Une étude publiée démontre les bienfaits cliniquement significatifs de Caffinity™ de FutureCeuticals en matière d'énergie, de performances et de métabolisme

MOMENCE, Illinois, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- FutureCeuticals, Inc. a le plaisir d'annoncer la publication, après évaluation par des pairs, d'une étude clinique démontrant los bienfaits uniques en matière d'énergie, de performance et de métabolisme de Caffinity™, un ingrédient exclusif dérivé de la cerise de café Arabica (grain et fruit). Cette étude, menée par des experts reconnus en métabolisme énergétique à l'université d'Exeter (Royaume-Uni), établit que Caffinity est le seul ingrédient énergétique cliniquement validé à fournir un complexe naturel de caféine et de polyphénols issus du fruit du caféier, améliorant ainsi les performances sportives et la récupération métabolique, tout en évitant certains des effets indésirables connus liés à des doses fonctionnelles de caféine.

Dans le cadre d'une étude en double aveugle contrôlée par placebo, une dose de 286 mg de Caffinity (apportant 200 mg de caféine ainsi que des polyphénols de fruits de caféier) a considérablement amélioré les performances lors d'un contre-la-montre chez des cyclistes entraînés, entraînant une augmentation moyenne de près de 5 % du travail total effectué par rapport au placebo (P < 0,05). Les participants ont également fait état d'une diminution de l'effort perçu lors d'une séance précédente d'exercice en régime constant sous-maximal, ce qui met en évidence les bienfaits de cette approche sur toute une gamme d'intensités d'exercice.

Les chercheurs ont observé d'autres effets inattendus, peut-être dus à la composition unique de Caffinity. Caffinity a favorisé une augmentation de la mobilisation des graisses et de la disponibilité des cétones pendant la phase de récupération, préparant ainsi l'organisme à une meilleure flexibilité métabolique. Caffinity a également contribué à stabiliser la glycémie, en évitant les pics et les chutes souvent associés à la prise de caféine fonctionnelle et à l'apport énergétique pendant l'effort. Malgré une intensité d'effort plus élevée, le lactate a été éliminé plus rapidement après l'effort, les taux sont revenus plus vite à leur niveau initial et la récupération a été plus rapide.

« Ces résultats viennent renforcer notre engagement à proposer des solutions énergétiques propres, fondées sur la science et à faible dosage, qui répondent aux besoins des consommateurs actifs d'aujourd'hui », a déclaré J. Randal Wexler, directeur juridique et vice-président de la R&D chez FutureCeuticals. « Caffinity améliore non seulement les performances, mais permet également une meilleure récupération métabolique et une meilleure stabilité glycémique que ce que l'on observe généralement avec des doses fonctionnelles de caféine. » M. Wexler a conclu : « Pour les athlètes qui souhaitent optimiser leurs stratégies nutritionnelles en vue d'améliorer leurs performances, Caffinity est un nouvel outil permettant de réduire l'exposition aux stimulants sans compromettre les résultats. »

Caffinity est élaboré à partir de fruits de café issus de cultures durables provenant d'exploitations familiales. Contrairement à la caféine synthétique ou aux extraits isolés, Caffinity apporte un complexe de caféine et de polyphénols issu du fruit du caféier, standardisé à 70 % de caféine naturelle et 5 % de polyphénols naturels.

À propos d' FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. est le développeur exclusif de l'Caffinity™ et un leader dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits d'origine végétale destinés aux marchés des aliments fonctionnels, des boissons et des compléments alimentaires.