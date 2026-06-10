Un estudio muestra beneficios clínicos gracias a Caffinity™ de FutureCeuticals

- Un estudio publicado muestra beneficios clínicamente significativos en energía, rendimiento y metabolismo gracias a Caffinity™ de FutureCeuticals

MOMENCE, Ill., 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- FutureCeuticals, Inc. se complace en anunciar la publicación, revisada por pares, de una investigación clínica que demuestra los beneficios únicos de Caffinity™, un ingrediente patentado derivado de la cereza del café arábica (grano y fruto), en términos de energía, rendimiento y metabolismo. Este estudio, realizado por reconocidos expertos en metabolismo energético de la Universidad de Exeter (Reino Unido), establece a Caffinity como el único ingrediente energético clínicamente validado que proporciona un complejo natural de cafeína y polifenoles del fruto del café, mejorando el rendimiento deportivo y la recuperación metabólica, al tiempo que evita algunos de los efectos secundarios conocidos de las dosis funcionales de cafeína.

En el estudio doble ciego controlado con placebo, una dosis de 286 mg de Caffinity (que proporciona 200 mg de cafeína junto con polifenoles del fruto del café) mejoró significativamente el rendimiento en la contrarreloj en ciclistas entrenados, con un aumento promedio de casi el 5% en el trabajo total realizado en comparación con el placebo (P < 0,05). Los participantes también informaron una menor percepción del esfuerzo durante una sesión previa de ejercicio submáximo en estado estacionario, lo que demuestra los beneficios en un amplio rango de intensidad de ejercicio.

Los investigadores observaron resultados adicionales no esperados, posiblemente atribuibles a la composición única de Caffinity. Caffinity estimuló un aumento en la movilización de grasas y la disponibilidad de cetonas durante la recuperación, preparando al cuerpo para una mayor flexibilidad metabólica. Caffinity también ayudó a estabilizar la glucosa en sangre, evitando los picos y caídas frecuentes asociados con las dosis funcionales de cafeína y el aporte energético durante el ejercicio. A pesar de un mayor esfuerzo físico, el lactato posterior al ejercicio se eliminó más rápidamente, volviendo a los niveles basales antes y promoviendo una recuperación más rápida.

"Estos resultados respaldan nuestro compromiso de ofrecer soluciones energéticas limpias, con base científica y en bajas dosis, que satisfagan las necesidades del consumidor activo actual", declaró J. Randal Wexler, asesor jurídico y vicepresidente de I+D de FutureCeuticals. "Caffinity no solo mejora el rendimiento, sino que también demuestra una mejor recuperación metabólica y estabilidad de la glucosa que las dosis funcionales de cafeína que se suelen asociar a este tipo de suplementos». El Sr. Wexler concluyó: «Para los atletas que buscan optimizar sus estrategias de nutrición deportiva, Caffinity es una nueva herramienta para reducir la exposición a estimulantes sin sacrificar los resultados".

Caffinity se elabora con granos de café de origen sostenible procedentes de fincas familiares. A diferencia de la cafeína sintética o los extractos aislados, Caffinity ofrece un complejo de cafeína y polifenoles derivado del grano de café, estandarizado al 70% de cafeína natural y al 5% de polifenoles naturales.

Acerca de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. es el desarrollador exclusivo de Caffinity™ y líder en la investigación, el desarrollo y la fabricación de polvos y extractos de origen vegetal para los mercados de alimentos funcionales, bebidas y suplementos dietéticos.