrões de qualidade e requisitos de proteção de dados na cadeia de fornecimento automotiva.

Para mais informações, acesse: https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/

Sobre a ENNOVI

Na ENNOVI, projetamos e fabricamos produtos e soluções para desenvolvimento de plataformas elétricas de baterias, componentes de energia e soluções de design de interconexões de sinais. Com décadas de experiência em engenharia eletromecânica e manufatura de alta precisão, colaboramos com OEMs e fornecedores para transformar ideias em realidade. Como parceiro de soluções de interconexão, aceleramos o processo para nossos clientes, oferecendo recursos completos de fabricação de ponta a ponta, desde P&D, projeto e ferramentas até a produção. Saiba mais em www.ennovi.com.

Contato da agência:

PRETZL

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FONTE ENNOVI