Entretien All-In au CES avec McKinsey et General Catalyst en vedettes

« C'est le CES dans toute sa splendeur - une convergence d'idées, d'influence et d'innovation », a déclaré Kinsey Fabrizio, président du CTA. « L'enregistrement en direct du podcast All-In avec les dirigeants de McKinsey et de General Catalyst reflète l'enthousiasme de ce moment. L'IA ne se contente pas de remodeler les industries, elle réécrit les règles du leadership, de la stratégie et des opportunités. C'est au CES que les innovateurs se retrouvent et mènent la révolution de l'IA. »

M. Sternfels dirige McKinsey & Company, le cabinet de conseil en gestion le plus influent au monde. Sous sa direction, le cabinet a adopté l'IA dans son travail avec les clients ainsi que dans ses propres opérations, avec Lilli, la plateforme d'IA générative de McKinsey, qui active de nouvelles méthodes de travail dans l'ensemble du cabinet.

M. Taneja dirige General Catalyst, l'une des premières sociétés de capital-risque et de transformation au monde, qui gère plus de 40 milliards de dollars. Il a soutenu des entreprises qui ont marqué leur époque, telles que Stripe, Samsara, Superhuman (anciennement connu sous le nom de Grammarly) et Gusto.

M. Calacanis est l'une des voix les plus dynamiques de la Silicon Valley. En tant qu'investisseur de la première heure dans des entreprises telles qu'Uber, Robinhood et Calm, il a l'habitude d'identifier les innovations qui changent le cours des choses. En tant que co-animateur du podcast All-In, il a construit une plateforme qui façonne les débats sur la technologie, l'investissement et la politique suivis par des millions de fondateurs et de cadres.

« Je me réjouis de rejoindre Hemant et Jason au CES pour une conversation sur la façon dont les principaux leaders du monde des affaires, de l'investissement et de la technologie naviguent dans la révolution de l'IA », a déclaré M. Sternfels. « Nous allons examiner le potentiel de cette technologie pour transformer les entreprises et discuterons de la manière dont les dirigeants peuvent saisir l'opportunité de l'IA pour réimaginer leurs organisations et créer de la valeur. »

L'IA redéfinit la productivité, remodèle la concurrence et force les dirigeants à repenser le mode de fonctionnement de leur organisation. Cette conférence du CES abordera les questions les plus urgentes et les plus provocantes concernant l'IA, qu'il s'agisse des industries qui sont déjà bouleversées ou de la manière dont les investisseurs, les PDG et les dirigeants du monde entier peuvent envisager l'avenir.

Connu pour son style non scénarisé et ses débats pointus entre investisseurs et entrepreneurs de premier plan, All-In touche des millions d'auditeurs et façonne les conversations dans les salles de conseil d'administration comme dans les start-ups.

« Je suis ravi d'apporter le format de podcast All-In au CES cette année et, je l'espère, pour de nombreuses années à venir », a déclaré M. Calacanis.

Le podcast portera sur les domaines prometteurs en matière d'IA et sur ce qui est surfait. Soulignant le pouvoir de transformation de la technologie, il mettra en évidence l'importance de la collaboration stratégique et de l'investissement pour façonner l'avenir des industries mondiales.

« La technologie n'est pas seulement une source de perturbation ; c'est un catalyseur pour la transformation complète de l'industrie », a déclaré M. Taneja. « Cet événement associe une vision stratégique, une influence étendue et un pouvoir d'investissement pour aider les idées révolutionnaires à devenir des entreprises durables. Au CES, les investisseurs sont aux premières places pour découvrir l'avenir, entrer en contact avec des fondateurs du monde entier et faire des choix qui définiront la prochaine ère de l'innovation. »

Ne manquez pas l'enregistrement en direct de l'entretien All-In à 14 heures PST le mardi 6 janvier dans la salle de bal du Palazzo au Venetian. Lisa Su d'AMD, Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas et Vivendi, et Yuanqing Yang de Lenovo seront également des intervenants de premier plan au cours de CES 2026.

Apprenez-en plus sur l'adoption de l'IA physique dans le monde réel et sur la manière dont elle remodèle les industries, le travail et l'avenir de l'automatisation au cours de la session de la conférence, Transforming Industries with Physical AI, présentée par McKinsey.

Inscrivez-vous au CES 2026 où les innovateurs façonnent la prochaine grande vague d'innovation.

