-Estrellas mundiales confirmadas mientras los Games of the Future Abu Dhabi 2025 finaliza su programación completa

Algunos de los nombres más destacados de los deportes phygital y los esports de todo el mundo se reunirán en Abu Dhabi para la competición definitiva de deportes de nueva generación del 18 al 23 de diciembre

DUBAI, EAU, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, el promotor mundial de deportes phygitales, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, confirma hoy el programa completo de competidores para los Games of the Future Abu Dhabi 2025 (GOTF 2025), el torneo phygital internacional más importante del mundo. El anuncio completa la lista de competidores de élite confirmados, con un elenco estelar que incluye campeones mundiales, estrellas de los esports de primer nivel, atletas profesionales y algunos de los competidores más influyentes del deporte phygital.

Del 18 al 23 de diciembre en el Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), GOTF 2025 reunirá a estos contendientes globales bajo un mismo techo para competir por un premio multimillonario y la oportunidad de coronarse campeones de GOTF 2025.

Estrellas internacionales se preparan para competir en Abu Dhabi:

Se avecina un gran momento para los aficionados a los esports donde leyendas de Dota 2, llegarán a Abu Dhabi para la competición MOBA PC.Dota 2. Los equipos se enfrentarán a gran titanes como Paper Tigers, Legends Rebootedy al equipo anfitrión E7 en uno de los enfrentamientos más esperados del torneo.

Además, ONIC y ZETA DIVISION se unen a la alineación en la disciplina MOBA Mobile.MLBB, mientras que FAZER + GORILON, ganadores de múltiples títulos y grandes creadores de esports, junto con las estrellas internacionales COLD + ZENN, QUEASY + MRSAVAGE y K1NG + OSCU, cada uno con títulos de FNCS, podios globales y un sólido historial competitivo, se unen a la plantilla que competirá en Battle Royale.Featuring Fortnite. Con la confirmación de estos dúos de élite, los aficionados pueden esperar uno de los enfrentamientos de Fortnite de más alto nivel de la temporada.

EndFastPls también participa en los Games of the Future 2025 en la competición Phygital Shooter.СS 2, junto con Interstellars - Apollo y México Quetzales - Marca Registrada, listos para luchar por el primer puesto. Para aumentar la intensidad, el experimentado participante del torneo phygital xGoat regresa con la clara ambición de recuperar su título. Con ocho clubes capaces de ofrecer actuaciones decisivas, Phygital Shooter.CS 2 promete enfrentamientos reñidos, momentos de alta presión y una de las carreras por el título más estratégicas del GOTF 2025.

La competición en la Battle of Robots continúa en su apogeo, con el Team Eruption, con su robot 'Ignition', y Fierce Roc de China, compitiendo con el invicto campeón de 110 kg 'Deep-Sea Shark', sumando una gran potencia. Se alinearán junto a equipos previamente anunciados, incluidos los poseedores de múltiples títulos Toon, Outlaw, DS Robotics y los ganadores del Extreme Robots Championships de Reino Unido 2025, Team Monsoon.

Phygital Drone Racing también completa su alineación de 16 equipos, con Spain Drone Team, Team BDS, TECH DRONE LEAGUE, Flat-Out, Team Raiden y Team Cyclone uniéndose a los favoritos previamente confirmados. Con pilotos de élite en toda la parrilla, se esperan duelos de alta velocidad y una de las categorías de carreras más emocionantes hasta la fecha.

Los aficionados también podrán ver a algunos de los nombres más importantes de MMA, con luchadores profesionales de toda Europa, Asia y América listos para competir en PhygitalFighting.FATAL FURY: City of the Wolves. La lista final incluye a UAE Warriors, liderados por el campeón mundial Bruno Azeredo y el peso ligero número uno del ranking, Felipe Douglas, quienes defenderán su posición en casa contra grandes rivales como Arabian Phantoms, capitaneados por el campeón africano Ramadan Noaman, y Mexican Power, con el peso pesado favorito de los aficionados, Hugo 'Pandamonium' Lezama. Con más equipos de élite y atletas de MMA condecorados confirmados, se garantizan combates explosivos desde el inicio.

Mientras tanto, el entusiasmo continúa creciendo en las disciplinas phygitales clave. En Phygital Football.UFL, los reconocidos campeones de phygital Peñarol y los ganadores de Phygital Contenders: Abu Dhabi, Mexico Quetzales - Armadillos FC, completan un grupo altamente competitivo, preparando el escenario para una de las batallas por el título más intensas del torneo.

La talentosa internacional de danza digital Dina Morisset, ganadora de la Olympic Esports Series 2023 (la competencia global de deportes virtuales), se une a la competición Phygital Dancing.Just Dance junto a Joseph Cordero, subcampeón del mismo evento.

Con plantillas que combinan jugadores profesionales de baloncesto y gamers destacados como los de The Warriors y Great Team Brazil, Phygital Basketball.3on3 FreeStyle promete un duelo de alto nivel.

Al comentar sobre el elenco estelar, Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International, afirmó: "Nos enorgullece dar la bienvenida a atletas tan excepcionales a los Games of the Future 2025. Representan los más altos niveles de habilidad física, dominio digital y rendimiento tecnológico. Esta alineación refleja el increíble impulso del movimiento phygital global, y estamos deseando que tanto los aficionados como los competidores disfruten de los Games of the Future 2025 en Abu Dhabi".

Consiga sus entradas o no se pierda toda la acción online:

Con todos los participantes confirmados, la expectación por GOTF 2025 está en su punto más alto. Los aficionados pueden reservar sus entradas ya a través de gotfabudhabi.com para presenciar el futuro del deporte desde primera fila. Quienes no puedan asistir en persona podrán seguir cada momento en directo a través de las retransmisiones en directo de los Games of the Future 2025, a través de socios internacionales de todo el mundo y la plataforma de streaming OTT de GOTF: https://tv.gofuture.games.

Para más información sobre los Games of the Future 2025, incluyendo horarios, venta de entradas y actualizaciones del evento, visite el sitio web oficial.

Para estar al día de las últimas novedades, momentos destacados y contenido entre bastidores, sigaa @gamesofthefutureofficial y @gotfabudhabi en Instagram.

