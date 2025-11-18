Entrevista exclusiva en CES con McKinsey y General Catast en el escenario principal

"Esto es CES en su máxima expresión: una convergencia de ideas, influencia e innovación", afirmó Kinsey Fabrizio, presidenta de CTA. "La grabación en directo del podcast All-In con los líderes de McKinsey y General Catalyst refleja la emoción del momento. La IA no solo está transformando las industrias, sino que está redefiniendo las reglas del liderazgo, la estrategia y las oportunidades. CES es el lugar donde los innovadores se dan cita y lideran la revolución de la IA".

Sternfels dirige McKinsey & Company, la consultora de gestión más influyente del mundo. Bajo su liderazgo, la firma ha integrado la IA tanto en su trabajo con clientes como en sus propias operaciones, con Lilli, la plataforma de IA generativa de McKinsey, impulsando nuevas formas de trabajar en toda la empresa.

Taneja dirige General Catalyst, una de las principales empresas de capital de riesgo y transformación del mundo, con más de 40.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Ha respaldado a empresas que han marcado un hito en su sector, como Stripe, Samsara, Superhuman (antes conocida como Grammarly) y Gusto.

Calacanis es una de las voces más dinámicas de Silicon Valley. Como inversor inicial en empresas como Uber, Robinhood y Calm, cuenta con una trayectoria demostrada en la identificación de innovaciones que transforman el sector. Como copresentador del podcast All-In, ha creado una plataforma que influye en los debates sobre tecnología, inversión y política que siguen millones de fundadores y ejecutivos.

"Me entusiasma unirme a Hemant y Jason en CES para conversar sobre cómo los líderes más destacados en negocios, inversiones y tecnología están afrontando la revolución de la IA", dijo Sternfels. "Exploraremos el potencial de esta tecnología para transformar las empresas y analizaremos cómo los líderes pueden aprovechar la oportunidad que ofrece la IA para reinventar sus organizaciones y generar valor impulsado por la IA".

La IA está redefiniendo la productividad, transformando la competencia e impulsando a los líderes a replantearse el funcionamiento de sus organizaciones. Esta ponencia principal de CES abordará las cuestiones más urgentes y provocadoras en torno a la IA: desde qué sectores ya se están viendo transformados hasta cómo inversores, consejeros delegados y líderes mundiales pueden afrontar el futuro.

Conocido por su estilo espontáneo y sus incisivos debates entre destacados inversores y emprendedores, All-In llega a millones de oyentes y da forma a las conversaciones tanto en las salas de juntas como en las empresas emergentes.

"Estoy entusiasmado de llevar el formato de podcast sin rodeos y de contacto total de All-In a CES este año... ¡y espero que durante muchos años más!", dijo Calacanis.

La ponencia principal abordará las principales inversiones en IA y qué tecnologías están sobrevaloradas. Además, subrayará el poder transformador de la tecnología y destacará la importancia de la colaboración estratégica y la inversión para dar forma al futuro de las industrias globales.

"La tecnología no solo es una fuerza disruptiva, sino un catalizador para la transformación completa de la industria", afirmó Taneja. "Esta ponencia principal aúna visión estratégica, gran influencia y poder de inversión para ayudar a que las ideas innovadoras se conviertan en empresas duraderas. En CES, los inversores tienen una visión privilegiada del futuro, conectando con fundadores de todo el mundo y tomando decisiones que definirán la próxima era de la innovación".

No se pierda la grabación en directo de la entrevista "All-In" a las 14:00 (hora del Pacífico) del martes 6 de enero en el salón Palazzo del Venetian. La Dra. Lisa Su de AMD, Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas y Vivendi, y Yuanqing Yang de Lenovo, líderes de la compañía, también participarán como ponentes principales en CES 2026.

Obtenga más información sobre la adopción en el mundo real de la IA física y cómo está transformando las industrias, el trabajo y el futuro de la automatización durante la sesión de la conferencia "Transformando las industrias con IA física", presentada por McKinsey.

Regístrese en CES 2026 donde los innovadores se reúnen para dar forma a la próxima gran ola de innovación.

