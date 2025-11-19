McKinsey 與 General Catalyst 亮相 CES 主題演講舞台，接受 All-In 現場訪談

Sternfels 掌舵全球最具影響力的管理諮詢公司 McKinsey & Company。在他的領導下，該公司在客戶工作及內部營運中全面使用 AI，其生成式 AI 平台「Lilli」正推動公司內部全新的工作模式。

Taneja 領導 General Catalyst，這是一間全球首屈一指的風險投資及轉型公司，管理資產超過 400 億美元。他曾投資多間劃時代的企業，如 Stripe、Samsara、Superhuman（前身為 Grammarly）及 Gusto。

Calacanis 是矽谷最活躍的聲音之一。作為 Uber、Robinhood 和 Calm 等公司的早期投資者，他在發掘顛覆行業的創新方面往績彪炳。作為 All-In Podcast 的聯席主持，他建立了一個影響數百萬創始人和高管的科技、投資及政策辯論平台。

「我很興奮能與 Hemant 和 Jason 在 CES 聚首，探討商界、投資界和科技界的頂尖領袖如何駕馭 AI 革命。」Sternfels 表示，「我們將探討這項技術在企業轉型方面的潛力，並討論領導者如何把握 AI 機遇，重新構想組織架構並建立以 AI 驅動的價值。」

AI 正重新定義生產力、重塑競爭格局，並促使領導者重新思考組織運作方式。本次 CES 主題演講將深入探討圍繞 AI 最迫切且具爭議性的問題——從哪些行業已遭顛覆，到投資者、行政總裁和全球領袖如何導航未來去向。

All-In 以其不按劇本的風格及頂尖投資者與企業家之間的尖銳辯論而聞名，擁有數百萬聽眾，並左右著董事會及初創企業的對話風向。

Calacanis 表示：「我很興奮今年能將『絕不廢話、火力全開』的 All-In Podcast 模式帶到 CES……希望未來許多年都能繼續舉辦！」

主題演講將涵蓋目前 AI 領域的「精明資金」流向，以及哪些範疇估值過高。此外，演講將進一步強調科技的變革力量，突顯戰略合作與投資在塑造全球產業未來方面的重要性。

「科技不僅是一股顛覆力量，更是徹底改變行業的催化劑。」Taneja 表示，「這次主題演講結合了戰略願景、廣泛影響力與投資實力，協助突破性的意念轉化為長青企業。在 CES，投資者擁有通往未來的前排席位，與全球創始人建立聯繫，並做出將定義下一個創新時代的抉擇。」

切勿錯過這場 All-In 訪談的現場錄製，時間為太平洋標準時間 1 月 6 日（星期二）下午 2 時，地點在威尼斯人酒店的 Palazzo 宴會廳。AMD 的 Lisa Su 博士、Caterpillar 的 Joe Creed、Havas 及 Vivendi 的 Yannick Bolloré，以及 Lenovo 的 Yuanqing Yang，亦將於 CES 2026 發表主題演講。

如欲進一步了解實體 AI 的實際應用及其如何重塑行業、工作與自動化的未來，請關注由 McKinsey 主辦的會議環節：「利用實體 AI 實現產業轉型」。

立即註冊 CES 2026，與一眾創新者共同塑造下一波偉大的創新浪潮。

