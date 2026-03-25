ENNOVI obtiene la aprobación de patente alemana para la laminación sin adhesivos en sistemas de contacto de celdas de batería

Ofrece una nueva vía de diseño CCS validada y reduce la incertidumbre para los ingenieros de baterías cautelosos

NECKARSULM, Alemania, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI, líder mundial en interconexiones para movilidad eléctrica y socio de ingeniería de la industria automotriz, anunció hoy la aprobación de una patente alemana para su innovadora tecnología de laminación sin adhesivos para sistemas de contacto de celdas de batería (CCS, por sus siglas en inglés). La tecnología de laminación láser elimina la necesidad de utilizar adhesivo en los procesos convencionales de laminación en caliente y en frío, lo que permite a los diseñadores de baterías desarrollar un CCS más sostenible y con mayor rapidez.

Adhesive-Free Lamination in Battery Cell Contacting Systems by ENNOVI

"La propiedad intelectual (PI) patentada destaca la continua inversión de ENNOVI en investigación para el avance de la tecnología CCS de baterías", afirma Randy Tan, director de Cartera de Productos para Sistemas Energéticos de ENNOVI. "Los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) de la industria automotriz y los fabricantes de baterías pueden incorporar las características únicas de la laminación sin adhesivos en sus diseños y reducir el riesgo de ingeniería al utilizar una tecnología ya validada, en lugar de reinventarla".

La continua introducción de este tipo de innovaciones permite a ENNOVI ayudar a los OEM a superar las presiones económicas y tecnológicas de la competencia mundial. Las tecnologías patentadas ofrecen una vía segura, rápida y rentable para ofrecer soluciones automotrices de alto rendimiento. Los OEM se benefician de la validación previa y de la consiguiente reducción del riesgo, la disminución de los costos generales y la aceleración de los plazos de desarrollo. ENNOVI admite modelos de colaboración flexibles, que incluyen el desarrollo conjunto y el soporte de ingeniería personalizado, lo que garantiza que los socios mantengan el control sobre sus planes de desarrollo de productos y sus decisiones técnicas.

Esta última patente confirma la estrategia de ENNOVI de proporcionar un alto valor añadido y una experiencia especializada en soluciones complejas. La amplia oferta de diseño técnico de sistemas de almacenamiento de energía de la empresa, que incluye laminación en caliente y en frío, así como su laminación sin adhesivos, garantiza que los ingenieros tengan un "menú de opciones" para la arquitectura de batería que elijan, ya sean de celdas cilíndricas, prismáticas o de bolsa blanda.

El Centro de Ingeniería de Soluciones Avanzadas de ENNOVI en Neckarsulm, con capacidades de creación de prototipos y pruebas, así como un laboratorio de I+D, desempeña un papel clave en la aceleración del desarrollo de productos. Esta proximidad geográfica, junto con las certificaciones ISO 9001:2015 y TISAX, permite a los ingenieros colaborar de cerca y garantiza el cumplimiento de las exigentes normas de calidad y los requisitos de protección de datos de la cadena de suministro del sector automotriz.

Para obtener más información, visite: https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/

Acerca de ENNOVI

En ENNOVI, diseñamos y fabricamos productos y soluciones para el desarrollo de plataformas de baterías eléctricas, componentes de energía y soluciones de diseño para interconexión de señales. Aprovechando nuestras décadas de experiencia en ingeniería electromecánica y fabricación de alta precisión, colaboramos con fabricantes de equipos originales y proveedores para dar vida a sus ideas. Como socio de soluciones de interconexión, aceleramos el proceso para nuestros clientes al ofrecer capacidades completas de fabricación de extremo a extremo, desde la investigación y desarrollo, el diseño y las herramientas hasta la producción. Más información en www.ennovi.com.

Contacto de la agencia:

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FUENTE ENNOVI