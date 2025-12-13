Les Games of the Future 2025 d'Abou Dabi 2025 ont confirmé la présence de stars mondiales

Certains des plus grands noms du sport phygital et de l'eSport du monde entier seront à Abou Dabi entre le 18 et le 23 décembre pour l'ultime épreuve de force des sports de nouvelle génération.

DUBAI, EAU, 13 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, le promoteur des sports phygitaux dans le monde entier, basé aux Émirats arabes unis, confirme aujourd'hui la liste complète des participants aux Games of the Future 2025 (GOTF 2025) d'Abou Dabi, le tournoi phygital international le plus important au monde. L'annonce confirme la participation de compétiteurs d'élite, avec une pléiade de champions du monde, de stars de l'eSport les mieux classées, d'athlètes professionnels et de certains des compétiteurs les plus influents dans le sport phygital.

Se déroulant du 18 au 23 décembre au Centre national des expositions d'Abou Dabi (ADNEC), le GOTF 2025 réunira les prétendants au titre mondial sous un même toit, où ils s'affronteront pour remporter une cagnotte de plusieurs millions de dollars et avoir la chance d'être couronnés champions du GOTF 2025.

Des stars internationales s'apprêtent à concourir à Abou Dabi :

Un grand moment se profile pour les fans d'esports : les légendes de Dota 2 arriveront à Abu Dhabi pour la compétition MOBA PC.Dota 2. Les équipes s'affronteront contre de véritables titans tels que Paper Tigers, Legends Rebooted ainsi que l'équipe hôte E7, dans l'un des duels les plus attendus du tournoi.

En outre, ONIC et ZETA DIVISION rejoignent les rangs dans la discipline MOBA Mobile.MLBB, tandis que FAZER + GORILON, plusieurs fois champions et créateurs eSports majeurs, ainsi que les stars internationales QUEASY + MRSAVAGE et K1NG + OSCU (qui ont chacun gagné des titres FNCS, sont montés sur des podiums mondiaux et sont forts d'un palmarès éloquent) rejoignent la formation qui participe à Battle Royale.Featuring Fortnite. La présence confirmée de ces duos d'élite promet aux fans l'un des affrontements du plus haut niveau de la saison dans Fortnite.

EndFastPls entre également dans les Games of the Future 2025 , catégorie Phygital Shooter.СS 2 , aux côtés d'Interstellars - Apollo et de México Quetzales - Marca Registrada qui sont prêts à se battre pour la première place. A cela s'ajoutent les participants expérimentés du tournoi phygital, xGoat, qui reviennent avec pour seul objectif de récupérer leur titre. Avec huit clubs capables de réaliser des performances décisives, Phygital Shooter.CS2 promet des matchs très disputés, des moments tendus et l'une des courses au titre les plus stratégiques du GOTF 2025.

La compétition du Battle of Robotsfait toujours rage. L'équipe Eruption, avec son robot « Ignition », et l'équipe chinoise Fierce Roc, avec son champion invaincu de 110 kg « Deep-Sea Shark », sortent l'artillerie lourde. Ils s'aligneront aux côtés d'équipes déjà annoncées, notamment Toon, détenteur de plusieurs titres, Outlaw, DS Robotics et Team Monsoon, vainqueur des UK Extreme Robots Championships 2025 (Championnats britanniques de robots extrêmes 2025).

Phygital Drone Racing complète la liste de 16 équipes, avec Spain Drone Team, Team BDS, TECH DRONE LEAGUE, Flat-Out, Team Raiden et Team Cyclone qui rejoignent les favoris déjà confirmés. Avec des pilotes d'élite répartis sur la grille de départ, attendez-vous à des duels à grande vitesse et à l'une des courses les plus palpitantes jamais vues.

Les fans pourront également voir certains des plus grands noms du MMA, avec des combattants professionnels venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique qui s'affronteront dans Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves. La liste finale comprend les UAE Warriors, menés par le champion du monde Bruno Azeredo et le poids léger le mieux classé Felipe Douglas, qui défendront leur territoire contre des challengers majeurs tels que les Arabian Phantoms, menés par le champion d'Afrique Ramadan Noaman, et le Mexican Power, avec le favori des poids lourds Hugo « Pandamonium » Lezama. Avec la présence de davantage d'équipes élite et d'athlètes MMA médaillés, des combats explosifs sont garantis dès l'entame.

Entre-temps, l'exaltation ne cesse d'augmenter dans les principales disciplines phygitales. Dans Phygital Football.UFL les célèbres champions phygitaux Peñarol et Phygital Contenders : Les Quetzales - Armadillos FC, vainqueurs d'Abou Dabi, complètent un tableau très relevé, ouvrant la voie à l'une des courses aux titres les plus intenses du tournoi.

Le talent international de la danse numérique Dina Morisset, gagnante de l'Olympic Esports Series 2023 rejoint la compétition Phygital Dancing.Just Dance aux côtés de Joseph Cordero, vice-champion du même événement.

Avec des équipes composées de joueurs de basket-ball professionnels et d'excellents joueurs comme ceux de The Warriors et Great Team Brazil, Phygital Basketball.3on3 FreeStyle promet un affrontement de haut niveau.

Nis Hatt, directeur général de Phygital International, a déclaré à propos de cette liste de stars : « Nous sommes fiers d'accueillir des athlètes aussi exceptionnels aux Games of the Future 2025 . Ils incarnent les plus hauts niveaux d'aptitudes physiques, de maîtrise numérique et de performance technologique. Ce programme reflète l'incroyable élan du mouvement phygital mondial, et nous avons hâte que les fans et les compétiteurs fassent l'expérience des Games of the Future 2025 à Abou Dabi ».

