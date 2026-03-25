ENNOVI obtiene la patente para la laminación sin adhesivos en sistemas de contacto de celdas de batería

- ENNOVI obtiene la aprobación de patente alemana para la laminación sin adhesivos en sistemas de contacto de celdas de batería

Ofrece una nueva vía de diseño CCS validada, reduciendo la incertidumbre para los ingenieros de baterías más cautelosos

NECKARSULM, Alemania, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI , líder mundial en interconexiones para la movilidad eléctrica y socio de ingeniería de la industria automotriz, anunció hoy la aprobación de una patente alemana para su innovadora tecnología de laminación sin adhesivos para sistemas de contacto de celdas de batería (CCS). Esta tecnología de laminación láser elimina la necesidad de adhesivos, empleados en los procesos convencionales de laminación en caliente y en frío, lo que permite a los diseñadores de baterías desarrollar sistemas CCS más sostenibles y con mayor rapidez.

Adhesive-Free Lamination in Battery Cell Contacting Systems by ENNOVI

"La propiedad intelectual patentada subraya la continua inversión de ENNOVI en investigación para el avance de la tecnología CCS de baterías", afirmó Randy Tan, director de cartera de productos para sistemas energéticos de ENNOVI. "Los fabricantes de equipos originales de la industria automotriz y los fabricantes de baterías pueden incorporar las características únicas de la laminación sin adhesivos y reducir el riesgo de ingeniería al utilizar una tecnología ya validada, en lugar de reinventarla".

La continua introducción de estas innovaciones permite a ENNOVI ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) a superar las presiones económicas y tecnológicas de la competencia global. Las tecnologías patentadas ofrecen una vía segura, rápida y rentable para ofrecer soluciones automotrices de alto rendimiento. Los OEM se benefician de la prevalidación y, gracias a ella, de la reducción de riesgos, la disminución de los costes generales y la aceleración de los plazos de desarrollo. ENNOVI admite modelos de colaboración flexibles, que incluyen el codesarrollo y el soporte de ingeniería personalizado, garantizando que los socios mantengan el control sobre sus planes de desarrollo de productos y decisiones técnicas.

Esta última patente confirma la estrategia de ENNOVI de ofrecer un alto valor añadido y experiencia especializada en soluciones complejas. La amplia oferta técnica de diseño CCS de la compañía, que incluye laminación en caliente y en frío, así como su laminación sin adhesivos, garantiza que los ingenieros dispongan de un amplio abanico de opciones para la arquitectura de batería que elijan, ya sean celdas cilíndricas, prismáticas o de bolsa flexible.

El Centro de Ingeniería de Soluciones Avanzadas de ENNOVI en Neckarsulm, con capacidad para la creación de prototipos, ensayos y un laboratorio de I+D, desempeña un papel fundamental en la aceleración del desarrollo de productos. Esta proximidad geográfica, junto con las certificaciones ISO 9001:2015 y TISAX, permite a los ingenieros colaborar estrechamente y garantiza el cumplimiento de los exigentes estándares de calidad y los requisitos de protección de datos de la cadena de suministro automotriz.

Para obtener más información, visite: https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/

Acerca de ENNOVI

En ENNOVI, diseñamos y fabricamos productos y soluciones para el desarrollo de plataformas de baterías eléctricas, componentes de potencia y soluciones de interconexión de señales. Gracias a nuestra dilatada experiencia en ingeniería electromecánica y fabricación de alta precisión, colaboramos con fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores para hacer realidad sus ideas. Como socio en soluciones de interconexión, agilizamos el proceso para nuestros clientes ofreciendo capacidades de fabricación integrales, desde I+D, diseño y utillaje hasta la producción. Más información en www.ennovi.com.

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