ENNOVI garante aprovação de patente alemã para laminação sem adesivo em sistemas de contato de células de bateria

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ENNOVI

25 mar, 2026, 21:53 GMT

Oferecendo um novo caminho de design de CCS validado, reduzindo incertezas para engenheiros de baterias cautelosos

NECKARSULM, Alemanha, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A ENNOVI, líder global em interconexões de e-mobilidade e parceira de engenharia da indústria automotiva, anunciou hoje a aprovação de uma patente alemã para sua inovadora tecnologia de laminação sem adesivo para sistemas de contato de células de bateria (CCS). A tecnologia de laminação a laser elimina a necessidade de adesivo usado nos processos convencionais de laminação a quente e a frio, permitindo que os projetistas de baterias desenvolvam um CCS mais sustentável, de forma mais rápida.

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Adhesive-Free Lamination in Battery Cell Contacting Systems by ENNOVI
Adhesive-Free Lamination in Battery Cell Contacting Systems by ENNOVI

"A propriedade intelectual patenteada reforça o investimento contínuo da ENNOVI em pesquisa para aperfeiçoar a tecnologia de CCS de baterias", afirma Randy Tan, Diretor de Portfólio de Produtos de Sistemas de Energia da ENNOVI. "Fabricantes automotivos e de baterias podem incorporar os recursos exclusivos da laminação sem adesivo, reduzir o risco de engenharia usando uma tecnologia já validada, em vez de reinventá-la."

A introdução contínua de inovações como esta permite que a ENNOVI ajude os fabricantes a superar as pressões econômicas e tecnológicas da competição global. Tecnologias patenteadas fornecem um caminho seguro, rápido e econômico para entregar soluções automotivas de alto desempenho. Os fabricantes se beneficiam da pré-validação, com risco reduzido, menores custos gerais e cronogramas de desenvolvimento acelerados. A ENNOVI oferece modelos de engajamento flexíveis, incluindo codesenvolvimento e suporte de engenharia personalizado, garantindo que os parceiros mantenham controle sobre seus roteiros de produtos e decisões técnicas.

Esta patente mais recente confirma a estratégia da ENNOVI de fornecer alto valor agregado e expertise especializada em soluções complexas. A ampla oferta de design técnico de CCS da empresa, que inclui laminação a quente e a frio, bem como sua laminação sem adesivo, garante que os engenheiros tenham um "menu de opções" para a arquitetura de bateria escolhida, seja ela cilíndrica, prismática ou tipo pouch flexível.

O Advanced Solutions Engineering Center da ENNOVI em Neckarsulm, com capacidades de prototipagem, testes e laboratório de P&D, desempenha um papel fundamental na aceleração do desenvolvimento de produtos. Essa proximidade local, juntamente com as certificações ISO 9001:2015 e TISAX, permite que os engenheiros colaborem de forma próxima e garante conformidade com rigorosos padrões de qualidade e requisitos de proteção de dados na cadeia de fornecimento automotiva.

Para mais informações, acesse: https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/ 

Sobre a ENNOVI

Na ENNOVI, projetamos e fabricamos produtos e soluções para desenvolvimento de plataformas elétricas de baterias, componentes de energia e soluções de design de interconexões de sinais. Com décadas de experiência em engenharia eletromecânica e manufatura de alta precisão, colaboramos com OEMs e fornecedores para transformar ideias em realidade. Como parceiro de soluções de interconexão, aceleramos o processo para nossos clientes, oferecendo recursos completos de fabricação de ponta a ponta, desde P&D, projeto e ferramentas até a produção. Saiba mais em www.ennovi.com.

Contato da agência:

PRETZL
Erin McMahon
[email protected] 

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FONTE ENNOVI

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