All-In-Interview auf der CES mit McKinsey und General Catalyst auf der Keynote-Bühne

„Das ist CES in Bestform – eine Konvergenz von Ideen, Einfluss und Innovation", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident der CTA. „Die Live-Aufzeichnung des All-In-Podcasts mit den Führungskräften von McKinsey und General Catalyst fängt die Aufregung dieses Moments ein. KI verändert nicht nur Branchen, sondern schreibt auch die Regeln für Führung, Strategie und Chancen neu. Die CES ist der Ort, an dem Innovatoren auftauchen und die KI-Revolution anführen."

Sternfels leitet McKinsey & Company, die weltweit einflussreichste Unternehmensberatung. Unter seiner Führung hat das Unternehmen KI sowohl in seiner Kundenarbeit als auch in seinen eigenen Abläufen eingeführt, wobei Lilli, die generative KI-Plattform von McKinsey, neue Arbeitsweisen im gesamten Unternehmen ermöglicht.

Taneja leitet General Catalyst, eines der weltweit führenden Venture- und Transformationsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Er hat epochale Unternehmen wie Stripe, Samsara, Superhuman (früher bekannt als Grammarly) und Gusto unterstützt.

Calacanis ist eine der dynamischsten Stimmen im Silicon Valley. Als früher Investor in Unternehmen wie Uber, Robinhood und Calm hat er eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Innovationen, die die Branche verändern. Als Co-Moderator des All-In-Podcasts hat er eine Plattform geschaffen, die die Debatten über Technologie, Investitionen und Politik prägt und von Millionen von Gründern und Führungskräften verfolgt wird.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Hemant und Jason auf der CES darüber zu sprechen, wie führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Investment und Technologie die KI-Revolution gestalten", so Sternfels. „Wir werden das Potenzial dieser Technologie zur Transformation von Unternehmen untersuchen und diskutieren, wie Führungskräfte die Chancen der KI nutzen können, um ihre Organisationen neu zu gestalten und KI-gesteuerte Werte zu schaffen."

KI definiert Produktivität neu, verändert den Wettbewerb und veranlasst Führungskräfte dazu, die Arbeitsweise ihrer Organisationen zu überdenken. Diese CES-Keynote befasst sich mit den drängendsten und provokantesten Fragen rund um KI – von den Branchen, die bereits umgewälzt werden, bis hin zu der Frage, wie Investoren, CEOs und globale Führungskräfte die Zukunft gestalten können.

All-In ist bekannt für seinen ungeschminkten Stil und die lebhaften Debatten zwischen führenden Investoren und Unternehmern. Die Sendung erreicht Millionen von Zuhörern und prägt die Diskussionen in Vorstandsetagen und Start-ups gleichermaßen.

„Ich freue mich darauf, das unverfälschte, kompromisslose All-In--Podcast-Format dieses Jahr auf die CES zu bringen ... und hoffentlich noch viele Jahre lang!", so Calacanis.

Die Keynote befasst sich damit, wohin derzeit das Geld in der KI fließt und was überbewertet ist. Um die transformative Kraft der Technologie weiter zu unterstreichen, wird sie die Bedeutung strategischer Zusammenarbeit und Investitionen für die Gestaltung der Zukunft globaler Branchen hervorheben.

„Technologie ist nicht nur eine Kraft, die für Disruption sorgt, sondern auch ein Katalysator für eine vollständige Transformation der Industrie", sagte Taneja. „Diese Keynote vereint strategische Vision, weitreichenden Einfluss und Investitionskraft, um bahnbrechende Ideen zu dauerhaften Unternehmen zu machen. Auf der CES haben Investoren einen Platz in der ersten Reihe, um die Zukunft zu erleben, sich mit Gründern aus aller Welt zu vernetzen und Entscheidungen zu treffen, die die nächste Ära der Innovation prägen werden."

Verpassen Sie nicht die Live-Aufzeichnung des All-In-Interviews am Dienstag, dem 6. Januar, um 14 Uhr PST im Palazzo Ballroom im Venetian. Dr. Lisa Su von AMD, Joe Creed von Caterpillar, Yannick Bolloré von Havas und Vivendi, sowie Yuanqing Yang von Lenovo werden ebenfalls Keynotes auf der CES 2026 halten.

Erfahren Sie mehr über die praktische Anwendung von physikalischer KI und wie sie Branchen, Arbeit und die Zukunft der Automatisierung verändert, während der Konferenzsitzung „Transforming Industries with Physical AI" (Branchenwandel durch physikalische KI), präsentiert von McKinsey.

Melden Sie sich für die CES 2026 an , wo Innovatoren zusammenkommen, um die nächste große Innovationswelle zu gestalten.

