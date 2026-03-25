ENNOVI erhält deutsche Patenterteilung für klebstofffreies Laminieren in Zellkontaktiersystemen für Batterien

Ermöglichung eines neuen, validierten CCS-Konstruktionspfads, der die Unsicherheit für vorsichtige Batterieingenieure verringert

NECKARSULM, Deutschland, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI, ein weltweit führender Anbieter von Steckverbindungen für die Elektromobilität und Entwicklungspartner der Automobilindustrie, gab heute die Genehmigung eines deutschen Patents für seine innovative klebstofffreie Laminierungstechnologie für Zellkontaktiersysteme (CCS) für Batterien bekannt. Die Laserlaminierungstechnologie macht den Klebstoff überflüssig, der bei herkömmlichen Heiß- und Kaltlaminierungsverfahren verwendet wird, und ermöglicht es Batterieentwicklern, schneller ein nachhaltigeres CCS zu entwickeln.

Adhesive-Free Lamination in Battery Cell Contacting Systems by ENNOVI

„Das patentierte geistige Eigentum (IP) unterstreicht die kontinuierlichen Forschungsinvestitionen von ENNOVI in die Weiterentwicklung der Batterie-CCS-Technologie", sagt Randy Tan, Product Portfolio Director für Energiesysteme bei ENNOVI. „Automobil-OEMs und Batteriehersteller können die einzigartigen Eigenschaften der klebstofffreien Laminierung in ihr Design einbeziehen und das technische Risiko reduzieren, indem sie eine Technologie verwenden, die bereits validiert ist, anstatt sie neu zu erfinden."

Durch die kontinuierliche Einführung solcher Innovationen ist ENNOVI in der Lage, den OEMs zu helfen, den wirtschaftlichen und technologischen Druck des globalen Wettbewerbs zu bewältigen. Patentierte Technologien bieten einen sicheren, schnellen und kosteneffizienten Weg zur Bereitstellung von Hochleistungslösungen für die Automobilindustrie. OEMs profitieren von der Vorvalidierung und den damit verbundenen geringeren Risiken, niedrigeren Gesamtkosten und beschleunigten Entwicklungszeiten. ENNOVI unterstützt flexible Engagement-Modelle, einschließlich gemeinsamer Entwicklung und maßgeschneiderter technischer Unterstützung, um sicherzustellen, dass die Partner die Kontrolle über ihre Produktpläne und technischen Entscheidungen behalten.

Dieses jüngste Patent bestätigt die Strategie von ENNOVI, einen hohen Mehrwert und spezialisiertes Know-how für komplexe Lösungen anzubieten. Das umfangreiche technische CCS-Design-Angebot des Unternehmens, das Heiß- und Kaltlaminierung sowie klebstofffreie Laminierung umfasst, stellt sicher, dass die Ingenieure für die von ihnen gewählte Batteriearchitektur - ob zylindrische, prismatische oder Soft-Pouch-Zellen - eine „Auswahl" haben.

Das Advanced Solutions Engineering Center von ENNOVI in Neckarsulm mit Prototyping- und Testmöglichkeiten sowie einem F&E-Labor spielt eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der Produktentwicklung. Diese örtliche Nähe in Verbindung mit den Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und TISAX ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren und gewährleistet die Einhaltung anspruchsvoller Qualitätsstandards und Datenschutzanforderungen in der Automobilzulieferkette.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/

Informationen zu ENNOVI

ENNOVI entwirft und fertigt Produkte und Lösungen für elektrische Batterieplattformentwicklungen, Leistungskomponenten und Signalverbindungslösungen. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der elektromechanischen Technik und der hochpräzisen Fertigung arbeiten wir mit OEMs und Zulieferern zusammen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Als Partner für Verbindungslösungen beschleunigen wir den Prozess für unsere Kunden, indem wir komplette End-to-End-Fertigungskapazitäten von der Forschung und Entwicklung über das Design und die Werkzeugherstellung bis hin zur Produktion anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.ennovi.com.

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