FINAIS, SEMIFINAIS E AÇÃO INSEM FIM NO ÁPICE DO GOTF 2025

Desde a sua espetacular abertura no dia 18 de dezembro e ao longo de cinco dias consecutivos de batalhas ferozes, o maior torneio do esporte phygital está chegando ao fim. O penúltimo dia registrou algumas das atividades mais intensas até agora, com multidões se reunindo no ADNEC na esperança de pegar um assento no ringue para os estágios finais das modalidades mais populares do esporte phygital.

A programação de hoje apresentou velocidade e habilidade imbatíveis em vários esportes, preparando o campo para um último dia de ação inesquecível. Clubes e competidores estão agora se preparando para disputar a glória máxima nas grandes finais restantes em Phygital Football promovido pela ADNOC,Phygital Basketball.3on3 Freestyle patrocinado por M42, MOBA Mobile.MLBB, Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves, VR-game.HADO Global Invitation..

Drone Racing One conquista a vitória na Phygital Drone Racing apresentada por insurancemarket.ae

Phygital Drone Racing , que se mostrou uma das atrações mais populares no torneio deste ano, estava lotada quando as quatro equipes finais foram para a pista disputar uma final dramática. Em uma corrida de 50 voltas, a Drone Racing One saiu vitoriosa, terminando apenas 21 segundos à frente de sua rival mais próxima, a Team BDS, sagrando-se campeã do GOTF 2025.

Elas entram na lista de elite dos campeões do Games of the Future 2025 (Jogos do Futuro 2025) coroados nos últimos dias de competição eletrizante no ADNEC Centre Abu Dhabi.

Win se tornou o primeiro campeão da modalidade no GOTF 2025, conquistando uma vitória de 2 a 0 sobre os Vikings no MOBA PC.Grande final do Dota 2. Toda a competição apresentou trabalho em equipe e estratégia de primeira linha, emocionando os fãs com uma jogabilidade de alta intensidade.

Battle of Robots trouxe faíscas e aço para a arena no terceiro dia, quando Fierce Roc garantiu o troféu dos vencedores com seu robô pesado invicto, o Deep-Sea Shark. Seu emocionante confronto direto contra a Team Cobalt exibiu força mecânica bruta e domínio estratégico sob pressão.

Completando a lista de campeões, Phygital Dancing.Just Dance viu Ivan "myakekcya" Vlasov conquistar a coroa depois de brilhar em um campo global, fazendo uma exibição cativante de ritmo, precisão e resistência.

Finais emocionantes marcadas para amanhã

Os holofotes agora se voltam para os confrontos restantes do campeonato, com as formações finais confirmadas em várias modalidades principais.

Em Phygital Football promovido pela ADNOC, o palco está preparado para uma final dramática, com o conftronto entre o Troncos FC e o MEXICO QUETZALES - ARMADILLOS FC após uma impressionante passagem pelas fases de grupos e eliminatórias. As duas equipes exibiram inovação tática e coragem atlética ao longo da semana e o confronto de amanhã promete ser a atração principal. Assista a toda a ação ao vivo a partir das 20h30 GST.

O Phygital Basketball.3on3 FreeStyle patrocinado pela M42 competition terá a disputa entre a LIGA PRO TEAM e a Moscowsky em busca do prêmio final, após conquistarem seus lugares através de demonstrações dinâmicas de trabalho em equipe e habilidade em quadra e na fase digital. Com o troféu próximo, esta partida final promete cativar os fãs com ação em ritmo acelerado e momentos memoráveis. A cobertura ao vivo começa a partir das 17h30 GST com o playoff do terceiro lugar, com a grande final às 18h30.

A Aurora Gaming e a ONIC também se degladiaram nas semifinais do MOBA Mobile.MLBB de hoje para garantir suas vagas na final, levando a um confronto físico eletrizante que testará a profundidade estratégica e a execução impecável sob enorme pressão. O Play-Off do Terceiro Lugar acontecerá às 15:00 GST, seguido pela Grande Final às 18:00 GST, onde os campeões do MOBA Mobile.MLBB no GOTF 2025 levantarão o troféu.

Amanhã também será o último dia de competição em Phygital Fighting.FATAL FURY – City of the Wolves, e Phygital Shooter.CS2. Enquanto isso, o VR-Game.HADO Global Invitation levará os principais clubes HADO do mundo a Abu Dhabi para um encontro explosivo de um dia.

Enquanto o Games of the Future Abu Dhabi 2025 promovido pela ADNOC se aproxima dos seus momentos finais, os fãs de todo o mundo podem sintonizar e assistir cada final de tirar o fôlego. Assista a toda a ação ao vivo através da plataforma oficial GOTF OTT em tv.gofuture.games, onde uma cobertura completa, destaques e conteúdo exclusivo trarão o clímax deste torneio phygital inovador para os espectadores em todos os lugares.

Para os horários completos, resultados e as últimas atualizações, visite gotfabudhabi.com.

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de phygital sports globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É a guardiã e detentora dos direitos do Games of the Future (Jogos do Futuro) e supervisiona o processo de licitação para cada cidade-sede.

Para mais informações, visite: https://Phygitalinternational.com

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future (Jogos do Futuro) é um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do phygital sport. O torneio reúne a próxima geração de heróis dos esportes phygital de todo o mundo para competir em uma ampla gama de disciplinas e desafios phygital. O Games of the Future 2025 está sendo realizado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, enquanto o Games of the Future 2026 acontecerá em Astana, no Cazaquistão.

Para mais informações, acesse: https://gofuture.games/

[email protected]

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2850735/Phygital_International.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850731/Phygital_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850732/Phygital_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850730/Phygital_3.jpg

FONTE Phygital International