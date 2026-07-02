Ethereum Institutional Diluncurkan Sebagai Lembaga Nirlaba Mandiri untuk Membawa On-Chain Keuangan Institusional Dalam Skala Besar

Bitmine, Sharplink, dan Joe Lubin mendanai sebuah organisasi pemasaran khusus baru yang dibentuk oleh para mantan anggota Ethereum Foundation

NEW YORK, 2 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, sebuah organisasi nirlaba independen, hari ini mengumumkan peluncuran resminya sebagai pintu masuk khusus bagi institusi ke dalam ekosistem Ethereum. Organisasi ini mengonsolidasikan hasil kerja selama setahun dalam keterlibatan kelembagaan yang dipimpin oleh tim go-to-market Ethereum Foundation, dengan menempatkannya dalam sebuah organisasi independen yang memiliki misi yang lebih jelas, jangkauan geografis yang lebih luas, serta pendanaan jangka panjang. Bitmine Immersion Technologies, Inc (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) dan salah satu pendiri Ethereum, Joe Lubin, menjadi pemodal utama dalam putaran pendanaan ini, bersama dengan puluhan kontributor individu dan institusi.

Ethereum Institutional

Ethereum Institutional didirikan agar lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia, dalam mengambil keputusan mendasar dan berjangka panjang terkait platform mengenai tokenisasi, stablecoin, dan infrastruktur pasar on-chain, dapat berkolaborasi dengan Ethereum melalui mitra yang kredibel dan netral. Ethereum tidak memaksakan konfigurasi kaku mana pun, melainkan memungkinkan lembaga-lembaga untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan setiap kasus penggunaan, sembari memperoleh jaminan keamanan dari lapisan penyelesaian aset digital yang paling tangguh dan andal di dunia.

Peluncuran ini menandai organisasi pengelola independen besar kedua untuk ekosistem Ethereum yang diumumkan dalam seminggu terakhir, menyusul pengumuman Ethlabs, sebuah laboratorium penelitian dan pengembangan yang juga didirikan oleh para mantan pemimpin Ethereum Foundation. Bersama-sama, Ethlabs dan Ethereum Institutional menjadi pilar-pilar yang saling melengkapi dalam babak baru Ethereum: Satu di antaranya mendorong inovasi pada lapisan protokol dan infrastruktur inti, sedangkan yang lain memastikan lembaga-lembaga tersebut memiliki mitra yang kredibel dan berkomitmen untuk membimbing mereka mulai dari tahap evaluasi hingga penerapan dalam skala besar. Ethereum Institutional menghadirkan pengalaman dalam ekosistem serta keahlian yang objektif kepada lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia.

Saatnya bagi lembaga-lembaga untuk mengadopsi hal ini telah tiba. Saat ini, Ethereum menampung sekitar $180 miliar stablecoin di mainnet, yang setara dengan sekitar 60% dari total pasokan stablecoin dan sekitar dua pertiga dari seluruh aset dunia nyata yang telah ditokenisasi. Lembaga-lembaga keuangan terkemuka di berbagai bidang, seperti pengelolaan aset, perbankan, sistem pembayaran, layanan kustodian, dan infrastruktur pasar, sedang secara aktif mengembangkan jaringan ini. Sementara itu, ekosistem-ekosistem pesaing telah menjadikan adopsi oleh lembaga sebagai prioritas komersial utama mereka, dan masing-masing mengelola organisasi pengembangan bisnis yang didanai dengan baik serta memiliki mandat khusus untuk mewujudkan implementasi di kalangan lembaga.

Keputusan terkait platform yang akan diambil oleh berbagai lembaga dalam 12–24 bulan ke depan akan menentukan topologi keuangan on-chain selama beberapa dekade. Perwakilan yang terkoordinasi dan kredibel kini menyatukan diskusi, serta mendukung perluasan jaringan Ethereum yang tangguh dan memberikan manfaat bagi para penggunanya saat ini maupun di masa depan.

Ethereum Institutional diluncurkan dengan rekam jejak yang telah teruji dan momentum yang sudah ada: Tim ini telah menjalin lebih dari 500 kemitraan institusional yang mencakup jaringan global bank-bank Tier-1, manajer aset papan atas, lembaga-lembaga negara, penyedia jasa kustodian, dan penyedia infrastruktur pasar. Tim tersebut telah menyelenggarakan pertemuan para pemimpin pemikiran melalui Institutional Ethereum Forum, yang dihadiri oleh lebih dari 150 eksekutif senior dan Kepala Divisi Aset Digital dari berbagai lembaga yang secara keseluruhan mengelola aset senilai sekitar $250 triliun.

Ethereum Institutional akan beroperasi dengan mengutamakan lima bidang fokus sejak hari pertama: Edukasi dan Keterlibatan Institusional, Kecerdasan Institusional, Pemasaran ETH dan Ekosistem, Standar dan Praktik Terbaik, serta Acara Institusional. Cakupan geografis akan diperluas dari New York, London, Hong Kong, dan Singapura ke pusat-pusat keuangan utama lainnya, termasuk Zurich, Frankfurt, Tokyo, dan Abu Dhabi, dengan para pemimpin institusional khusus yang ditempatkan di setiap wilayah dan beroperasi di bawah mandat bersama yang netral dan kredibel.

Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine. "Saat ini, lembaga keuangan sedang mengambil keputusan terkait infrastruktur yang akan membentuk pasar modal selama beberapa dekade ke depan, dan Ethereum semakin menjadi sorotan utama dalam pembahasan tersebut. Ethereum Institutional hadir tepat pada waktunya, menciptakan wadah yang tepercaya dan independen di mana lembaga-lembaga dapat terlibat dalam ekosistem ini, mengembangkan standar, dan mempercepat adopsi. Ini merupakan langkah penting untuk menjadikan Ethereum sebagai tulang punggung infrastruktur keuangan global generasi berikutnya."

Joseph Chalom, Chief Executive Officer Sharplink. "Selama dua dekade, saya telah membantu lembaga-lembaga terbesar di dunia mengadopsi teknologi baru, dan saya jarang melihat kondisi-kondisi yang sejalan seperti yang terjadi pada Ethereum ini. Lembaga-lembaga ini mulai beralih dari sekadar minat menjadi tindakan nyata dalam bidang tokenisasi, stablecoin, dan infrastruktur pasar keuangan yang baru. Ethereum Institutional dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka tepat pada saat ini."

Joe Lubin, salah satu pendiri Ethereum dan Chief Executive Officer (CEO) Consensys. "Ethereum telah menjadi infrastruktur utama untuk sistem kepercayaan yang terdesentralisasi, dapat diverifikasi, dan dapat diprogram. Selama lebih dari satu dekade, para peneliti, pengembang, dan ekosistem telah berfokus pada upaya keras tanpa mengambil jalan pintas: menjadikan jaringan ini lebih luas, lebih terjangkau, lebih mudah digunakan, serta melindungi netralitas yang kredibel dan ketahanan terhadap sensor melalui desentralisasi yang progresif dan ketat. Inilah alasan hal ini telah menjadi pilihan pertama dan yang paling banyak digunakan untuk sebagian besar aktivitas stablecoin, aset yang ditokenisasi, DeFi, serta infrastruktur keuangan on-chain lainnya. Sektor keuangan tradisional kini mulai beralih ke sistem terdesentralisasi Ethereum. Ethereum Institutional akan membantu mempercepat babak besar berikutnya ini, memungkinkan lembaga-lembaga untuk terlibat dalam skala besar, serta mendorong keterbukaan dan inovasi tanpa izin yang menjadikan jaringan ini sangat kuat dan berharga."

Sebagai penutup, David Walsh, Direktur Eksekutif Ethereum Institutional, mengatakan, "Netralitas Ethereum yang kredibel merupakan salah satu kekuatan terbesarnya, namun netralitas tanpa perwakilan sering kali dapat dipandang sebagai bentuk diam. Ekosistem Ethereum membutuhkan mitra yang kredibel dan independen yang dapat diajak bekerja sama secara langsung oleh berbagai lembaga; pihak yang dapat dihubungi oleh para pemimpin di bidang keuangan, yang dapat mereka ajak berdiskusi dengan dewan direksi mereka, dan yang dapat dipercaya untuk memberikan jawaban yang jujur. Ethereum Institutional hadir sebagai mitra yang khusus menangani hal ini. Tugas kami adalah menerjemahkan kebutuhan institusional menjadi implementasi yang dapat diperluas, dan pada akhirnya menjadikan Ethereum sebagai lapisan dasar bagi sektor keuangan institusional."

Lee, Chalom, dan Walsh akan menjabat sebagai anggota Dewan Direksi.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Perusahaan berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Pada tahun 2026, Perusahaan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine.

Tentang Sharplink



Sharplink (NASDAQ: SBET) adalah platform treasury Ethereum kelas institusi yang terkemuka dan dirancang untuk memberikan eksposur terhadap ETH yang lebih cerdas dan lebih produktif bagi investor pasar publik. Ethereum menjadi landasan bagi sebagian besar stablecoin global, aset dunia nyata yang ditokenisasi, serta penyelesaian transaksi di sektor keuangan terdesentralisasi. Sharplink didirikan pada tahun 2019 dan berkantor pusat di Miami, Florida. Ketahui lebih lanjut di sharplink.com.

Tentang Ethereum Institutional

Ethereum Institutional adalah organisasi independen nirlaba yang berfokus pada adopsi Ethereum oleh lembaga-lembaga. Organisasi ini berfungsi sebagai pintu masuk netral bagi berbagai lembaga untuk memasuki ekosistem Ethereum, bekerja sama secara langsung dengan bank, manajer aset, penyedia layanan kustodian, infrastruktur pasar, perusahaan fintech, dan lembaga pemerintah untuk menerjemahkan kebutuhan mereka menjadi implementasi berbasis blockchain. Organisasi ini menjalankan lima bidang fokus: Edukasi dan Keterlibatan Institusional, Kecerdasan Institusional, Pemasaran ETH dan Ekosistem, Penjelajahan Industri dan Persyaratan, serta Acara Institusional. Pelajari lebih lanjut di ethereuminstitutional.org.

Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan mengenai minat institusional yang diantisipasi terhadap Ethereum, fokus penelitian dan peta jalan, pengaturan tata kelola, ketersediaan pendanaan, serta perluasan program. Pernyataan-pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi saat ini dan mengandung risiko serta ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material, termasuk kondisi pasar aset digital, perubahan regulasi, perkembangan di tingkat protokol, waktu pelaksanaan investasi institusional, ketersediaan pendanaan, dan kondisi ekonomi secara umum. Pernyataan yang bersifat prospektif hanya berlaku per tanggal rilis ini dan bukan merupakan jaminan. Ethereum Institutional dan para penyandang dananya tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi tersebut, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang. Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.