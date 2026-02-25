Relatório de Sustentabilidade 2024: ENNOVI conquista EcoVadis Platinum, reconhecimento do CDP e o Gold Asia Sustainability Award

SINGAPURA, 25 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ENNOVI anunciou hoje a publicação de seu Relatório de Sustentabilidade 2024, que destaca um ano de forte reconhecimento externo por seu desempenho em sustentabilidade, transparência e governança; reforçando o compromisso da empresa com operações responsáveis, transparência e criação de valor a longo prazo. A ENNOVI obteve várias conquistas, incluindo uma classificação EcoVadis Platinum pelo quinto ano consecutivo, pontuações B em Mudanças Climáticas e Segurança Hídrica do CDP, uma pontuação B- em Engajamento de Fornecedores do CDP e reconhecimento Gold como Melhor Relatório de Sustentabilidade da Ásia (empresa privada) no 10º Asia Sustainability Reporting Awards.

"O foco contínuo da ENNOVI em operar de forma responsável, fortalecer a transparência e oferecer progresso mensurável em nossas operações globais é um pilar da cultura ENNOVI", disse Stefan Rustler, CEO da ENNOVI. "Da gestão climática e energética à segurança, direitos humanos e padrões de fornecedores, estamos incorporando a sustentabilidade na forma como administramos nossos negócios e apoiamos nossos clientes. Embora nosso relatório de sustentabilidade seja um marcador importante desse trabalho, é a dedicação de nossas equipes a esse objetivo que nos levou a receber esses prêmios."

"O relatório deste ano reflete um avanço significativo na profundidade e consistência de nossos relatórios de sustentabilidade", disse Nantha Kumar Chandran, diretora de sustentabilidade da ENNOVI. "Com nosso quarto relatório de força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima (TCFD), relatório inaugural de direitos humanos e dados de emissões de escopo 1, 2 e 3 verificados por terceiros, estamos fortalecendo os sistemas, a qualidade dos dados e a governança necessários para gerenciar o desempenho de sustentabilidade em nossas operações globais."

O relatório foi preparado com referência a estruturas e princípios internacionalmente reconhecidos, incluindo:

Padrões GRI

Padrões SASB

Recomendações TCFD

Protocolo GHG

Dez princípios do Pacto Global da ONU (UNGC)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

Os principais destaques de desempenho incluem o fato de que 40% de sua força de trabalho global é feminina, um reflexo de seu compromisso contínuo com a diversidade e a inclusão, enquanto 100% dos principais fornecedores agora têm cláusulas de sustentabilidade incorporadas em seus contratos, fortalecendo o fornecimento responsável em toda a sua cadeia de valor. O relatório também apresenta estudos de caso que mostram iniciativas de redução de emissões nas operações de fabricação da ENNOVI, demonstrando ações práticas por meio da eficiência energética, adoção de energia renovável e otimização de processos.

O Relatório de Sustentabilidade ENNOVI 2024 pode ser baixado em: https://ennovi.com/sustainability/

Sobre a ENNOVI

Na ENNOVI, projetamos e fabricamos produtos e soluções para desenvolvimentos de plataformas de baterias elétricas, componentes de energia e soluções de design de interconexão de sinais. Com décadas de experiência em engenharia eletromecânica e manufatura de alta precisão, colaboramos com OEMs e fornecedores para transformar ideias em realidade. Como parceiro de soluções de interconexão, aceleramos o processo para nossos clientes, oferecendo recursos completos de fabricação de ponta a ponta, desde P&D, projeto e ferramentas até a produção. Saiba mais em www.ennovi.com.

