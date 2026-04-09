호스트 도시 유치 신청 개시: Games of the Future 2028~2030

개최 도시에게 이 행사는 풀뿌리 및 엘리트 스포츠 생태계를 강화하고, 청소년의 신체 활동 참여를 높이며, 공중 보건 성과를 증진하는 전략적 도구다. 동시에 이 행사는 첨단 기술, 디지털 플랫폼, 차세대 엔터테인먼트 포맷을 통합함으로써 혁신 의제를 가속화하며, 개최 도시를 스포츠, 기술 및 청년 문화의 교차점에서 선도 주자로 자리매김하게 한다.

관심 있는 도시 및 기관은 가장 빠르게 성장하는 글로벌 스포츠 행사 중 하나를 개최하기 위한 경쟁적인 국제 선정 절차에 참여할 수 있으며, 첫 번째 이정표로 2026년 7월 1일까지 의향서(Letter of Intent)를 제출해야 한다. 유치 신청 도시는 관련 정부 기관 또는 공식 기관의 사전 승인을 확보해야 하며, 추가 요건 및 일정은 절차가 진행됨에 따라 공유될 예정이다.

유치 신청 절차 개시는 아랍에미리트 아부다비에서 열린 Games of the Future 2025의 최근 성공에 이어 이루어졌다. 이 대회에는 현장에서 4만 명 이상의 관중이 모였으며 상당한 글로벌 도달 범위와 참여를 이끌어냈다. 독립 기관 IPSOS의 보고서에 따르면 이 행사는 4억 6100만 건의 방송 시청 횟수를 기록했으며, 순 시청자 수 1억 3700만 명, 시청 시간 5900만 시간을 달성했고, 소셜 미디어 플랫폼에서도 3억 8800만 건의 추가 조회수를 올렸다.

이러한 참여 규모는 Games of the Future를 기성 국제 대회와 나란히 위치시키며, 글로벌 관중의 규모와 phygital 운동의 가속화되는 동력을 모두 부각한다. 또한 시청자의 90%가 18~34세로, 젊고 높은 참여도를 보이는 인구층에 대한 행사의 강한 매력을 보여준다.

7월 29일부터 8월 9일까지 카자흐스탄 아스타나에서 개최될 Games of the Future 2026으로 동력이 이어지는 가운데, 브라질, 세르비아, 우즈베키스탄의 유치 신청을 포함해 현재 진행 중인 2027년 개최 도시 선정 절차에 이미 강한 관심이 표명되고 있으며, 2028~2030년 유치 신청 개시는 phygital 스포츠의 빠른 국제적 확장을 더욱 공고히 한다.

Phygital International의 존 휴잇(John Hewitt) 국제 마케팅 및 커뮤니케이션 이사는 "Games of the Future 개최는 단순한 글로벌 행사 이상을 의미하며, 청소년 참여를 촉진하고 디지털 전환을 가속화하며 스포츠와 기술을 통해 국제적 가시성을 강화하는 플랫폼을 제공한다"고 말했다. 이어 "아부다비의 성공을 발판으로, 그리고 올여름 아스타나 대회를 앞두고 우리는 이 글로벌 운동의 다음 장을 함께 만들어갈 야심 찬 도시들을 초대하고 있다. 우리는 지역 문화를 반영하면서 스포츠의 발전에 기여하는 대회를 개최할 비전, 인프라 및 의지를 갖춘 파트너 도시를 찾고 있다"고 덧붙였다.

각 대회는 피지컬 스포츠와 게임을 하나의 포맷으로 결합한 다양한 phygital 종목에서 엘리트 선수들을 한자리에 모은다. 도시 전역의 팬 존, 혁신 쇼케이스, 커뮤니티 활성화 프로그램은 경험을 전통적인 경기장과 관중을 넘어 확장하며, 관광, 투자, 청소년 참여 분야에서 개최 도시에 실질적인 혜택을 제공한다.

Games of the Future Abu Dhabi 2025 로컬 조직위원회 위원이자 어스파이어(ASPIRE)의 최고경영자인 스테판 팀파노(Stephane Timpano)는 다음과 같이 말했다. "Games of the Future Abu Dhabi 2025 개최는 스포츠가 더 이상 단순한 피지컬 경기가 아니라 디지털 역량과 인간의 퍼포먼스가 수렴하는 곳임을 보여주었다. 60개국 이상에서 약 850명의 선수가 한자리에 모인 이 행사는 게임, AI, 로보틱스 등 고성장 분야에서 청소년 참여를 가속화하는 동시에 업계 협력을 위한 글로벌 플랫폼을 창출했다. 이를 통해 아부다비는 미래 개최 도시들이 이 포맷을 경제적 임팩트와 기술적 발전으로 전환하는 방법에 대한 신뢰할 수 있는 벤치마크로 자리 잡았다."

개최 도시는 경쟁적인 국제 유치 신청 절차를 통해 선정되며, 인프라 준비 상태, 운영 역량, 디지털 혁신, 레거시 계획, 커뮤니티 참여, phygital 스포츠의 가치와의 부합성 등 포괄적인 기준에 따라 평가된다.

모든 신청서는 스포츠, 기술, 행사 운영, 거버넌스 분야의 전문가들로 구성된 Phygital International 주관 독립 전문가 위원회가 평가해 투명하고 엄격하며 실력 기반의 선정 절차를 보장한다.

2028년 이후 Games of the Future 개최에 관한 자세한 내용은 phygitalinternational.com을 방문하거나 [email protected]으로 문의해 확인할 수 있다.

편집자 참고 사항:

Phygital International(PI) 소개:

Phygital International은 전 세계 phygital 스포츠의 프로모터로, 스포츠의 혁신과 재정의에 집중하고 있다. Games of the Future의 관리자이자 권리 보유자로서 각 개최 도시의 유치 신청 절차를 감독한다.

자세한 내용은 https://Phygitalinternational.com을 방문하거나 [email protected]으로 문의해 확인할 수 있다.

Games of the Future(GOTF) 소개:

Games of the Future는 실질적인 세계와 디지털의 세계를 융합한 연례 국제 행사로, phygital 스포츠의 정점이다. 이 대회는 전 세계의 차세대 phygital 스포츠 영웅들을 한자리에 모아 다양한 phygital 종목과 챌린지에서 경쟁하게 한다. Games of the Future 2025는 아부다비에서 개최되었으며, Games of the Future 2026은 아스타나에서 열릴 예정이다.

자세한 내용은 https://gofuture.games/를 방문해 확인할 수 있다.

동영상 - youtube.com/watch?v=iQ4jUz0KFqg&feature=youtu.be

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2953093/Phygital_Football.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2953094/MOBAMobile_MLBB_winners.jpg

심벌 마크 - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5905888/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

SOURCE Phygital International