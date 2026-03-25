ENNOVI, 배터리 셀 컨택팅 시스템용 무접착 라미네이션 기술 독일 특허 승인 획득

신중한 배터리 엔지니어들에게 불확실성을 줄여주는 검증된 새 CCS 설계 경로 제시

네카르줄름, 독일, 2026년 3월 25일 /PRNewswire/ -- 글로벌 e-모빌리티 인터커넥트를 선도하는 기업이자 자동차 산업의 엔지니어링 파트너 ENNOVI(에노비)가 혁신적인 배터리 셀 컨택팅 시스템(cell contacting system, CCS)용 무접착 라미네이션 기술에 대해 독일 특허를 취득했다고 3월 25일 발표했다. 레이저 라미네이션 기술은 기존의 열간 및 냉간 라미네이션 공정 시 접착제가 필요 없어 배터리 설계자들은 지속 가능성이 좋은 CCS를 더 신속하게 개발할 수 있다.

랜디 탄(Randy Tan) ENNOVI 에너지 시스템 제품 포트폴리오 디렉터는 "이번 특허 지식재산(IP)은 배터리 CCS 기술 발전을 위해 지속적으로 연구하고 투자하겠다는 에노비 의지를 보여주는 결과"라며 "자동차 OEM과 배터리 제조업체는 검증되지 않은 기술을 새로 개발하기보다 이미 검증된 기술을 이용해 엔지니어링 리스크를 줄이고 접착제가 필요 없는 적층 방식의 독특한 기능을 설계에 반영할 수 있다"고 말했다.

Adhesive-Free Lamination in Battery Cell Contacting Systems by ENNOVI

에노비는 이 같은 혁신을 지속적으로 도입해 OEM이 글로벌 경쟁에 따른 경제적•기술적 압박을 극복하도록 지원하고 있다. 특허 기술은 고성능 자동차 솔루션을 안전하고 신속하며 비용 대비 높은 효율로 제공할 수 있는 수단이 된다. OEM은 사전 검증을 통한 리스크 감소, 총비용 절감, 개발 일정 단축이라는 편익을 누릴 수 있다. 에노비는 공동 개발과 맞춤형 엔지니어링 지원을 포함한 유연한 협업 모델을 지원해 파트너가 제품 로드맵과 기술적 의사결정에 대한 통제권을 유지하도록 돕는다.

이번 특허는 복잡한 솔루션에서 높은 부가가치와 전문성을 제공하겠다는 에노비의 전략을 다시 한번 확인해 주는 성과다. 에노비의 CCS 설계 포트폴리오는 열간 및 냉간 라미네이션은 물론 무접착 라미네이션까지 포괄하고 있어 엔지니어들은 원통형, 각형, 소프트 파우치형 등 어떤 배터리 아키텍처를 선택하든 그것에 맞는 '선택 메뉴'를 가질 수 있다.

에노비의 첨단 솔루션 엔지니어링 센터(Advanced Solutions Engineering Center )는 네카르줄름에 프로토타이핑 및 시험 역량과 R&D 연구소를 갖추고 제품 개발 가속화에 중추적 역할을 하고 있다. 이 같은 지역적 근접성과 ISO 9001:2015 및 TISAX 인증이 합쳐져 엔지니어들은 긴밀히 협업할 수 있고 엄격한 품질 기준과 자동차 공급망의 데이터 보호 요건을 준수할 수 있다.

자세한 사항 확인: https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/

에노비 소개

에노비는 전기 배터리 플랫폼 개발, 전력 부품, 신호 인터커넥트 설계 솔루션용 제품과 솔루션을 설계 및 제조하는 기업이다. 전기기계 엔지니어링과 초정밀 제조 분야에서 축적한 수십 년의 경험을 바탕으로 OEM 및 공급업체와 협력해 아이디어를 현실로 구현해 준다. 인터커넥트 솔루션 파트너로서 연구개발, 설계, 툴링에서 생산에 이르는 엔드 투 엔드 통합 제조 역량을 제공해 고객의 개발 기간을 단축해 주고 있다. 자세한 사항은 www.ennovi.com에서 확인할 수 있다.

에이전시 문의처:

PRETZL

에린 맥마혼(Erin McMahon)

[email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2941628/ENNOVI.jpg

SOURCE ENNOVI