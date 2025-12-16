全球明星確定參加 Games of the Future Abu Dhabi 2025 最終完整陣容

12 月 18 日至 23 日，多位來自全球各地的 phygital 運動與電子競技界頂尖選手將雲集阿布扎比，進行次世代運動終極對決。

阿聯酋杜拜2025年12月17日 /美通社/ -- Phygital International 是阿聯酋為總部的全球 phygital 體育推廣機構，今天確認全球領先國際 phygital 錦標賽 Games of the Future Abu Dhabi 2025 (GOTF 2025) 的完整參賽陣容。這公佈最後確定參賽精英選手名單，當中包括世界冠軍、排名前茅的電競明星、職業運動員，與多位具 phygital 運動影響力的選手。

12 月 18 日至 23 日，GOTF 2025 將於 Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) 舉行。屆時雲集全球競爭者爭奪數百萬美元總獎金，並有機會爭奪 GOTF 2025 冠軍。

確定 GOTF 2025 小組賽陣容的正式抽籤將於阿布扎比的 Pixoul Gaming 舉行，時間為 12 月 9 日 14:00（海灣標準時間）。本典禮將由著名區域遊戲製作人 Bisher Zumot 主持，而為錦標賽主要項目揭幕戰拉開序幕。全球粉絲們可透過 GOTF OTT 串流平台 —— https://tv.gofuture.games——Games of the Future 的中央數碼中心，以及 YouTube 直播 @gamesofthefutureofficial，觀看抽籤直播。

國際明星將於阿布扎比展開角逐：

由於 Dota 2 傳奇人物 Johan 'N0tail' Sundstein 將加入 Monkey Business 戰隊，參加 MOBA PC.Dota 2 比賽，所以粉絲們即將迎接重要時刻。他們將與 Paper Tigers、Legends Rebooted、Vikings 和主場隊伍 E7 展開對決，這是在本錦標賽最萬眾期待比賽之一。

此外，ONIC 與 ZETA DIVISION 也加入 MOBA Mobile.MLBB 項目陣容，同時多項冠軍得主兼著名電競主播 FAZER + GORILON，以及國際明星 COLD + ZENN、QUEASY + MRSAVAGE 和 K1NG + OSCU 也將加入陣容。每位均擁有 FNCS 頭銜、全球頒獎台名次和出色競技記錄，加入 Battle Royale.Featuring Fortnite 參賽名單。隨著這些精英組合確認，粉絲可期待本賽季最高級 Fortnite 對決之一。

EndFastPls 也參加 Games of the Future 2025 的 Phygital Shooter.СS 2 比賽，對決 Interstellars - Apollo 和 México Quetzales - Marca Registrada，均準備爭奪冠軍寶座。增加緊張刺激，經驗豐富的 phygital 錦標賽參賽隊伍 xGoat 將以重奪冠軍的明確目標，強勢回歸。Phygital Shooter.CS2 擁有八隊實力強勁隊伍，而全部隊伍均有能力帶來決定性的表現。這定必帶來刺激比賽、緊張刺激時刻，以及 GOTF 2025 中最具策略意義的冠軍爭奪戰之一。

Battle of Robots 競賽日益刺激，Team Eruption 帶同他們的機器人「Ignition」參賽，而中國的 Fierce Roc 帶同其不敗 110 公斤級冠軍「Deep-Sea Shark」展開較量，增加強大火力。他們將與早前公佈的隊伍（包括屢獲得冠軍的 Toon、Outlaw、DS Robotics 與 UK Extreme Robots Championships 2025 冠軍 Team Monsoon），並肩作戰。

Phygital Drone Racing 也因為 Spain Drone Team、Team BDS、TECH DRONE LEAGUE、Flat-Out、Team Raiden 和 Team Cyclone 加入早前已確認的熱門隊伍，而完整了 16 隊隊伍陣容。眾多頂尖車手雲集賽道，勢必上演高速對決，這會是迄今最刺激比賽之一。

粉絲們還可期待目睹多位 MMA 界最著名選手，來自歐洲、亞洲和美洲的職業格鬥選手將於 Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves，一較高下。最終參賽名單包括由 World Champion Bruno Azeredo 與排名第一輕量級選手 Felipe Douglas 帶領的 UAE Warriors。他們將於主場迎戰強勁挑戰者，例如由非洲冠軍 Ramadan Noaman 擔任隊長的 Arabian Phantoms，以及以重量級粉絲最愛 Hugo 'Pandamonium' Lezama 為特點的 Mexican Power。隨著現在更多精英隊伍和 MMA 得獎運動員確認參賽，定必從比賽開始便爆發激烈對決。

同時，多個 phygital 核心項目也持續血脈沸騰。在 Phygital Football.UFL 中，著名 phygital 冠軍球隊包括 Peñarol 和 Phygital Contenders: Abu Dhabi 冠軍 Mexican Quetzales - Armadillos FC 完整了一場激烈球賽，也為本屆賽事最刺激的冠軍爭奪戰之一，拉開序幕。

國際數碼舞蹈天才 Dina Morisset 是 Olympic Esports Series 2023（全球虛擬體育比賽）冠軍將與該賽事的亞軍 Joseph Cordero，一起參加 Phygital Dancing.Just Dance 比賽。

Phygital Basketball.3on3 FreeStyle 雲集職業籃球運動員與傑出遊戲玩家（例如：The Warriors 和 Great Team Brazil），勢必帶來一場高水準對決。

評論這星光熠熠的參賽陣容時，Phygital International 行政總裁 Nis Hatt 表示： 「我們感到榮幸，歡迎如此傑出的運動員參與 Games of the Future 2025。他們體現最高水準的體育技能、數碼科技掌握與科技驅動表現。此陣容體現全球 phygital 運動背後的強勁趨勢，而我們迫不及待給粉絲與參賽者等，體驗阿布扎比的 Games of the Future 2025。」

購票或網上觀看全部精彩賽事：

隨著全部參與者確認，公眾對 GOTF 2025 的期待，達到前所未有的高峰。粉絲們現可於 gotfabudhabi.com 預訂門票，親臨現場見證體育的未來。然而，無法親臨現場的粉絲們，仍可透過全球國際廣播合作夥伴的 Games of the Future 2025 獨家直播和 GOTF 自己的 OTT 串流平台 https://tv.gofuture.games，即時觀看每個精彩時刻。

如欲查看更多 Games of the Future 2025 資料（包括賽事安排、門票銷售與最新消息），請瀏覽：官方網站。

如欲了解最新動態、精彩時刻與幕後花絮，請於 Instagram 關注 @gamesofthefutureofficial 和 @gotfabudhabi。

