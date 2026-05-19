엔노비, 배터리 쇼 유럽에서 FPC 역량 포함 모든 주요 셀 포맷을 지원하는 배터리 셀 접촉 시스템 공개

싱가포르, 2026년 5월 19일 /PRNewswire/ -- 첨단 인터커넥트 및 전력 솔루션 분야의 글로벌 선도기업인 엔노비(ENNOVI)가 2026 배터리 쇼 유럽(The Battery Show Europe 2026)(5번 홀, C40 부스)에서 자사의 배터리 셀 접촉 시스템(CCS) 역량을 선보인다. 엔노비는 광범위한 전동화 애플리케이션 전반에서 모든 주요 셀 포맷을 지원하는 통합 CCS 기술 접근 방식을 시연할 예정이다. 부스를 방문한 관람객들은 전기차(EV), 이륜차, 에너지 저장 장치(ESS), 차세대 로봇 플랫폼에 이르는 다양한 분야에 적용되는 CCS 솔루션의 라이브 시연을 직접 체험할 수 있다.

엔노비는 AKM 미드빌(AKM Meadville)과의 기존 협력을 지속적으로 확대하며, 파트너사의 첨단 연성 인쇄 회로(FPC) 제조 역량을 활용해 유럽 CCS 고객을 위한 기술적 우위와 비용 경쟁력을 강화하고 있다. 양사는 차세대 배터리 시스템을 위한 통합성 향상, 콤팩트 디자인, 전기적 성능 개선을 함께 지원해왔다.

ENNOVI Showcases Battery Cell Contacting System, including FPC Capabilities, Across All Major Cell Formats at The Battery Show Europe

엔노비의 스테판 러슬러(Stefan Rustler) 최고경영자(CEO)는 "AKM 미드빌과의 지속적인 협력은 CCS 고객에게 혁신적이고 경쟁력 있는 솔루션을 제공하려는 우리의 미션에서 중요한 역할을 하고 있다"며 "AKM 미드빌의 FPC 전문성을 공급망에 통합함으로써 유럽 고객의 요구를 더욱 효과적으로 충족하고 CCS 시장에서 더 높은 효율성과 가치를 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.

AKM 미드빌의 C.W. 퐁(C.W. Fong) CEO는 "유럽 시장 내 입지를 확대하는 과정에서 엔노비와 협력하게 되어 매우 자랑스럽다"며 "이번 협력은 고품질 솔루션 제공과 함께, 지속적으로 진화하는 배터리 기술 환경 속에서 고객을 지원하려는 공동의 의지를 반영한다"고 밝혔다.

이번 CCS의 주요 기술로는 엔노비의 특허받은 U-Turn 기술과 접착제를 사용하지 않는 새로운 대안을 포함한 첨단 열•냉 라미네이션 기술이 있다. 또한 EV 배터리 팩 및 정션 박스용 고전압 압출 버스바도 공개된다. 이 밖에도 솔더 베어링 리드(solder-bearing leads), 프레스핏 커넥터(press-fit connectors), 절연 변위 접촉(IDC) 기술 등 다양한 인터커넥트 기술이 전시될 예정이다.

참석자들은 엔노비 및 AKM 미드빌(5번 홀, C40 부스)를 방문해 이러한 기술을 직접 체험하고 엔지니어링 전문가들과 교류할 수 있다. 또한 게스트 휴머노이드 로봇인 Unitree G1도 만나볼 수 있다.

AKM 미드빌 소개

AKM 미드빌은 IC 기판, 기판 유사 PCB(substrate-like PCBs), 첨단 HDI 및 애니레이어(any-layer) 기술, 리지드-플렉스(rigid-flex), FPC, FPCA, 전력 배터리 모듈 분야를 전문으로 한다. 연구개발(R&D), 정밀 제조, SMT 조립까지 아우르는 원스톱 솔루션을 글로벌 고객에게 제공하고 있다.

엔노비 소개

엔노비는 전 세계 산업계의 전동화 및 AI 전환 가속화를 지원하며, 더 스마트하고 빠르며 지속 가능한 성장을 이끌고 있다.

에이전시 문의처:

프레츨(Pretzl)

에린 맥마흔(Erin McMahon)

[email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2981416/ENNOVI_Showcases.jpg

SOURCE ENNOVI