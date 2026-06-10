퓨처수티컬즈 Caffinity™, 에너지와 운동 능력, 대사 기능에 임상적으로 유의미한 효과 입증

모멘스, 일리노이, 2026년 6월 10일 /PRNewswire/ -- 아라비카 커피 체리(원두 및 과육)에서 유래한 독자 성분 Caffinity™가 임상 시험 결과 차별화된 에너지, 운동 능력, 대사 개선 효과를 보여 동료 심사(peer review)를 거쳐 학술지에 게재됐다고 퓨처수티컬즈(FutureCeuticals, Inc.)가 발표했다. 이번 연구는 영국 엑서터대학교 에너지 대사 분야 권위자들이 맡았으며 Caffinity가 커피 과실에서 유래한 천연 카페인과 폴리페놀 복합체를 제공하면서 운동 수행능력과 대사 회복을 향상시키면서도 기능성 용량의 카페인 섭취와 관련해 일부 알려진 부작용은 줄여주는 유일한 성분임을 임상적으로 밝혀내는 성과를 거뒀다.

이중맹검, 위약 대조 방식으로 진행된 이번 연구에서 Caffinity 286mg(카페인 200mg 및 커피 과실 유래 폴리페놀 함유)을 섭취한 훈련된 사이클 선수들은 위약군 대비 시간기록 경기(time trial) 수행능력이 유의하게 향상됐으며, 총 운동 수행량이 평균 약 5% 증가한 것으로 나타났다(P < 0.05). 참가자들은 또한 최대 이하의 일정 강도 운동(sub-maximal steady-state exercise)을 수행하는 동안 체감 운동 강도가 감소했다고 보고해, 다양한 운동 강도에서 효과가 있음을 확인했다.

연구진은 Caffinity의 독특한 성분 구성에 기인한 것으로 추정되는 결과도 예상 외로 추가 확인했다. Caffinity는 회복 과정에서 지방 동원(fat mobilization)과 케톤체 이용 가능성을 증가시켜 신체가 더욱 높은 대사 유연성(metabolic flexibility)을 발휘할 수 있도록 준비시키는 것으로 나타났다. 또 혈당 수치를 안정적으로 유지해 기능성 용량의 카페인 섭취나 운동 중 영양 공급 과정에서 흔히 나타나는 혈당 급등과 급락 현상도 어느 정도 막아주는 것으로 확인됐다. 운동을 더 많이 했음에도 운동 후 젖산(lactate)은 더욱 빠르게 사라져 기저 수준으로 조기에 회복됐다. 그만큼 회복이 빠르다는 의미였다.

J. 랜들 웩슬러(J. Randal Wexler) 퓨처수티컬즈 법무총괄 및 연구개발 담당 부사장은 "이번 연구 결과는 요즘처럼 활동적인 소비자들의 요구에 맞춰 과학적 근거를 토대로 한 저용량 클린 에너지 솔루션을 제공하겠다는 회사의 약속과 일맥상통하는 것"이라며 "Caffinity는 단순히 운동 수행능력을 향상시키는 데 그치지 않고, 일반적으로 기능성 용량의 카페인에서 기대되는 수준을 넘어서는 대사 회복 및 혈당 안정화 효과가 있다. 운동에 맞춰 영양 전략을 최적화하려는 운동선수들에게 Caffinity는 결과를 희생하지 않으면서도 각성제 복용을 줄일 수 있는 좋은 수단이 될 것"이라고 말했다.

Caffinity는 가족 농장에서 지속가능한 방식으로 공급받은 커피 과실을 원료로 제조된다. 합성 카페인이나 분리 추출물과 달리 Caffinity는 천연 카페인 70%와 천연 폴리페놀 5%로 표준화된 커피 과실 유래 카페인-폴리페놀 복합체를 제공한다.

퓨처수티컬즈 소개

퓨처수티컬즈는 Caffinity™의 독점 개발사이자 기능성 식품, 음료 및 건강기능식품 시장을 위한 식물성 분말 및 추출물의 연구, 개발 및 제조 분야를 선도하는 기업이다.

SOURCE FutureCeuticals, Inc.