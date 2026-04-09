Se abre el plazo de candidaturas para los Games Of The Future 2028-2030

Combinando una experiencia de juego digital inmersiva con la competición física del mundo real, los Games of the Future constituyen una plataforma global diseñada para reconectar a la generación digital con la actividad física y el deporte. En esencia, el evento utiliza disciplinas phygital para tender un puente entre el deporte virtual y el tradicional, motivando a los jóvenes a pasar de las pantallas a la participación activa y fomentando un compromiso a largo plazo con estilos de vida saludables y activos.

Para las ciudades anfitrionas, los Juegos representan una herramienta estratégica para fortalecer los ecosistemas deportivos de base y de élite, aumentar la participación juvenil en la actividad física y promover la salud pública. Al mismo tiempo, el evento acelera las agendas de innovación mediante la integración de tecnologías avanzadas, plataformas digitales y formatos de entretenimiento de última generación, posicionando a las ciudades anfitrionas como líderes en la intersección del deporte, la tecnología y la cultura juvenil.

Se invita a las ciudades y organizaciones interesadas a participar en un proceso internacional competitivo para albergar uno de los eventos deportivos mundiales de mayor crecimiento. El primer requisito es la presentación de una Carta de Intención antes del 1 de julio de 2026. Las ciudades candidatas deben obtener el respaldo inicial de una autoridad gubernamental u oficial pertinente. Se comunicarán más requisitos y plazos a medida que avance el proceso.

La apertura del proceso de candidaturas se produce tras el reciente éxito de los Games of the Future 2025 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que congregaron a más de 40.000 espectadores presenciales y lograron un alcance y una participación global significativos. Según un informe independiente de IPSOS, el evento generó 461 millones de visualizaciones en televisión, con 137 millones de espectadores únicos y 59 millones de horas de visualización, además de otros 388 millones de visualizaciones en las plataformas de redes sociales.

Este nivel de participación sitúa a los Games of the Future al nivel de competiciones internacionales consolidadas, lo que subraya tanto la magnitud de su audiencia global como el creciente auge del movimiento phygital. Asimismo, resalta el gran atractivo del evento para un público joven y muy comprometido, con un 90 % de espectadores de entre 18 y 34 años.

Con este impulso de cara a los Games of the Future 2026, que se celebrarán en Astaná, Kazajistán, del 29 de julio al 9 de agosto, y el gran interés ya demostrado en el proceso de selección de la ciudad anfitriona para 2027 —que incluye las candidaturas de Brasil, Serbia y Uzbekistán—, la apertura del plazo de presentación de candidaturas para 2028-2030 refuerza aún más la rápida expansión internacional del deporte phygital.

"Organizar los Games of the Future ofrece más que un evento global; proporciona una plataforma para impulsar la participación juvenil, acelerar la transformación digital y fortalecer la visibilidad internacional a través del deporte y la tecnología", afirmó John Hewitt, director internacional de Marketing y Comunicaciones de Phygital International. "Aprovechando el éxito de Abu Dabi y de cara a Astana este verano, invitamos a ciudades ambiciosas a contribuir a dar forma al próximo capítulo de este movimiento global. Buscamos ciudades socias con la visión, la infraestructura y el compromiso necesarios para organizar una edición de los Juegos que refleje la cultura local y, al mismo tiempo, contribuya a la evolución del deporte".

Cada edición reúne a atletas de élite de diversas disciplinas phygital, combinando el deporte físico y los videojuegos en un mismo formato. Las zonas de aficionados, las muestras de innovación y las actividades comunitarias amplían la experiencia más allá de los recintos y públicos tradicionales, ofreciendo beneficios tangibles para las ciudades anfitrionas en materia de turismo, inversión y participación juvenil.

Stephane Timpano, consejero delegado de ASPIRE y miembro del Comité Organizador Local de los Games of the Future Abu Dhabi 2025, declaró: "Organizar los Games of the Future Abu Dhabi 2025 demostró que el deporte ya no se limita a la competición física, sino que es un espacio donde convergen la capacidad digital y el rendimiento humano. Al reunir a cerca de 850 competidores de más de 60 naciones, el evento impulsó la participación juvenil en sectores de alto crecimiento como los videojuegos, la IA y la robótica, al tiempo que creó una plataforma global para la colaboración industrial. De este modo, Abu Dabi se consolidó como un referente fiable sobre cómo las futuras ciudades anfitrionas pueden transformar este formato en impacto económico y avance tecnológico".

Las ciudades anfitrionas se seleccionan mediante un proceso de licitación internacional competitivo, evaluado según un conjunto integral de criterios que incluyen la preparación de la infraestructura, la capacidad de ejecución, la innovación digital, la planificación del legado, la participación de la comunidad y la alineación con los valores del deporte phygital.

Todas las candidaturas son evaluadas por un comité de expertos independiente convocado por Phygital International, que reúne a especialistas en deporte, tecnología, organización de eventos y gobernanza para garantizar un proceso de selección transparente, sólido y basado en el mérito.

Para obtener más información sobre cómo organizar los Games of the Future a partir de 2028, visite phygitalinternational.com o póngase en contacto con nosotros en [email protected].

Notas a los editores:

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite https://Phygitalinternational.com o contacte con nosotros en: [email protected]

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Video - youtube.com/watch?v=iQ4jUz0KFqg&feature=youtu.be

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