Ouverture des candidatures des villes hôtes pour les Games of the Future (Jeux du futur) 2028-2030

Alliant jeu numérique immersif et compétition physique dans le monde réel, les Games of the Future sont une plateforme mondiale visant à remotiver la génération numérique pour l'activité physique et le sport. L'événement s'appuie sur des disciplines « phygital » centrales pour combler le fossé entre sport virtuel et sport traditionnel, en incitant le jeune public à passer de l'écran à la participation active et en encourageant l'adoption à long terme d'un mode de vie sain et actif.

Pour les villes hôtes, les Jeux représentent un outil stratégique en vue de renforcer les écosystèmes des sports de base et d'élite, d'augmenter la pratique d'une activité physique chez les jeunes et de promouvoir les résultats obtenus en matière de santé publique. Parallèlement, l'événement accélère les programmes d'innovation en intégrant des technologies de pointe, des plateformes numériques et des formats de divertissement de nouvelle génération qui positionnent les villes hôtes comme des leaders à l'intersection du sport, de la technologie et de la culture jeune.

Les villes et les organisations intéressées sont invitées à participer à un concours international pour accueillir l'un des événements sportifs mondiaux qui affiche la croissance la plus rapide. La première étape exige à cet égard de soumettre une lettre d'intention avant le 1er juillet 2026. Les villes candidates doivent rapidement s'assurer l'appui d'une autorité gouvernementale ou officielle compétente. D'autres informations sur les exigences et le calendrier seront communiquées au fur et à mesure de l'avancement de la procédure.

L'ouverture de la procédure de candidature fait suite au récent succès des Games of the Future 2025 organisés à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, qui ont réuni sur place plus de 40 000 spectateurs pour atteindre un niveau considérable de rayonnement et de mobilisation à l'échelle mondiale. Selon un rapport indépendant d'IPSOS, l'événement a généré 461 millions de vues, dont 137 millions par des téléspectateurs uniques, et 59 millions d'heures de visionnage, ainsi que 388 millions de vues supplémentaires sur les plateformes de médias sociaux.

Ce niveau d'engagement, qui place les Games of the Future aux côtés des compétitions internationales les mieux établies, souligne à la fois l'ampleur de leur audience mondiale et la dynamique d'accélération du mouvement « phygital ». Il met également en lumière le puissant attrait de l'événement pour un public jeune et très motivé, 90 % des téléspectateurs étant âgés de 18 à 34 ans.

Les Games of the Future 2026, qui se tiendront du 29 juillet au 9 août à Astana, au Kazakhstan, profiteront vraisemblablement de cet élan alors que la procédure de sélection de la ville hôte pour 2027 suscite déjà un vif intérêt, avec notamment des candidatures venant du Brésil, de Serbie et d'Ouzbékistan, et que l'ouverture des candidatures pour 2028-2030 renforce encore l'expansion rapide du sport « phygital » au niveau international.

« L'accueil des Games of the Future représente bien plus qu'un événement mondial : il s'agit d'une plateforme pour stimuler l'engagement des jeunes, accélérer la transformation numérique et accroître la visibilité internationale des villes hôtes grâce au sport et à la technologie », a déclaré John Hewitt, directeur international du marketing et de la communication chez Phygital International. « Forts du succès rencontré à Abou Dabi et dans la perspective des Jeux d'Astana cet été, nous invitons toutes les villes ambitieuses à participer à l'écriture du prochain chapitre de ce mouvement mondial. Nous recherchons des villes partenaires investies qui s'inscrivent dans cette vision, et qui disposent des infrastructures nécessaires pour organiser une édition des Jeux à l'image de la culture locale, tout en contribuant à l'évolution du sport. »

Chaque édition rassemble des athlètes de haut niveau dans plusieurs disciplines « phygital », qui combinent sport physique et jeu dans un format unique. Des zones réservées aux spectateurs dans toute la ville, des vitrines de l'innovation et des animations collectives permettent d'étendre l'expérience au-delà des sites et des publics traditionnels, offrant des avantages tangibles aux villes hôtes en matière de tourisme, d'investissement et d'engagement des jeunes.

Stephane Timpano, directeur général d'ASPIRE et membre du comité d'organisation local des Games of the Future d'Abou Dabi 2025, a commenté : « L'organisation des Games of the Future d'Abou Dabi 2025 a montré que le sport n'était plus seulement une compétition physique, mais était devenu le point de convergence des capacités numériques et des performances humaines. Réunissant quelque 850 concurrents de plus de 60 pays, l'événement a intensifié l'engouement des jeunes pour des secteurs à forte croissance tels que les jeux vidéo, l'IA ou la robotique, tout en créant une plateforme mondiale de collaboration industrielle. Il a ainsi imposé Abou Dabi comme une référence crédible, qui témoigne de l'impact économique et des progrès technologiques que les futures villes hôtes pourront tirer de ce format. »

Les villes hôtes sont sélectionnées à l'issue d'un concours international, dans lequel les candidatures sont évaluées sur la base d'un ensemble complet de critères comme l'état de préparation des infrastructures, la capacité de mise en œuvre, l'innovation numérique, la planification des éditions à venir, l'engagement collectif ou la conformité avec les valeurs du sport « phygital ».

Toutes les candidatures sont évaluées par un comité d'experts indépendant convoqué par Phygital International, réunissant spécialistes du sport, de la technologie, de l'organisation d'événements et de la gouvernance pour garantir une sélection transparente, rigoureuse et fondée sur le mérite.

Pour obtenir plus d'informations sur l'organisation des Games of the Future à partir de 2028, veuillez consulter le site phygitalinternational.com ou écrire à l'adresse [email protected].

Remarques à l'attention des rédacteurs :

À propos de Phygital International (PI) :

Promoteur du sport « phygital » au niveau mondial, Phygital International se concentre sur l'innovation et la redéfinition du sport. Gardienne et détentrice des droits sur les Games of the Future, l'organisation supervise la procédure de candidature pour chaque ville hôte potentielle.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site https://Phygitalinternational.com ou écrire à l'adresse [email protected]

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Summum du sport « phygital », les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique. Cette compétition rassemble la nouvelle génération de héros du sport « phygital » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se sont déroulés à Abou Dabi, et les Games of the Future 2026 se tiendront à Astana.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/

Vidéo - youtube.com/watch?v=iQ4jUz0KFqg&feature=youtu.be

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