Se abren las licitaciones para ser ciudad anfitriona de los Games of the Future de 2028 a 2030

Al combinar el juego digital inmersivo con la competencia física del mundo real, Games of the Future es una plataforma mundial diseñada para volver a involucrar a la generación digital con la actividad física y el deporte. En esencia, el evento utiliza disciplinas phygital para cerrar la brecha entre el deporte virtual y el tradicional, para motivar a las audiencias jóvenes a pasar de las pantallas a la participación activa y fomentar el compromiso a largo plazo con estilos de vida saludables y activos.

Para las ciudades anfitrionas, estos juegos representan una herramienta estratégica para fortalecer los ecosistemas deportivos de base y de élite, aumentar la participación de los jóvenes en la actividad física y promover los resultados de salud pública. Al mismo tiempo, el evento acelera las agendas de innovación, ya que integra tecnologías avanzadas, plataformas digitales y formatos de entretenimiento de próxima generación, para posicionar a las ciudades anfitrionas como líderes en la intersección del deporte, la tecnología y la cultura juvenil.

Se invita a las ciudades y organizaciones interesadas a participar en un proceso internacional competitivo para organizar uno de los eventos deportivos mundiales de más rápido crecimiento, y el primer hito a cumplir es presentar una Carta de Intención antes del 1 de julio de 2026. Las ciudades candidatas deben obtener la aprobación anticipada de una autoridad gubernamental u oficial pertinente, con requisitos y plazos adicionales que se compartirán a medida que avance el proceso.

La apertura del proceso de licitación sigue al reciente éxito de los Games of the Future 2025 (Juegos del Futuro 2025) en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que reunió a más de 40.000 espectadores en el lugar y brindó un importante alcance y participación mundial. Según un informe independiente de IPSOS, el evento generó 461 millones de visitas, con 137 millones de espectadores únicos y 59 millones de horas de visualización, junto con otros 388 millones de visitas en las plataformas de redes sociales.

Este nivel de participación posiciona a Games of the Future a la par de competiciones internacionales ya establecidas, lo que destaca tanto la escala de su audiencia mundial como el impulso acelerado del movimiento phygital. También destaca el fuerte atractivo del evento para un grupo demográfico joven y altamente participativo, en el que el 90 % de los espectadores se encuentra entre 18 y 34 años.

Dado que el impulso continúa en los Games of the Future 2026, que se celebrarán en Astana, Kazajistán, del 29 de julio al 9 de agosto, y el fuerte interés ya demostrado en el proceso de selección de la ciudad anfitriona de 2027, incluidas las ofertas de Brasil, Serbia y Uzbekistán, la apertura de las licitaciones para 2028–2030 refuerza aún más la rápida expansión internacional del deporte phygital.

"Organizar los Games of the Future ofrece más que un evento mundial; proporciona una plataforma para impulsar la participación de los jóvenes, acelerar la transformación digital y fortalecer la visibilidad internacional a través del deporte y la tecnología", comentó John Hewitt, director de Marketing y Comunicaciones Internacionales de Phygital International. "Basándonos en el éxito de Abu Dhabi y antes de Astana este verano, estamos invitando a ciudades ambiciosas a ayudar a dar forma al próximo capítulo de este movimiento mundial. Buscamos ciudades asociadas con la visión, la infraestructura y el compromiso para ofrecer una edición de los juegos que refleje la cultura local y, al mismo tiempo, contribuya a la evolución del deporte".

Cada edición reúne a atletas de élite de múltiples disciplinas phygital, que combinan el deporte físico y los juegos en un solo formato. Las zonas de aficionados en toda la ciudad, las exhibiciones de innovación y las activaciones comunitarias extienden la experiencia más allá de los lugares y audiencias tradicionales, por lo que ofrecen beneficios tangibles para las ciudades anfitrionas a través del turismo, la inversión y la participación de los jóvenes.

Stephane Timpano, director ejecutivo de ASPIRE y miembro del Comité Organizador Local de Games of the Future Abu Dabi 2025, comentó:"Organizar los Games of the Future Abu Dabi 2025 demostró que el deporte ya no es solo competencia física, es donde convergen la capacidad digital y el rendimiento humano. Al reunir a alrededor de 850 competidores de más de 60 naciones, el evento aceleró la participación de los jóvenes en sectores de alto crecimiento como los juegos, la inteligencia artificial y la robótica, al mismo tiempo que creó una plataforma mundial para la colaboración de la industria. Al hacerlo, estableció a Abu Dabi como un punto de referencia creíble sobre cómo las futuras ciudades anfitrionas pueden traducir este formato en impacto económico y avance tecnológico".

Las ciudades anfitrionas se seleccionan a través de un proceso de licitación internacional competitivo, evaluado en función de un conjunto integral de criterios que incluyen la preparación de la infraestructura, la capacidad de entrega, la innovación digital, la planificación del legado, la participación de la comunidad y la alineación con los valores del deporte phygital.

Todas las ofertas son evaluadas por un comité de expertos independientes convocado por Phygital International, que reúne a especialistas del deporte, la tecnología, la organización de eventos y la gobernanza para garantizar un proceso de selección transparente, sólido y basado en el mérito.

Para obtener más información sobre cómo organizar los Games of the Future a partir de 2028, visite phygitalinternational.com o comuníquese al correo [email protected].

Notas para los editores:

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de Games of the Future y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite https://Phygitalinternational.com o comuníquese con nosotros en: [email protected]

Acerca de Games of the Future (GOFT):

Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EzuMavgtcgA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953093/Phygital_Football.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953094/MOBAMobile_MLBB_winners.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5905888/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

FUENTE Phygital International