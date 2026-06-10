Un estudio publicado muestra los beneficios metabólicos, energéticos y de rendimiento clínicamente significativos de Caffinity™ de FutureCeuticals

MOMENCE, Illinois, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- FutureCeuticals, Inc. se complace en anunciar la publicación revisada por pares de investigaciones clínicas que demuestran beneficios únicos de energía, rendimiento y metabolismo de Caffinity™, un ingrediente patentado derivado de la cereza de café arábica (grano y fruta). Este estudio, realizado por reconocidos expertos en metabolismo energético de la Universidad de Exeter (Reino Unido), establece a Caffinity como el único ingrediente energético clínicamente validado que proporciona un complejo natural de cafeína y polifenoles de la fruta del café, mejorando el rendimiento deportivo y la recuperación metabólica, al tiempo que evita algunas de las desventajas conocidas de las dosis funcionales de cafeína.

En el estudio doble ciego, controlado con placebo, una dosis de 286 mg de Caffinity (que proporciona 200 mg de cafeína junto con polifenoles de la fruta del café) mejoró significativamente el rendimiento de la contrarreloj en ciclistas entrenados, produciendo un aumento promedio de casi el 5 % en el trabajo total realizado en comparación con el placebo (P < 0,05). Los participantes también informaron una reducción del esfuerzo percibido durante una sesión anterior de ejercicio en estado estacionario submáximo, destacando los beneficios en un rango de intensidad del ejercicio.

Los investigadores observaron resultados inesperados adicionales, tal vez atribuibles a la composición única de Caffinity. La cafeína estimuló un aumento en la movilización de grasa y la disponibilidad de cetonas durante la recuperación, preparando al cuerpo para una mayor flexibilidad metabólica. La cafeína también ayudó a estabilizar la glucosa en sangre, evitando los picos y choques a menudo asociados con las dosis funcionales de cafeína y el suministro de combustible dentro del ejercicio. A pesar de un mayor rendimiento laboral, el lactato posterior al ejercicio se eliminó más rápidamente, volviendo a la línea de base antes y promoviendo una recuperación más rápida.

"Estos resultados respaldan nuestro compromiso de ofrecer soluciones energéticas limpias, respaldadas por la ciencia y de baja dosificación que satisfagan las necesidades del consumidor activo de hoy", dijo J. Randal Wexler, asesor general y vicepresidente de I + D de FutureCeuticals. "La cafeína no solo mejora el rendimiento, sino que también demuestra una mejor recuperación metabólica y estabilidad de la glucosa que las típicamente asociadas con las dosis funcionales de cafeína". El Sr. Wexler concluyó: "Para los atletas que buscan optimizar sus estrategias de nutrición de rendimiento, Caffinity es una nueva herramienta para reducir la exposición a estimulantes sin sacrificar los resultados".

Caffinity está hecho de frutas de café de origen sostenible de granjas familiares. A diferencia de la cafeína sintética o los extractos aislados, Caffinity ofrece un complejo de cafeína y polifenoles de la fruta del café estandarizado al 70 % de cafeína natural y al 5 % de polifenoles naturales.

Acerca de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. es el desarrollador exclusivo de Caffinity™ y líder en investigación, desarrollo y fabricación de polvos y extractos a base de plantas para los mercados de alimentos, bebidas y suplementos dietéticos funcionales.

FUENTE FutureCeuticals, Inc.