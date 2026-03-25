ENNOVI obtient un brevet allemand pour le laminage sans adhésif dans les systèmes de contact des cellules de batterie

Ce brevet offre un nouvel axe de conception validé pour les CCS et réduit l'incertitude pour les ingénieurs spécialisés dans les batteries

NECKARSULM, Allemagne, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI, leader mondial des interconnexions pour l'e-mobilité et partenaire technique de l'industrie automobile, annonce aujourd'hui l'obtention d'un brevet allemand pour sa technologie innovante de laminage sans adhésif dans les systèmes de contact des cellules de batterie (CCS). La technologie de laminage laser élimine le recours aux adhésifs utilisés dans les processus conventionnels de laminage à chaud et à froid, ce qui permet aux concepteurs de batteries de développer plus rapidement un CCS plus durable.

Laminage sans adhésif dans les systèmes de contact des éléments de batterie par ENNOVI

« La propriété intellectuelle brevetée souligne l'investissement continu d'ENNOVI dans la recherche pour faire progresser la technologie CCS des batteries », déclare Randy Tan, directeur du portefeuille de produits pour les systèmes énergétiques chez ENNOVI. « Les équipementiers et les fabricants de batteries automobiles peuvent intégrer les caractéristiques uniques du laminage sans adhésif et réduire les risques techniques en utilisant une technologie déjà validée, plutôt que de la réinventer. »

Le lancement continu de ces innovations permet à ENNOVI d'aider les équipementiers à surmonter les pressions économiques et technologiques de la concurrence mondiale. Les technologies brevetées constituent un moyen sûr, rapide et rentable de fournir des solutions automobiles de haute performance. Les équipementiers bénéficient de la prévalidation et des risques réduits qui en découlent, de coûts globaux inférieurs et de délais de développement accélérés. ENNOVI propose des modèles d'engagement flexibles, y compris le codéveloppement et l'assistance technique sur mesure, ce qui permet aux partenaires de garder le contrôle de leurs feuilles de route et de leurs décisions techniques.

Ce nouveau brevet confirme la stratégie d'ENNOVI visant à fournir une valeur ajoutée élevée et une expertise spécialisée dans des solutions complexes. La vaste gamme de conceptions techniques CCS de l'entreprise, qui comprend le laminage à chaud et à froid ainsi que le laminage sans adhésif, permet aux ingénieurs de disposer d'un « menu de sélection » pour l'architecture de batterie choisie, qu'il s'agisse de cellules cylindriques, prismatiques ou de pochettes souples.

Le centre d'ingénierie des solutions avancées d'ENNOVI à Neckarsulm, qui dispose de capacités de prototypage et d'essai et d'un laboratoire de R&D, joue un rôle clé dans l'accélération du développement des produits. Cette proximité locale, associée aux certifications ISO 9001:2015 et TISAX, permet aux ingénieurs de collaborer étroitement et garantit la conformité aux normes de qualité exigeantes et aux exigences de protection des données de la chaîne d'approvisionnement automobile.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/

À propos d'ENNOVI

Chez ENNOVI, nous concevons et fabriquons des produits et des solutions pour le développement de plateformes de batteries électriques, les composants de puissance, et les solutions de conception d'interconnexion de signaux. Forts de nos décennies d'expérience en ingénierie électromécanique et en fabrication de haute précision, nous travaillons avec les équipementiers et les fournisseurs pour donner vie à leurs idées. En tant que partenaire de solutions d'interconnexion, nous accélérons le processus pour nos clients en offrant des capacités de fabrication complètes de bout en bout, de la R&D à la production en passant par la conception et l'outillage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ennovi.com.

Contact:

PRETZL

Erin McMahon

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941628/ENNOVI.jpg