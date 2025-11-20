Entrevista del podcast All-In en el CES con McKinsey y General Catalyst en el escenario principal

"Este es el CES en su mejor momento: donde convergen ideas, influencia e innovación", afirmó Kinsey Fabrizio, presidenta de la CTA. "Organizar una grabación en vivo del podcast All-In con los líderes de McKinsey y General Catalyst captura la emoción de este momento. La IA no solo está transformando las industrias, sino que está redefiniendo las reglas de liderazgo, estrategia y oportunidad. El CES es el lugar donde los innovadores se presentan y lideran la revolución de la IA".

Sternfels lidera McKinsey & Company, la consultora de gestión más influyente del mundo. Bajo su liderazgo, la empresa ha adoptado la IA en su trabajo con los clientes, así como en sus propias operaciones, con Lilli, la plataforma de IA generativa de McKinsey, que impulsa nuevas formas de trabajar en toda la empresa.

Taneja lidera General Catalyst, una de las principales empresas de riesgo y transformación del mundo con más de 40.000 millones de dólares bajo gestión. Teneja ha respaldado a empresas que han marcado un hito en su época, como Stripe, Samsara, Superhuman (antes conocida como Grammarly) y Gusto.

Calacanis es una de las voces más dinámicas de Silicon Valley. Como uno de los primeros inversores en empresas como Uber, Robinhood y Calm, tiene una trayectoria en detectar innovaciones que cambian la industria. Como copresentador del podcast All-In, ha creado una plataforma que da forma a los debates sobre tecnología, inversiones y políticas seguidos por millones de fundadores y ejecutivos.

"Me complace unirme a Hemant y Jason en el CES para conversar sobre cómo los principales líderes en negocios, inversión y tecnología están experimentando la revolución de la IA", declaró Sternfels. "Exploraremos el potencial de esta tecnología para transformar las empresas y debatiremos acerca de cómo los líderes pueden aprovechar la oportunidad de la IA para reimaginar sus organizaciones y generar valor impulsado por la IA".

La IA está transformando la productividad, redefiniendo la competencia e impulsando a los líderes a repensar cómo operan sus organizaciones. Este discurso principal del CES profundizará en las cuestiones más urgentes y provocativas en torno a la IA, desde qué industrias ya están cambiando hasta cómo los inversores, los directores ejecutivos y los líderes mundiales pueden experimentar el futuro.

Conocido por su estilo improvisado y sus agudos debates entre los principales inversores y empresarios, All-In llega a millones de oyentes y define las conversaciones tanto en las salas de juntas como en las empresas emergentes.

"Me encanta traer el formato de podcast All-In directo y sin rodeos al CES este año, ¡y con suerte durante muchos años más!", expresó Calacanis.

La conferencia abarcará a dónde va el dinero inteligente en IA en este momento y qué está sobrevalorado. Estos temas enfatizan aún más el poder transformador de la tecnología, destacan la importancia de la colaboración estratégica y la inversión en la definición del futuro de las industrias mundiales.

"La tecnología no es solo una fuerza para la disrupción; es un catalizador para la transformación completa de la industria", afirmó Taneja. "Este discurso une la visión estratégica, la influencia expansiva y el poder de inversión para ayudar a que las ideas innovadoras se conviertan en empresas duraderas. En CES, los inversores tienen un lugar preferencial para el futuro, se conectan con fundadores de todo el mundo y toman decisiones que definirán la próxima era de la innovación".

No se pierda esta grabación en vivo de la entrevista de All-In a las 2 p. m. PST, el martes 6 de enero, en el Palazzo Ballroom del Venetian. La Dra. Lisa Su de AMD, Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas y Vivendi, y Yuanqing Yang de los líderes de Lenovo también hablarán en el CES 2026.

Obtenga más información sobre la adopción de la IA física en el mundo real y cómo está remodelando las industrias, el trabajo y el futuro de la automatización durante la sesión de la conferencia con el nombre Transforming Industries with Physical AI (Transformando las industrias con IA física), presentada por McKinsey.

Regístrese en el CES 2026, donde los innovadores se presentan para dar forma a la próxima gran etapa de innovación.

