Ethereum Institutional se presenta como una organización independiente sin fines de lucro para llevar las finanzas institucionales a la cadena de bloques a escala

Bitmine, Sharplink y Joe Lubin financian una nueva organización especializada en la comercialización creada por exalumnos de la Ethereum Foundation

NUEVA YORK, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, una organización independiente sin fines de lucro, anunció hoy su lanzamiento público como la puerta de entrada institucional especializada para el ecosistema de Ethereum. La organización consolida un año de trabajo de interacción institucional dirigido por el equipo de comercialización de la Fundación Ethereum, integrándolo en una entidad independiente con una misión más definida, una presencia geográfica más amplia y financiamiento a largo plazo. Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) y el cofundador de Ethereum, Joe Lubin, encabezan el financiamiento, junto con docenas de contribuyentes individuales e institucionales.

Ethereum Institutional

Ethereum Institutional existe para que las instituciones financieras más grandes del mundo, al tomar sus decisiones fundamentales y a largo plazo sobre la tokenización, las monedas estables y la infraestructura de mercado en cadena, puedan interactuar con Ethereum a través de un socio confiable y neutral. Ethereum no impone una configuración única y rígida, sino que permite a las instituciones elegir el enfoque que se ajuste a cada caso de uso, mientras se beneficia de la seguridad que brinda la capa de liquidación de activos digitales más sólida y confiable del mundo.

Este lanzamiento representa la segunda gran organización independiente dedicada a la administración del ecosistema de Ethereum que se ha dado a conocer en la última semana, tras el anuncio de Ethlabs, un laboratorio de investigación y desarrollo fundado también por exlíderes de la Fundación Ethereum. Juntos, Ethlabs y Ethereum Institutional forman pilares complementarios del próximo capítulo de Ethereum: uno impulsa la innovación en la capa de protocolo y la infraestructura central, mientras el otro garantiza que las instituciones cuenten con una contraparte dedicada y confiable para guiarlas desde la evaluación hasta la implementación a escala. Ethereum Institutional aporta experiencia en el ecosistema y conocimientos imparciales a las instituciones financieras más grandes del mundo.

El momento de la adopción institucional es ahora. Ethereum alberga actualmente alrededor de 180.000 millones de dólares en monedas estables en su red principal, lo que representa aproximadamente el 60 % del suministro total de monedas estables y cerca de dos tercios de todos los activos del mundo real tokenizados. Las principales instituciones financieras de los sectores de gestión de activos, banca, pagos, custodia e infraestructura de mercado están participando activamente en el desarrollo de la red. Mientras tanto, los ecosistemas rivales han hecho de la adopción institucional su prioridad comercial explícita, y cada uno de ellos cuenta con organizaciones de desarrollo comercial bien financiadas, con el mandato específico de lograr implementaciones institucionales.

Las decisiones de plataforma que las instituciones están tomando en los próximos 12 a 24 meses determinarán la topología de las finanzas en la cadena durante décadas. Una representación coordinada y creíble unifica ahora la conversación y respalda la expansión de la sólida red de Ethereum, lo que beneficia a sus usuarios actuales y futuros.

Ethereum Institutional se lanza al mercado con una trayectoria comprobada y un impulso ya consolidado: el equipo ha establecido más de 500 relaciones con instituciones que abarcan el universo global de bancos de primer nivel, administradoras de activos de primer nivel, instituciones soberanas, custodios y proveedores de infraestructura de mercado. El equipo ha establecido un punto de encuentro para líderes de pensamiento mediante el Institutional Ethereum Forum, que reunió a más de 150 altos ejecutivos y directores de activos digitales de instituciones que representan aproximadamente 250 billones de dólares en activos bajo gestión combinados.

Ethereum Institutional operará desde el primer día en cinco áreas de enfoque: educación e interacción institucional, inteligencia institucional, marketing de ETH y del ecosistema, estándares y mejores prácticas, y eventos institucionales. La cobertura geográfica se expandirá desde Nueva York, Londres, Hong Kong y Singapur hacia otros centros financieros primarios, incluidos Zúrich, Fráncfort, Tokio y Abu Dabi, con líderes institucionales dedicados integrados en cada región que operan bajo un mandato compartido de neutralidad creíble.

Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Las instituciones financieras están tomando decisiones de infraestructura hoy que moldearán los mercados de capitales durante décadas, y Ethereum está cada vez más en el centro de esas conversaciones. Ethereum Institutional llega exactamente en el momento adecuado, creando un hogar confiable e independiente donde las instituciones pueden interactuar con el ecosistema, desarrollar estándares y acelerar la adopción. Es un paso importante hacia convertir a Ethereum en la columna vertebral de la próxima generación de infraestructura financiera global".

Joseph Chalom, director ejecutivo de Sharplink. "Pasé dos décadas ayudando a las instituciones más grandes del mundo a adoptar nuevas tecnologías, y rara vez he visto que las condiciones se alineen de la manera en que lo han hecho para Ethereum. Estas instituciones están pasando del interés a la acción en cuanto a tokenización, monedas estables y una nueva infraestructura de mercado financiero. Ethereum Institutional fue creada para recibirlas exactamente en este momento".

Joe Lubin, cofundador de Ethereum y director ejecutivo de Consensys. "Ethereum se ha convertido en la infraestructura principal para la confianza descentralizada, verificable y programable. Durante más de una década, los investigadores, desarrolladores y el ecosistema se han centrado en hacer el trabajo arduo sin tomar atajos: haciendo la red más escalable, más asequible, más utilizable y protegiendo la neutralidad confiable y la resistencia a la censura mediante una descentralización rigurosa y progresiva. Esta es la razón por la que ha sido la primera y predominante elección para la mayoría de la actividad de monedas estables, activos tokenizados, finanzas descentralizadas y otra infraestructura financiera en la cadena. Las finanzas tradicionales ya se están incorporando a los rieles descentralizados de Ethereum. Ethereum Institutional ayudará a acelerar este próximo capítulo importante, permitiendo a las instituciones interactuar a escala, promoviendo la apertura y la innovación sin permiso que hacen que la red sea excepcionalmente poderosa y valiosa".

Para concluir, David Walsh, director ejecutivo de Ethereum Institutional, afirmó: "La neutralidad confiable de Ethereum es una de sus mayores fortalezas, pero la neutralidad sin representación a menudo puede percibirse como silencio. El ecosistema de Ethereum necesita una contraparte confiable e independiente con la que las instituciones puedan interactuar directamente; alguien a quien los líderes financieros puedan llamar, informar a su junta directiva y confiar en que regresará con respuestas honestas. Ethereum Institutional existe para ser esta contraparte dedicada. Nuestro trabajo consiste en traducir los requisitos institucionales en implementaciones que escalen y, en última instancia, en hacer de Ethereum la capa fundamental para las finanzas institucionales".

Lee, Chalom y Walsh se desempeñarán como miembros de la junta directiva.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de Bitcoin con operaciones en los Estados Unidos. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, mediante una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Acerca de Sharplink



Sharplink (NASDAQ: SBET) es una plataforma líder de gestión de activos de Ethereum de nivel institucional, diseñada para ofrecer a los inversores del mercado público una exposición más inteligente y productiva a ETH. Ethereum respalda la mayoría de las monedas estables globales, los activos del mundo real tokenizados y la liquidación de finanzas descentralizadas. Sharplink se fundó en 2019 y tiene su sede central en Miami, Florida. Obtenga más información en sharplink.com.

Acerca de Ethereum Institutional

Ethereum Institutional es una organización independiente sin fines de lucro dedicada a la adopción institucional de Ethereum. La organización funciona como la puerta de entrada neutral para que las instituciones ingresen al ecosistema de Ethereum, trabajando directamente con bancos, administradores de activos, custodios, infraestructuras de mercado, empresas de tecnología financiera e instituciones soberanas para traducir sus requisitos en implementaciones en la cadena. La organización opera en cinco áreas de enfoque: educación e interacción institucional, inteligencia institucional, marketing de ETH y del ecosistema, descubrimiento de requisitos de la industria y eventos institucionales. Obtenga más información en ethereuminstitutional.org.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones acerca del interés institucional anticipado en Ethereum, el enfoque de investigación y las hojas de ruta, los acuerdos de gobernanza, la disponibilidad de financiamiento y la ampliación de programas. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales y conllevan riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran considerablemente, entre otros, las condiciones del mercado de activos digitales, cambios normativos, avances o contratiempos a nivel de protocolo, cronograma y éxito de los esfuerzos de investigación, disponibilidad de financiamiento y la situación económica general. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado y no constituyen garantías. Ethereum Institutional y sus financiadores no asumen ninguna obligación de actualizarlas, salvo que así lo exija la ley. Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.