Estrellas mundiales confirmadas para Games of the Future Abu Dhabi 2025

Algunos de los nombres más importantes del deporte phygital y de; mundo gamingde todo el mundo se reunirán en Abu Dabi para la gran final de los deportes de próxima generación, que se celebrará del 18 al 23 de diciembre.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, el promotor mundial de deportes phygital con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha confirmado la alineación completa de competidores para Games of the Future Abu Dhabi 2025 (GOTF 2025), el torneo phygital internacional más importante del mundo. El anuncio finaliza la lista de competidores de élite confirmados para participar, con una alineación estelar que incluye campeones mundiales, estrellas de los deportes electrónicos mejor clasificadas, deportistas profesionales y algunos de los competidores más influyentes en los deportes phygital.

Player at GOTF 2025 Digital Stage GOTF 2025 Finalises Line-up of Participants Digital Stage at the Games of the Future 2025

Celebrada del 18 al 23 de diciembre en Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), GOTF 2025 reunirá a estos rivales mundiales bajo un mismo techo mientras compiten por un premio multimillonario y la oportunidad de ser coronados campeones de GOTF 2025.

Estrellas internacionales que competirán en Abu Dabi:

Se avecina un gran momento para los aficionados a los esports: la donde leyendas de Dota 2 llegaran a Abu Dhabi para la competición MOBA PC.Dota 2. Los equipos se enfrentarán a gran titanes como Paper Tigers, Legends Rebooted y al equipo anfitrión E7 en uno de los enfrentamientos más esperados del torneo.Además, ONIC y ZETA DIVISION se unen a la alineación en la disciplina MOBA Mobile.MLBB, mientras que FAZER + GORILON, los ganadores de múltiples títulos e importantes creadores de deportes electrónicos, junto con las estrellas internacionales QUEASY + MRSAVAGE y K1NG + OSCU, cada uno con títulos de FNCS, podios mundiales y sólidos récords competitivos, se unen a la lista que compite en Battle Royale.Con Fortnite. Con estos dúos de élite confirmados, los aficionados pueden esperar uno de los enfrentamientos de Fortnite de más alto nivel de la temporada.

EndFastPls también participa en los Games of the Future 2025 en la competencia Phygital Shooter.СS 2, junto con Interstellars - Apollo y México Quetzales - Marca Registrada que están listos para competir por el primer puesto. Para aumentar la intensidad, los experimentados del torneo phygital xGoat regresan con la clara ambición de recuperar su título. Con ocho clubes capaces de ofrecer un rendimiento decisivo, Phygital Shooter.CS2 promete enfrentamientos muy reñidos, momentos de gran presión y una de las carreras por el título más estratégicas de GOTF 2025.

La competencia en Battle of Robots continúa aumentando, ya que el Team Eruption, con su robot "Ignition", y el Fierce Roc de China, que compite con el invicto campeón de 110 kg "Deep-Sea Shark", añaden una gran potencia de fuego. Se unirán a los equipos ya anunciados, entre los que se encuentran los múltiples campeones Toon, Outlaw, DS Robotics y los ganadores del UK Extreme Robots Championships 2025, el equipo Monsoon.

Phygital Drone Racing también completa su alineación de 16 equipos, con Spain Drone Team, Team BDS, TECH DRONE LEAGUE, Flat-Out, Team Raiden y Team Cyclone, que se unen a los favoritos ya confirmados. Con pilotos de élite en toda la grilla, habrá duelos de alta velocidad y uno de los grupos de carreras más emocionantes hasta la fecha.

Los aficionados también podrán ver algunos de los nombres más importantes en MMA, con luchadores profesionales de toda Europa, Asia y América listos para competir en Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves. La lista definitiva incluye a UAE Warriors, liderados por el campeón mundial Bruno Azeredo y el peso ligero mejor clasificado, Felipe Douglas, que defenderán su territorio frente a rivales de la talla de los Arabian Phantoms, comandados por el campeón africano Ramadan Noaman, y Mexican Power, con el peso pesado favorito del público, Hugo "Pandamonium" Lezama. Con más equipos de élite y deportistas de MMA condecorados ya confirmados, los combates explosivos están garantizados desde el primer momento.

Mientras tanto, la emoción continúa aumentando en todas las disciplinas phygital básicas. En Phygital FootballUFL los conocidos campeones phygital Peñarol y competidores phygital: los ganadores de Abu Dabi Mexico Quetzales - Armadillos FC completan un grupo altamente competitivo, que prepara el escenario para una de las batallas por el título más intensas del torneo.

La bailarina digital internacional Dina Morisset, ganadora de Olympic Esports Series 2023, la competición mundial de deportes virtuales, se une al Phygital Dancing. Just Dance junto a Joseph Cordero, el vicecampeón del mismo evento.

Con listas que unen jugadores de baloncesto profesionales y jugadores destacados como The Warriors y Great Team Brazil, Phygital Basketball.3on3 FreeStyle promete un enfrentamiento de alto nivel.

Al comentar sobre la lista repleta de estrellas, Nis Hatt, director ejecutivo de Phygital International, dijo: "Estamos orgullosos de dar la bienvenida a deportistas tan excepcionales a Games of the Future 2025. Estos deportistas representan los más altos niveles de habilidad física, dominio digital y rendimiento impulsado por la tecnología. Esta alineación refleja el increíble impulso que hay detrás del movimiento phygital mundial, y estamos deseando que tanto los aficionados como los competidores disfruten de Games of the Future 2025 en Abu Dabi".

Compre sus entradas o disfrute de todo el espectáculo en línea:

Ahora que todos los participantes están confirmados, la expectativa por GOTF 2025 está en su punto más alto. Los aficionados pueden adquirir sus entradas ahora mismo en gotfabudhabi.com para presenciar el futuro del deporte desde primera fila, mientras que quienes no puedan asistir en persona podrán seguir cada momento en directo mediante las retransmisiones en vivo de Games of the Future 2025 a través de socios de retransmisión internacionales en todo el mundo y la propia plataforma de streaming OTT de GOTF en https://tv. gofuture.games.

Acerca de Phygital International (PI)

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir los deportes. Es el custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite: https://Phygitalinternational.com o contacte [email protected].

Acerca de Games of the Future (GOTF)

Los Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana, Kazajstán.

Para más información, visite: https://gofuture.games/.

