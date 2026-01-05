O QUE VOCÊ NÃO PODE PERDER NA CES 2026

Inovadores comparecem no evento tecnológico mais impactante do mundo que retorna a Las Vegas de 6 a 9 de janeiro

ARLINGTON, Virgínia, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A CES® 2026 , o evento de tecnologia mais impactante do mundo, retorna a Las Vegas, de 6 a 9 de janeiro, reunindo empresas do mundo inteiro, startups inovadoras, executivos do setor, mídia internacional e dirigentes governamentais para experimentar a próxima geração de tecnologia que resolverá os desafios globais.

"A CES 2026 é onde os inovadores aparecem – para se conectar, firmar parcerias e fazer negócios em escala global", disse Gary Shapiro, presidente executivo e CEO da Consumer Technology Association (CTA)®, proprietária e produtora da CES. "Todos os sinais apontam para uma CES fenomenal com milhares de expositores, um recorde de mais de 3600 inscrições para o Prêmio de Inovação e novidades em 13 locais e 2,6 MILHÕES de pés quadrados. Este é um momento empolgante para a inovação e a CES 2026 terá a mais recente tecnologia em IA, robótica, saúde digital, mobilidade, empresas, energia, entretenimento imersivo, acessibilidade e muito mais."

Os inovadores comparecem na CES 2026

Palco de acessibilidade da CES, com tecnologia da Verizon Accessibility – Fazendo sua estreia no Venetian durante a CES 2026, o palco contará com três dias de conteúdo destacando tecnologias de acessibilidade, como óculos inteligentes, robótica e assistentes domésticos ativados por voz.

– Fazendo sua estreia no Venetian durante a CES 2026, o palco contará com três dias de conteúdo destacando tecnologias de acessibilidade, como óculos inteligentes, robótica e assistentes domésticos ativados por voz. Espaço do Criador da CES – Agora aberto a todos os participantes da CES no LVCC Central Hall para saber mais sobre a economia criativa.

– Agora aberto a todos os participantes da CES no LVCC Central Hall para saber mais sobre a economia criativa. CES Foundry – Localizada no Fontainebleau Las Vegas, a CES Foundry é um novo destino que une inovadores, empreendedores, investidores, funcionários do governo e mídia para explorar como a IA e as tecnologias quânticas estão definindo a próxima era de inovação.

Recursos da CES

CES App – Planeje e navegue pela CES 2026 com o aplicativo oficial do evento. Pesquise "CES App" na sua loja de aplicativos. O aplicativo deste ano apresenta um novo chatbot de IA, atualizações de transporte, traduções para sessões selecionadas e "Attendee Connect" (Conexão dos participantes) para compartilhar informações de contato entre si por meio de um código QR seguro.

– Planeje e navegue pela CES 2026 com o aplicativo oficial do evento. Pesquise "CES App" na sua loja de aplicativos. O aplicativo deste ano apresenta um novo chatbot de IA, atualizações de transporte, traduções para sessões selecionadas e "Attendee Connect" (Conexão dos participantes) para compartilhar informações de contato entre si por meio de um código QR seguro. CES Tech Talk – Baixe e ouça as principais tendências esperadas na CES 2026.

Principais tendências

IA: espere mais agentes de IA, gêmeos digitais e IA em dispositivos para melhorar a produtividade, as experiências do cliente e os avanços na área médica. Exemplos de expositores: Aizip, AMD, DEEPX, LG Electronics, MAUM.AI, NXP Semiconductors, NVIDIA, PERCIVAI, Persona AI, Qualcomm, Samsung Electronics, Inc., SoundHound AI, XREAL

espere mais agentes de IA, gêmeos digitais e IA em dispositivos para melhorar a produtividade, as experiências do cliente e os avanços na área médica. Saúde digital: Da medicina de precisão baseada em IA ao surgimento de dispositivos vestíveis e telessaúde, a CES reunirá todo o ecossistema de saúde para impulsionar a próxima onda de avanços na saúde digital. Exemplos de expositores: AARP, Abbott, Ceragem Co., Ltd., Cosmo Robotics Co., Ltd., Earflo Inc., GARMIN International Inc., Humetrix, Myant Corp., Renpho, ResMed, Tombot, Inc., Ultrahuman Healthcare Private Limited, VibeBrux, Vivoo, Withings

Da medicina de precisão baseada em IA ao surgimento de dispositivos vestíveis e telessaúde, a CES reunirá todo o ecossistema de saúde para impulsionar a próxima onda de avanços na saúde digital. Energia: Com o crescimento de tecnologias de alta demanda de energia, como IA, computação quântica e nuvem, precisamos criar mais energia. A CES apresentará energia solar, eólica, nuclear e outras alternativas. Exemplos de expositores: 3M, Clarios, ENEOS Corporation, Flint Paper Battery, Hitachi, Jackery Inc.., Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Panasonic, WePower Technologies

Com o crescimento de tecnologias de alta demanda de energia, como IA, computação quântica e nuvem, precisamos criar mais energia. A CES apresentará energia solar, eólica, nuclear e outras alternativas. Empresarial: A tecnologia empresarial transformará a maneira como as empresas aumentam a produtividade, garantem a segurança e protegem seus sistemas. Exemplos de expositores: Amazon, Google LLC, MetaVu, Microsoft, Siemens, Vuzix Corporation, Wisdomain

A tecnologia empresarial transformará a maneira como as empresas aumentam a produtividade, garantem a segurança e protegem seus sistemas. Mobilidade: a CES mostrará a mobilidade aérea, terrestre e marítima com as mais recentes inovações nos setores de tecnologia agrícola, automotiva, de construção, industrial e marítima. A inovação se concentrará em automação, conectividade e energia. Exemplos de expositores: AUMOVIO Systems, Inc., BMW of North America, LLC, Bosch, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, John Deere, Kubota North America, Oshkosh Corporation, Sony Honda Mobility, Inc., Tensor Auto Inc., Valeo, Waymo, Zoox

a CES mostrará a mobilidade aérea, terrestre e marítima com as mais recentes inovações nos setores de tecnologia agrícola, automotiva, de construção, industrial e marítima. A inovação se concentrará em automação, conectividade e energia. Robótica: A robótica melhora a eficiência, a segurança e a acessibilidade em todos os setores, tornando as casas mais inteligentes, melhorando a produção agrícola e também a segurança e as operações nas fábricas. Exemplos de expositores: Auria Robotics Inc., Booster Robotics Technology Co. Ltd, Doosan, Dreame Innovation Technology Co., Ltd., IntBot, Richtech Robotics, Sweet Robo LLC, Tombot, Inc., VenHub Global, WIRobotics, YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

A robótica melhora a eficiência, a segurança e a acessibilidade em todos os setores, tornando as casas mais inteligentes, melhorando a produção agrícola e também a segurança e as operações nas fábricas.

Imperdível Palestras

Segunda-feira, 5 de janeiro Presidente e CEO da AMD , Dra. Lisa Su, 18h30, Venetian

Terça-feira, 6 de janeiro CTA Presidente e CEO Gary Shapiro e CTA Presidente Kinsey Fabrizio, 8h30, Venetian Presidente e CEO da Siemens , Dr. Roland Busch, 8h30, Venetian Os palestrantes convidados incluem: Bob Mumgaard, da Commonwealth Fusion Systems (CFS) Jay Parikh, da Microsoft Jensen Huang, da NVIDIA Athina Kanioura da PepsiCo CEO e presidente da Havas e presidente da Vivendi, Yannick Bolloré, 11h, ARIA Entrevista all-in com McKinsey e General Catalyst , 14h, The Venetian Gravação ao vivo do podcast All-In com Bob Sternfels, sócio-gerente global da McKinsey & Company; Hemant Taneja, CEO da General Catalyst; e Jason Calacanis, empreendedor, investidor anjo e coapresentador do podcast All-In Presidente e CEO da Lenovo Yuanqing Yang, 17h, Sphere Essa palestra terá um processo de emissão de ingressos e políticas de local diferentes das demais palestras. Para mais informações, acesse CES.tech . Os palestrantes convidados incluem: Dra. Lisa Su da AMD Gianni Infantino, da FIFA CEO da Intel Lip-Bu Tan Jensen Huang, da NVIDIA Cristiano Amon, da Qualcomm e muitos outros.

Quarta-feira, 7 de janeiro CEO da Caterpillar Joe Creed, 9h, The Venetian ŌURA CEO Tom Hale, Jantar de Líderes em Tecnologia * apenas para convidados



"A CES 2026 é onde os inovadores mais ousados do mundo se reúnem para moldar o futuro", disse Fabrizio. "De palestras visionárias a estreias de produtos inovadores, a CES reúne os maiores nomes em tecnologia, entretenimento e negócios globais. É onde ideias ousadas ganham impulso e o futuro da tecnologia é discutido em mais de 400 sessões de conferência com mais de 1300 palestrantes."

Sessões Great Minds (Grandes Mentes)

Os palestrantes apresentados na série Great Minds incluem executivos nível C, filantropos, influenciadores, líderes governamentais, empreendedores, capitalistas de risco e muito mais:

Always On: como os dados contínuos de saúde estão transformando o atendimento 7 de janeiro, 10h, LVCC, Pavilhão Oeste W232 Com Ami Bhatt, diretora de inovação do American College of Cardiology; Jake Leach, presidente e CEO da Dexcom; Lucienne Ide, CEO da Rimidi; e Tom Hale, CEO da ŌURA

Redefinindo o Negócio do Esporte 7 de janeiro, 11h, LVCC, Pavilhão Oeste W232 Com Casey Wasserman, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Executivo e Presidente e Diretor Executivo, Wasserman e LA28 e Michael Kassan Fundador e CEO da 3C Ventures

O futuro da computação 7 de janeiro, 14h, LVCC, Pavilhão Oeste W232 Com Deepa Subramaniam, vice-presidente da Creative Cloud da Adobe; Kedar Kondap, vice-presidente sênior e gerente geral de computação e jogos da Qualcomm; e Samuel Chang, vice-presidente sênior e presidente da divisão de soluções de PC para consumidores da HP Inc.

De Volta para o Futuro: A Revolução Nostálgica da Tecnologia 7 de janeiro, 15h, LVCC, Pavilhão Oeste W232 Com Alexis Ohanian, fundador da Seven Seven Six e cofundador e ex-presidente executivo do Reddit e Palmer Luckey, fundador da Anduril

Dirigindo o amanhã: democratizando o futuro da tecnologia de veículos definidos por software 7 de janeiro, 16h, LVCC, Pavilhão Oeste W232 Com Doug Field, diretor executivo de veículos elétricos, digital e design da Ford Motor Company

Game Changers: Transformando a Experiência Esportiva ao Vivo 8 de janeiro, 10h, LVCC, Pavilhão Oeste W232 Com George Hanna, Diretor de Tecnologia e Digital, LA Clippers; Kat Harwood, Chefe de Esportes dos EUA, Deloitte; e Matt Fleckenstein, Diretor de Produtos e Tecnologia, Genius Sports

O novo projeto: a computação espacial encontra a reforma residencial 8 de janeiro, 14h, LVCC Pavilhão Oeste W232 Com Seemantini Godbole, EVP, CIDO, Lowe's

Preenchendo a lacuna de oportunidades para populações carentes 8 de janeiro, 15h, LVCC Pavilhão Oeste W232 Com Barron Segar, presidente e CEO do World Food Program usa; Carl Blake, CEO da Paralyzed Veterans of America; Claire Casey, presidente da AARP Foundation; Gretchen Littlefield, CEO da Moore; e Jacquelyn Puente, presidente da Câmara de Comércio Hispânica dos Estados Unidos



Programação das principais conferências

A CES 2026 abordará as próximas novidades em tecnologia e apresentará novas trilhas de conferências com foco em fabricação , dispositivos vestíveis e saúde da mulher .

Acessibilidade

Vozes da acessibilidade: uma visão da alta administração sobre progresso e inovação 6 de janeiro, 13h, Venetian, Lando 4302

Nova Era de Acesso: Melhorando a Tecnologia Assistiva com IA 6 de janeiro, 14h, Venetian, Lando 4302

Usuários Reais, Impacto Real: Projetando para Acessibilidade 6 de janeiro, 15h, Venetian, Lando 4302



IA e Robótica

Pronta para o futuro: moldando a força de trabalho na era da IA 5 de janeiro, 13h, LVCC, Pavilhão Oeste W219

All In na AI: apostando no poder das fichas da próxima geração 5 de janeiro, 16h, LVCC, Pavilhão Oeste W219

O despertar da vantagem competitiva: por que a IA agêntica remodelará tudo 6 de janeiro, 11h, LVCC, Pavilhão Oeste W218

Não muito humano: como os humanoides estão mudando o trabalho e a vida doméstica 7 de janeiro, 10h, LVCC, Pavilhão Oeste W219



Palco do Criador da CES

O Espaço do Criador da CES contará com três dias de programação projetados para ajudar os criadores a aprimorar seu ofício. O Palco do Criador expandido está aberto a todos os participantes da CES.

Estado da economia criativa 6 de janeiro, 10h30, LVCC, Pavilhão Central, Palco do Criador da CES

Parceria com a Purpose: construindo relacionamentos de longo prazo com a marca 6 de janeiro, 14h15, LVCC, Pavilhão Central, Palco do Criador da CES

Como serão as métricas de sucesso em 2026 7 de janeiro, 14h15, LVCC, Pavilhão Central, Palco do Criador da CES



CES Foundry

A nova CES Foundry fornecerá conteúdo atraente de IA e computação quântica por meio de painéis, bate-papos informais e conversas com líderes inovadores, incluindo:

Do conceito à realidade: criadores usando IA para dar vida a grandes ideias 7 de janeiro, 9h30, Fontainebleau, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

O futuro da IA nos Estados Unidos: uma conversa informal com Michael Kratsios, assessor científico e tecnológico do presidente, e Fabrizio 7 de janeiro, 11h30, Fontainebleau, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Conversa informal – IA em escala e o maior varejista do mundo 7 de janeiro, 13h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Retornos Reais da IA: Encontrando os Próximos Grandes Vencedores 8 de janeiro, 9h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage



C Space®

Além do algoritmo: novos hábitos digitais da Geração Z 5 de janeiro, 14h, ARIA, Mariposa 5

Ecossistemas perfeitos, experiências personalizadas: a próxima era do varejo 6 de janeiro, 10h, ARIA, Mariposa 5

Mais do que um jogo: locais esportivos como centros culturais 6 de janeiro, 15h, ARIA, Joshua 8



Saúde digital

Usuários reais, impacto real: projetando para acessibilidade 6 de janeiro, 15h, Venetian, Lando 4302

IA agêntica na área da saúde: além do hype 7 de janeiro, 14h, Venetian, Marcello 4404

Diagnósticos de última geração: uma nova era de detecção precoce 8 de janeiro, 9h, Venetian, Marcello 4404

Salto quântico: a próxima fronteira da computação em saúde 8 de janeiro, 16h , Marcello 4404



Energia

Energia Inteligente: Demanda do Consumidor e ROI 6 de janeiro, 10h, Lando 4304

Investindo na transição energética 8 de janeiro, 9h, LVCC, Pavilhão Norte, N257

Redes mais inteligentes: alimentando data centers sustentáveis e confiáveis 8 de janeiro, 10h, LVCC, Pavilhão Norte, N257

Power Shift: o futuro da energia 8 de janeiro, 11h, LVCC, Pavilhão Norte, N257



Empresarial

Potencialize o seu negócio com a IA agêntica: resultados reais, impacto real 5 de janeiro, 14h-14h40, LVCC, Pavilhão Oeste, W219

Além do burburinho: ferramentas de IA mais inteligentes para empresas mais inteligentes

5 de janeiro, 15h-15h40, LVCC, Pavilhão Oeste, W219 Comunidades conectadas: como a IA impulsiona a próxima era da inovação 6 de janeiro, 13h-13h40, LVCC, Pavilhão Norte, N261

A vantagem XR: impulsionando a inovação empresarial com computação espacial 8 de janeiro, 11h, LVCC, Pavilhão Oeste, W218



Cúpula de políticas de inovação

A CES reúne formuladores de políticas de todo o mundo para discutir questões de políticas tecnológicas domésticas e globais, incluindo privacidade, comércio, concorrência e muito mais. Mais de 200 autoridades e funcionários governamentais internacionais, federais, estaduais e locais participam do Programa Líderes em Tecnologia e comparecem à Cúpula de Políticas de Inovação (IPS) na CES.

Inovação sem Fronteiras: A Fronteira Política Global 6 de janeiro, 11h, LVCC, N258

Inovação na saúde: políticas para um futuro impulsionado pela tecnologia 6 de janeiro, 14h20 LVCC, N258

Competindo em um mundo marcado por disputas comerciais 7 de janeiro, 9h, LVCC, N258

Regras de trânsito: regulamentando a mudança global para a autonomia 7 de janeiro, 15h40, LVCC, N258

Conversas informais com o presidente da Comissão Federal de Comércio, Andrew Ferguson, e o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr 8 de janeiro, 11h, LVCC, W232

Perspectivas do Senado sobre a política de tecnologias emergentes 9 de janeiro, 11h, LVCC, W232 Com os senadores dos EUA Amy Klobuchar (MN); Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) e Jacky Rosen (NV)



Fabricação

Traçando o futuro: indústria, inovação e a vantagem competitiva dos Estados Unidos 7 de janeiro, 15h15, LVCC, Norte, N261

Desenvolvendo habilidades e talentos para a próxima era da indústria 7 de janeiro, 15h35, LVCC, Norte, N261

Fabricado aqui: repensando a fabricação em um cenário global em transformação 7 de janeiro, 16h, LVCC, Norte, N261



Mobilidade

IA automotiva – Explorando novas possibilidades e experiências 6 de janeiro, 9h, LVCC, Pavilhão Oeste, W219

Micromobilidade: tornando a última etapa acessível 6 de janeiro, 15h, LVCC, Pavilhão Norte, N261

O caminho à frente: como os carros conectados estão moldando o futuro 7 de janeiro, 13h, LVCC, Pavilhão Oeste, W219

Ascensão do AgBot: drones, tratores autônomos e robôs agrícolas 8 de janeiro, 13h, LVCC, Pavilhão Oeste, W218

Além disso, o Palco da Mobilidade , apresentado pela programação Bosch

Cúpula de pesquisa

Saiba mais sobre as tendências de consumo e empresariais em todos os setores.

Transformando Indústrias com IA Física, apresentada pela McKinsey 5 de janeiro, 11h, LVCC, W232

Plano de inovação: a tecnologia que molda o futuro, apresentado pela Invesco QQQ e Nasdaq 5 de janeiro, 14h, LVCC, W232

O carro do futuro é apenas mais um dispositivo de consumo?, apresentado pela Omdia 6 de janeiro, 14h, LVCC, W232

Estratégias para impulsionar a demanda no mercado de tecnologia de consumo, apresentadas pela Circana 6 de janeiro, 15h, LVCC, W232



Dispositivos vestíveis

Dispositivos vestíveis alimentados por IA 8 de janeiro, 9h, Venetian, Lando 4302

A moda encontra a função: a próxima geração de roupas inteligentes 8 de janeiro, 10h, Venetian, Lando 4302

Tecnologia baseada no corpo 8 de janeiro, 11h, Venetian, Lando 4302



Saúde da Mulher

Inovando para a saúde da mulher: fechando lacunas para desbloquear o mercado de US$ 100 bilh~es, apresentado pelo BCG 6 de janeiro, 9h, Venetian, Marcello 4404

Projetando tecnologia da saúde para mulheres: acabando com a IA masculina padrão, apresentado pela K'ept Health 6 de janeiro, 9h55, Venetian, Marcello 4404

O efeito GLP-1: mulheres moldando o futuro da saúde, apresentado pela PwC 6 de janeiro, 10h50, Venetian, Marcello 4404



Celebridades e convidados

Celebridades, lendas do esporte, músicos, estrelas de cinema e televisão estarão no palco da CES e durante todo o show discutindo e experimentando as mais recentes inovações.

Experimente o CES Show Floor

Veja as mais recentes inovações tecnológicas de marcas globais, incluindo expositores de primeira viagem, como DataMatica, Fanatics, Gruner AG, IKEA, JATCO, Marriott International, Mentagraph, MICROIP, Mobilus, Truly e Virinco.

Pavilhão Central do LVCC

Apresentando a mais recente inovação doméstica e de entretenimento imersivo - o hub central para entretenimento e vida personalizada e doméstica. O Pavilhão Central também abriga o Palco do Criador da CES e o America250 Airstream estará no Grande Saguão do Pavilhão Central. Exemplos de expositores: bHaptics Inc., Bosch, Dreame Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd, Even Realities, HDMI Licensing Administrator, Inc., Hisense Visual Technology Co., Ltd., LG Electronics, OpenWorkspace, Panasonic, Shokz, TCL Corporation, Vuzix Corporation, XREAL



Pavilhão Norte do LVCC

O Pavilhão Norte é onde a empresa encontra a inovação. Experimente como a tecnologia trabalha em conjunto para apoiar nossas vidas diárias agora e no futuro em comunidades inteligentes, IoT, IA, robótica e muito mais. Exemplos de expositores: 3M, AC Future, ANELLO Photonics, Corning Incorporated, DEEPX, Dassault Systemes Americas Corp., Flint Paper Battery, Hitachi, Intbot, Siemens, Vasco Electronics, WePower Technologies, Wisdomain



Pavilhão Sul do LVCC

O Pavilhão Sul é onde os acessórios, o Design e a Fonte e os produtos de ponta ganham vida para melhorar a forma como vivemos e trabalhamos. Exemplos de expositores: BuzzTV, Denvix, KraftGeek, Nomatic, Radioshack usa LLC



Pavilhão Oeste do LVCC

Experimente todo o ecossistema de mobilidade na CES — desde carros de passageiros e autônomos até construção, agricultura, passeios de barco e viagens aéreas avançadas. Exemplos de expositores: Amazon for Automotive, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, Hyundai Mobis, John Deere, Kubota North America, Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Qualcomm, Verge Next, Waymo



C Space® na ARIA, Cosmopolitan e Vdara

Onde as principais marcas, anunciantes, plataformas de mídia e criadores de conteúdo do mundo se encontram para fechar negócios, explorar tendências e revelar as mais recentes tecnologias que remodelam o setor. Exemplos de expositores: Amazon Prime Video, Criteo, Disney Advertising Sales LLC, Genius Sports, Fanatics, Havas, Marriott International, Meta, Netflix, NBCUniversal Media, LLC, Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X



O Venetian Campus

O lar da vida inteligente, incluindo saúde digital, casa inteligente, gestão de energia, segurança, educação, estilo de vida e tecnologia alimentar. Exemplos de expositores: AARP, Humetrix, Kolmar Korea, Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte Ltd, Pawport, Pretika Corporation, RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited, Venous Eyewear Co., Ltd., Vivoo, Wacaco, Withings O Venetian também abriga a Mostra dos Prêmios de Inovação da CES – explore pessoalmente produtos vencedores selecionados. A próxima rodada de homenageados com o prêmio de embargo será publicada em 4 de janeiro .



Parque Eureka no Venetian Campus

O centro de startups da CES, que abriga startups de todo o mundo. Exemplos de expositores: pavilhões globais e empresas emergentes do Conselho Europeu de Inovação (EIC), França, Hong Kong, Itália, Coreia, Japão, Holanda, Suíça, Taiwan, Ucrânia, EUA e outros de todo o mundo. Dephy, LV Energy, myolab.ai, omi, SunLED Life Science B.V.



Fontainebleau

A CES Foundry é o novo destino para inovadores globais se unirem e solucionarem com IA e computação quântica. De 7 a 8 de janeiro, a CES Foundry contará com inovadores, empreendedores, investidores, mídia e líderes do setor para demonstrações ao vivo, networking e conteúdo imersivo. A programação da CES Foundry culminará em um segmento especial que explorará o futuro do entretenimento inteligente, seguido pelo Evento de Celebração da CES Foundry, apresentado pela IBM, JobsOhio, Vector e Washington DC, para redes de alto impacto. Está aberto a todos com um crachá CES na quinta-feira, 8 de janeiro, às 16h30. Exemplos de sessões patrocinadas por: AMD, Bosch, Brunswick Corporation, DEEPX, Deloitte Services LP, EY, HERE Technologies, Hitachi, NVIDIA Corporation, PwC, Vector Exibições de: Aina Tech Inc., Agility Robotics, Coactive AI, D-Wave Quantum, Gravitas Technologies & Solutions, Monks, Tensor, Quantinuum, Quantum Computing Inc., SuperQ Quantum Computing Inc., Zebra Technologies Demonstrações na Foundry de: D-Wave Quantum, IBM, Monks, SuperQ Quantum Computing Inc. e Quantum Computing Inc.



Para pesquisar empresas expositoras da CES – por categoria de produto, palavra-chave ou país – acesse o Diretório de Expositores .

Dias dedicados à mídia

Ouça as últimas notícias de dezenas das maiores marcas do mundo em dois dias de eventos exclusivos para a mídia, de 4 a 5 de janeiro no Mandalay Bay, incluindo a CES Unveiled e a CES Tech Trends to Watch .

CES 2026 Tech Trends to Watch – ouça as principais tendências na CES 2026 e muito mais -domingo, 4 de janeiro, 15h, Mandalay Bay, Oceanside C

– ouça as principais tendências na CES 2026 e muito mais -domingo, 4 de janeiro, 15h, Mandalay Bay, Oceanside C CES Unveiled Las Vegas – O evento oficial de mídia da CES 2026 com prévias de produtos inovadores – domingo, 4 de janeiro, das 16h às 19h, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall

– O evento oficial de mídia da CES 2026 com prévias de produtos inovadores – domingo, 4 de janeiro, das 16h às 19h, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall Coletivas de imprensa – grandes marcas farão anúncios, incluindo Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto, Hisense, Hyundai Motor Company, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. e The LEGO Group – 5 de janeiro, Mandalay Bay

Recursos de mídia

Visite os Recursos de mídia da CES para ter acesso a:

Horários e locais da sala de mídia

Informação do ônibus de translado

B-Roll

Galeria de fotos da CES

Para obter as últimas notícias e informações, acesse CES.tech . Inscreva-se na CES 2026 aqui .

Sobre a CES®:

A CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – o campo de provas para tecnologias inovadoras e inovadores globais. É o lugar onde as maiores marcas do mundo fazem negócios e encontram novos parceiros e onde os mais brilhantes inovadores se destacam. Pertencente e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2026 acontece de 6 a 9 de janeiro, em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais .

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a sustentar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech . Siga-nos @CTAtech .

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5699896/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

FONTE Consumer Technology Association