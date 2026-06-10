Estudo publicado mostra energia, desempenho e benefícios metabólicos clinicamente significativos do Caffinity™ da FutureCeuticals

MOMENCE, Illinois, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- FutureCeuticals, Inc. tem o prazer de anunciar a publicação revisada por pares de pesquisas clínicas que demonstram benefícios únicos de energia, desempenho e metabolismo do Caffinity™, um ingrediente exclusivo derivado da cereja do café arábica (grão e fruta). Este estudo, conduzido por especialistas reconhecidos em metabolismo energético na Universidade de Exeter (Reino Unido), estabelece a Caffinity como o único ingrediente energético clinicamente validado a fornecer um complexo natural de cafeína e polifenóis da fruta do café, melhorando o desempenho atlético e a recuperação metabólica, evitando algumas das desvantagens conhecidas de doses funcionais de cafeína.

No estudo duplo-cego, controlado por placebo, uma dose de 286 mg de Caffinity (fornecendo 200 mg de cafeína juntamente com polifenóis de frutas de café) melhorou significativamente o desempenho de contra-relógio em ciclistas treinados, produzindo um aumento médio de quase 5% no trabalho total realizado em comparação com o placebo (P < 0,05). Os participantes também relataram redução da percepção de esforço durante uma sessão anterior de exercício submáximo em estado estacionário, destacando os benefícios em uma variedade de intensidade de exercício.

Os pesquisadores observaram resultados inesperados adicionais, talvez atribuíveis à composição única de Caffinity. A Caffinity estimulou um aumento na mobilização de gordura e na disponibilidade de cetonas durante a recuperação, preparando o corpo para uma maior flexibilidade metabólica. A Caffinity também ajudou a estabilizar a glicose no sangue, evitando os picos e falhas frequentemente associados a doses funcionais de cafeína e abastecimento intra-exercício. Apesar da maior produção de trabalho, o lactato pós-exercício foi eliminado mais rapidamente, retornando à linha de base mais cedo e promovendo uma recuperação mais rápida.

"Esses resultados apoiam nosso compromisso de fornecer soluções de energia limpas, apoiadas pela ciência e de baixa dosagem que atendam às necessidades do consumidor ativo de hoje", disse J. Randal Wexler, conselheiro geral e vice-presidente de P&D da FutureCeuticals. "A Caffinity não apenas melhora o desempenho, mas também demonstra melhor recuperação metabólica e estabilidade da glicose do que normalmente associada a doses funcionais de cafeína." O Sr. Wexler concluiu: "Para atletas que buscam otimizar suas estratégias de nutrição de desempenho, o Caffinity é uma nova ferramenta para reduzir a exposição a estimulantes sem sacrificar os resultados".

O Caffinity é feito de frutas de café de origem sustentável de fazendas familiares. Ao contrário da cafeína sintética ou de extratos isolados, a Caffinity fornece um complexo de cafeína e polifenóis da fruta do café padronizado para 70% de cafeína natural e 5% de polifenóis naturais.

Sobre a FutureCeuticals, Inc.

A FutureCeuticals, Inc. é a desenvolvedora exclusiva do Caffinity™ e líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de pós e extratos à base de plantas para os mercados de alimentos, bebidas e suplementos alimentares funcionais.

FONTE FutureCeuticals, Inc.