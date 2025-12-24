Games of the Future 2025 é concluído após seis dias repletos de ação

Realizado de 18 a 23 de dezembro no ADNEC Centre Abu Dhabi, mais de 850 participantes de mais de 60 países competiram em 11 modalidades que abrangeram esportes phygital, esportes tecnológicos e e-Sports. Campeões foram coroados diante de milhares de fãs em arenas lotadas, enquanto centenas de milhões acompanharam transmissões, redes sociais e streams ao redor do mundo. Competidores com idades de 13 a 72 anos destacaram a inclusão e o apelo intergeracional que definem os Games of the Future.

O torneio proporcionou uma sequência constante de momentos marcantes que combinaram desempenho atlético de elite com jogabilidade estratégica e inovação tecnológica. Entre os favoritos do público estiveram grandes demonstrações tecnológicas, como Battle of Robots, que contou com 2,48 toneladas de robôs transportados para os Emirados Árabes Unidos para a competição. Também houve competições de e-Sports mundialmente populares, incluindo MOBA PC.Dota 2,Mobile Mobile.MLBB e Battle Royale.Com torneios de Fortnite, além de formatos phygital que empolgaram o público, como Phygital Football powered by ADNOC e Phygital Basketball. 3on3 FreeStyle apresentado por M42, Phygital Shooter. CS 2 , Phygital Dancing.Just Dance e Phygital Fighting. FATAL FURY: City of the Wolves.

Esportes tecnológicos de ponta, incluindo Phygital Drone Racing, onde a pilotagem de precisão encontra o foco atlético de elite, adicionaram ainda mais intensidade, enquanto o evento também marcou um feito regional com o VR-Game.HADO Global Invitation sendo disputado no Oriente Médio pela primeira vez.

Arenas lotadas e experiências imersivas para os fãs destacaram a capacidade única do torneio de unir o esporte ao vivo com a tecnologia, em um formato dinâmico, acessível e profundamente envolvente para uma nova geração de públicos globais.

"O sucesso do Games of the Future Abu Dhabi 2025 é um testemunho do que pode ser alcançado quando inovação, ambição e colaboração se unem," disse Nis Hatt, CEO da Phygital International. "O sucesso do Games of the Future Abu Dhabi 2025 é um testemunho do que pode ser alcançado quando inovação, ambição e colaboração se unem. Este marco não teria sido possível sem o apoio excepcional e a visão compartilhada do Abu Dhabi Sports Council, ASPIRE e Ethara, cujo compromisso com a excelência continua a elevar o perfil esportivo global de Abu Dhabi e sua liderança em inovação. Os últimos seis dias ofereceram um vislumbre do futuro do esporte, onde desempenho físico, tecnologia e cultura digital se unem para inspirar uma nova geração de fãs e atletas."

O Games of the Future Abu Dhabi 2025 alcançou milhões de fãs em todo o mundo, com transmissão ao vivo pela nova plataforma OTT dedicada do Games of the Future, apoiada por 27 parceiros globais de transmissão e streaming, oferecendo cobertura em mais de 13 idiomas. Essa ampla distribuição garantiu uma acessibilidade global sem precedentes e posicionou o evento como referência em transmissões esportivas digitais, multiplataforma e orientadas ao digital.

Com o Games of the Future Abu Dhabi 2025 agora concluído, a atenção se volta para Astana, no Cazaquistão, que sediará o Games of the Future 2026 no próximo verão. Na preparação para o evento, Astana também realizará torneios Phygital Contenders em junho, com múltiplas disciplinas e reunindo participantes locais e internacionais.

Em paralelo, a Phygital International confirmou que o processo de candidatura para futuras cidades-sede já está aberto, convidando interessados a se candidatar para sediar o torneio em 2028, 2029 ou 2030, à medida que o evento continua a se expandir globalmente.

"A passagem da Chama Phygital para Astana representa o próximo capítulo empolgante para o movimento phygital e para o Games of the Future," acrescentou Nis Hatt. "O Games of the Future 2026 irá se basear na incrível fundação construída aqui em Abu Dhabi e continuará a expandir os limites do que o esporte phygital pode alcançar na cena mundial."

Para conferir os resultados completos e obter mais informações sobre o Games of the Future Abu Dhabi 2025, acesse gotfabudhabi.com.

Para todos os destaques e para rever as competições do Games of the Future 2025, acesse: tv.gofuture.games.

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de phygital sports globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É a guardiã e detentora dos direitos do Games of the Future e supervisiona o processo de licitação para cada cidade-sede.

Para mais informações, acesse: https://Phygitalinternational.com

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future é um evento internacional anual que representa o auge do phygital sport, unindo os mundos do esporte físico e digital. O torneio reúne a próxima geração de heróis dos esportes phygital de todo o mundo para competir em uma ampla gama de disciplinas e desafios phygital. O Games of the Future 2025 foi realizado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, enquanto o Games of the Future 2026 acontecerá em Astana, Cazaquistão.

Para mais informações, acesse: https://gofuture.games/

