Ethereum Institutional Ra Mắt với tư cách là Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Độc Lập nhằm Đưa Hoạt Động Tài Chính Tổ Chức Lên Chuỗi Khối ở Quy Mô Lớn

Bitmine, Sharplink và ông Joe Lubin tài trợ cho một tổ chức chuyên trách mới về tiếp cận thị trường do các cựu thành viên của Ethereum Foundation thành lập

NEW YORK, ngày 1 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, hôm nay đã công bố ra mắt chính thức với tư cách là đầu mối kết nối dành riêng cho các tổ chức muốn tiếp cận hệ sinh thái Ethereum. Tổ chức này hợp nhất kết quả đạt được sau một năm triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức do đội ngũ tiếp cận thị trường của Ethereum Foundation dẫn dắt, chuyển nền tảng đó vào một tổ chức độc lập với sứ mệnh rõ ràng hơn, phạm vi hoạt động rộng lớn hơn và ngân sách hoạt động dài hạn. Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) và nhà đồng sáng lập Ethereum Joe Lubin, là các đơn vị và cá nhân tài trợ chủ chốt cho tổ chức này, cùng với hàng chục nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác.

Ethereum Institutional

Ethereum Institutional được thành lập nhằm mang đến cho các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới một đầu mối kết nối đáng tin cậy và trung lập để làm việc với hệ sinh thái Ethereum khi họ đưa ra các quyết định chiến lược lâu dài liên quan đến việc token hóa, các stablecoin và cơ sở hạ tầng thị trường onchain. Ethereum không áp đặt một cấu hình triển khai cứng nhắc duy nhất, mà cho phép các tổ chức lựa chọn phương pháp phù hợp với nhu cầu riêng, đồng thời đảm bảo tính bảo mật từ lớp thanh toán tài sản kỹ thuật số mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất thế giới.

Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của tổ chức quản lý độc lập lớn thứ hai phục vụ hệ sinh thái Ethereum được công bố trong tuần qua, sau Ethlabs – tổ chức nghiên cứu và phát triển cũng do các cựu lãnh đạo của Ethereum Foundation sáng lập. Ethlabs và Ethereum Institutional sẽ cùng tạo nên hai trụ cột bổ trợ nhau cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Ethereum: Ethlabs thúc đẩy sự đổi mới ở lớp giao thức và phát triển hạ tầng cốt lõi, trong khi Ethereum Institutional đóng vai trò là đầu mối chuyên trách hỗ trợ các tổ chức xuyên suốt từ giai đoạn đánh giá đến triển khai trên quy mô lớn. Ethereum Institutional cung cấp cho các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới kinh nghiệm thực tiễn về hệ sinh thái và chuyên môn khách quan.

Đây chính là thời điểm thích hợp để các tổ chức đẩy mạnh việc ứng dụng Ethereum. Mạng chính của Ethereum hiện đang lưu trữ khoảng 180 tỷ USD stablecoin, tương đương khoảng 60% tổng nguồn cung stablecoin toàn cầu và gần hai phần ba tổng giá trị tài sản thực được token hóa. Các tổ chức tài chính hàng đầu trong các lĩnh vực quản lý tài sản, ngân hàng, thanh toán, lưu ký và cơ sở hạ tầng thị trường đang tích cực phát triển các ứng dụng và dịch vụ trên mạng lưới này. Trong khi đó, các hệ sinh thái cạnh tranh đều đã xác định việc thu hút các tổ chức là ưu tiên kinh doanh hàng đầu. Mỗi hệ sinh thái đều có các tổ chức phát triển kinh doanh được đầu tư mạnh mẽ, với nhiệm vụ chuyên trách là thúc đẩy các tổ chức lựa chọn triển khai trên nền tảng của mình.

Những quyết định lựa chọn nền tảng mà các tổ chức đưa ra trong vòng 12-24 tháng tới sẽ định hình cục diện tài chính trên chuỗi trong nhiều thập kỷ tới. Một đầu mối đại diện có tính điều phối và đáng tin cậy sẽ giúp thống nhất việc trao đổi với các tổ chức, đồng thời thúc đẩy mở rộng mạng lưới mạnh mẽ của Ethereum, qua đó mang lại lợi ích cho cả người dùng hiện tại và tương lai.

Ethereum Institutional chính thức đi vào hoạt động trên nền tảng những thành quả đã được kiểm chứng và đà phát triển sẵn có: đội ngũ của tổ chức đã thiết lập hơn 500 mối quan hệ với các tổ chức trên toàn cầu, bao gồm các ngân hàng Cấp 1, các công ty quản lý tài sản cấp cao, các tổ chức nhà nước, các đơn vị lưu ký và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thị trường. Đội ngũ đã sáng lập Institutional Ethereum Forum - diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành, thu hút hơn 150 lãnh đạo cấp cao và Giám Đốc phụ trách Tài Sản Số từ các tổ chức, đang quản lý tổng tài sản khoảng 250 nghìn tỷ USD.

Ethereum Institutional sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm ngay từ ngày đầu tiên đi vào hoạt động: Giáo Dục và Gắn Kết Tổ Chức, Thông Tin và Phân Tích dành cho Tổ Chức; Tiếp Thị ETH và Hệ Sinh Thái Ethereum; Tiêu chuẩn và các Phương Pháp Thực Hành Tốt Nhất; và các Sự kiện dành cho Tổ Chức. Phạm vi hoạt động sẽ mở rộng từ New York, London, Hồng Kông và Singapore sang các trung tâm tài chính trọng điểm khác như Zurich, Frankfurt, Tokyo và Abu Dhabi. Tại mỗi khu vực sẽ có đội ngũ chuyên trách hỗ trợ khách hàng tổ chức, thực hiện một nhiệm vụ chung dựa trên nguyên tắc trung lập và đáng tin cậy.

Ông Thomas "Tom" Lee, Chủ tịch của Bitmine. "Các tổ chức tài chính hiện đang đưa ra những quyết định về cơ sở hạ tầng sẽ định hình thị trường vốn trong nhiều thập kỷ tới, và Ethereum ngày càng trở thành tâm điểm trong những cuộc thảo luận đó. Ethereum Institutional ra đời vào đúng thời điểm, tạo ra một đầu mối đáng tin cậy và độc lập, hỗ trợ các tổ chức kết nối với hệ sinh thái, cùng xây dựng các tiêu chuẩn và thúc đẩy quá trình ứng dụng Ethereum. Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu biến Ethereum thành nền tảng cốt lõi của thế hệ cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu tiếp theo."

Ông Joseph Chalom, Giám Đốc Điều Hành của Sharplink. "Trong hai thập kỷ qua, tôi đã đồng hành cùng nhiều tổ chức hàng đầu thế giới trong quá trình ứng dụng công nghệ mới, và hiếm khi chứng kiến thời điểm nào hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi như đối với Ethereum hiện nay. Các tổ chức đang chuyển từ sự quan tâm đơn thuần thành hành động triển khai thực tế trong các lĩnh vực token hóa tài sản, stablecoin và cơ sở hạ tầng thị trường tài chính mới. Ethereum Institutional được thành lập để đáp ứng nhu cầu của họ đúng vào thời điểm quan trọng này."

Ông Joe Lubin, nhà đồng sáng lập Ethereum và Giám Đốc Điều Hành của Consensys. "Ethereum đã trở thành cơ sở hạ tầng hàng đầu cho mô hình niềm tin phi tập trung, có thể kiểm chứng và lập trình được. Trong hơn một thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và toàn bộ hệ sinh thái đã kiên trì thực hiện những công việc khó khăn mà không hề bỏ qua bất kỳ bước nào: nâng cao khả năng mở rộng, giảm chi phí, cải thiện tính dễ sử dụng, đồng thời bảo vệ tính trung lập đáng tin cậy và khả năng chống kiểm duyệt thông qua quá trình phi tập trung hóa ngày càng chặt chẽ. Đây là lý do tại sao Ethereum trở thành lựa chọn hàng đầu và phổ biến nhất đối với phần lớn các hoạt động liên quan đến stablecoin, tài sản được token hóa, tài chính phi tập trung (DeFi) và các cơ sở hạ tầng tài chính trên chuỗi khác. Ngành tài chính truyền thống cũng đang từng bước triển khai hoạt động trên hạ tầng phi tập trung của Ethereum. Ethereum Institutional sẽ góp phần thúc đẩy giai đoạn phát triển quan trọng tiếp theo này của Ethereum, cho phép các tổ chức triển khai ở quy mô lớn, thúc đẩy môi trường mở và đổi mới không cần cấp phép - những yếu tố tạo nên sức mạnh và giá trị độc đáo của mạng lưới."

Để kết luận, ông David Walsh, Giám Đốc Điều Hành của Ethereum Institutional, cho biết: "Tính trung lập đáng tin cậy là một trong những thế mạnh lớn nhất của Ethereum. Tuy nhiên, nếu không có một tổ chức đại diện phù hợp, sự trung lập đó đôi khi sẽ bị hiểu là sự im lặng. Hệ sinh thái Ethereum cần một đầu mối độc lập và đáng tin cậy để các tổ chức có thể làm việc trực tiếp; một đơn vị mà các nhà lãnh đạo tài chính có thể liên hệ, sử dụng để báo cáo với hội đồng quản trị và tin tưởng sẽ nhận được những thông tin, tư vấn khách quan và trung thực. Ethereum Institutional chính là đầu mối chuyên trách đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là chuyển đổi yêu cầu của các tổ chức thành các dự án triển khai có khả năng mở rộng, và cuối cùng là biến Ethereum thành nền tảng cốt lõi cho hệ thống tài chính của tổ chức."

Ông Tom Lee, ông Joseph Chalom và ông David Walsh sẽ đảm nhiệm vai trò thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Giới thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến Lược Giả Kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Trong năm 2026, Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America Validator Network), một cơ sở hạ tầng staking chuyên dụng cho tài sản của Bitmine.

Giới thiệu về Sharplink



Sharplink (NASDAQ: SBET) là một nền tảng quản lý kho dự trữ Ethereum hàng đầu dành cho các tổ chức, được thiết kế để giúp các nhà đầu tư trên thị trường giao dịch công khai tiếp cận ETH một cách thông minh và hiệu quả hơn. Ethereum là nền tảng hạ tầng hỗ trợ phần lớn các stablecoin trên toàn cầu, các tài sản thực được token hóa và các hoạt động thanh toán trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Sharplink được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Miami, Florida. Tìm hiểu thêm tại sharplink.com.

Giới thiệu về Ethereum Institutional

Ethereum Institutional là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, với sứ mệnh thúc đẩy việc ứng dụng Ethereum trong các tổ chức. Tổ chức này đóng vai trò là đầu mối trung lập giúp các tổ chức tiếp cận hệ sinh thái Ethereum, làm việc trực tiếp với các ngân hàng, công ty quản lý tài sản, đơn vị lưu ký, các tổ chức hạ tầng thị trường, các công ty fintech và các tổ chức nhà nước để chuyển đổi các yêu cầu của họ thành các giải pháp triển khai trên chuỗi. Tổ chức này hoạt động trong 5 lĩnh vực trọng tâm: Giáo Dục và Gắn Kết Tổ Chức, Thông Tin và Phân Tích dành cho Tổ Chức; Tiếp Thị ETH và Hệ Sinh Thái Ethereum; Nghiên Cứu Nhu Cầu và Yêu Cầu của Ngành; và các Sự kiện dành cho Tổ Chức. Tìm hiểu thêm tại ethereuminstitutional.org.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố liên quan đến mức độ quan tâm dự kiến của các tổ chức đối với Ethereum, trọng tâm nghiên cứu và lộ trình phát triển, các thỏa thuận quản trị, khả năng huy động vốn và mở rộng quy mô chương trình. Những tuyên bố này dựa trên các kỳ vọng hiện tại và tiềm ẩn rủi ro cũng như những yếu tố không chắc chắn, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể, bao gồm điều kiện thị trường tài sản kỹ thuật số, các thay đổi về quy định, sự phát triển ở cấp độ giao thức, thời điểm các tổ chức triển khai ứng dụng, khả năng huy động nguồn vốn và tình hình kinh tế chung. Các tuyên bố mang tính dự báo chỉ có giá trị tại thời điểm phát hành thông cáo này và không cấu thành bất kỳ sự bảo đảm nào. Ethereum Institutional và các đơn vị tài trợ không có nghĩa vụ phải cập nhật các tuyên bố này trừ khi luật pháp yêu cầu. Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.