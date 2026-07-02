Ethereum Institutional gaat van start als onafhankelijke non-profitorganisatie om institutionele financiering op grote schaal onchain te brengen

Bitmine, Sharplink en Joe Lubin financieren een nieuwe, gespecialiseerde go-to-marketorganisatie, opgericht door voormalige medewerkers van de Ethereum Foundation

NEW YORK, 2 juli 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, een onafhankelijke non-profitorganisatie, heeft vandaag haar officiële lancering aangekondigd als het centrale aanspreekpunt voor institutionele partijen binnen het Ethereum-ecosysteem. De organisatie bouwt voort op een jaar van institutionele marktontwikkeling onder leiding van het go-to-marketteam van de Ethereum Foundation. Deze activiteiten worden nu ondergebracht in een onafhankelijke organisatie met een scherpere missie, een bredere geografische spreiding en financiering voor de lange termijn. Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) en medeoprichter van Ethereum Joe Lubin behoren tot de belangrijkste financiers, samen met tientallen individuele en institutionele financiers.

Ethereum Institutional

Ethereum Institutional is opgericht om ervoor te zorgen dat de grootste financiële instellingen ter wereld, wanneer zij fundamentele langetermijnbeslissingen nemen over tokenisatie, stablecoins en onchain-marktinfrastructuur, Ze maken gebruik van Ethereum via een geloofwaardige, neutrale tegenpartij. Ethereum legt geen starre, uniforme configuratie op, maar stelt instellingen in staat de aanpak te kiezen die het beste aansluit bij elke use case, terwijl zij profiteren van de beveiliging van 's werelds meest robuuste en betrouwbare afwikkelingslaag voor digitale activa.

Deze lancering markeert de tweede belangrijke onafhankelijke beheerorganisatie voor het Ethereum-ecosysteem die in de afgelopen week is aangekondigd, na de bekendmaking van Ethlabs, een onderzoeks- en ontwikkelingslab dat eveneens is opgericht door voormalige leiders van de Ethereum Foundation. Samen vormen Ethlabs en Ethereum Institutional twee complementaire pijlers van de volgende fase van Ethereum: de ene stimuleert innovatie op protocolniveau en de ontwikkeling van de kerninfrastructuur, terwijl de andere instellingen een geloofwaardige en gespecialiseerde gesprekspartner biedt die hen begeleidt van de evaluatiefase tot de grootschalige implementatie. Ethereum Institutional brengt ervaring in ecosystemen en onafhankelijke expertise naar de grootste financiële instellingen ter wereld.

Het moment voor institutionele adoptie is nu aangebroken. Ethereum ondersteunt momenteel op zijn mainnet ongeveer 180 miljard dollar aan stablecoins, goed voor circa 60% van het totale aanbod aan stablecoins en ongeveer twee derde van alle getokeniseerde reële activa. Toonaangevende financiële instellingen op het gebied van vermogensbeheer, bankieren, betalingen, bewaarservices en marktinfrastructuur bouwen inmiddels actief op het netwerk. Tegelijkertijd hebben concurrerende ecosystemen institutionele adoptie tot een expliciete commerciële prioriteit gemaakt. Ze beschikken elk over goed gefinancierde teams voor bedrijfsontwikkeling met een specifieke opdracht om institutionele implementaties binnen te halen.

De platformkeuzes die instellingen de komende 12 tot 24 maanden maken, zullen de structuur van de onchain financiële wereld voor de komende decennia bepalen. Een gecoördineerde en geloofwaardige vertegenwoordiging zorgt voor een eenduidige aanpak en ondersteunt de verdere uitbreiding van het robuuste Ethereum-netwerk, wat ten goede komt aan de huidige en toekomstige gebruikers.

Ethereum Institutional gaat van start met een bewezen staat van dienst en een sterke uitgangspositie: het team heeft meer dan 500 institutionele relaties opgebouwd met toonaangevende banken, vooraanstaande vermogensbeheerders, overheidsinstellingen, bewaarders en aanbieders van marktinfrastructuur wereldwijd. Het team heeft via het Institutional Ethereum Forum een toonaangevend platform voor inhoudelijk leiderschap opgebouwd. Het forum bracht meer dan 150 senior executives en Heads of Digital Assets samen van instellingen die gezamenlijk ongeveer 250 biljoen dollar aan beheerd vermogen vertegenwoordigen.

Ethereum Institutional zal zich vanaf de eerste dag richten op vijf speerpunten: institutionele educatie en betrokkenheid, institutionele inzichten, marketing voor ETH en het ecosysteem, standaarden en beste praktijken, en institutionele evenementen. De geografische aanwezigheid wordt uitgebreid van New York, Londen, Hongkong en Singapore naar andere toonaangevende financiële centra, waaronder Zürich, Frankfurt, Tokio en Abu Dhabi. In elke regio worden gespecialiseerde institutionele verantwoordelijken aangesteld die opereren vanuit een gezamenlijk mandaat als geloofwaardige en neutrale gesprekspartner.

Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine, verklaarde: "Financiële instellingen nemen vandaag infrastructuurbeslissingen die de kapitaalmarkten voor de komende decennia zullen vormgeven, en Ethereum staat steeds meer centraal in die gesprekken. Ethereum Institutional komt precies op het juiste moment. Het biedt instellingen een vertrouwd en onafhankelijk aanspreekpunt om met het ecosysteem in contact te treden, standaarden te ontwikkelen en de adoptie te versnellen. Dit is een belangrijke stap om Ethereum uit te bouwen tot de ruggengraat van de volgende generatie wereldwijde financiële infrastructuur."

Joseph Chalom, Chief Executive Officer van Sharplink, verklaarde: "Ik heb twintig jaar lang de grootste financiële instellingen ter wereld geholpen bij de invoering van nieuwe technologie, en zelden heb ik de omstandigheden zo gunstig zien samenkomen als nu voor Ethereum. Deze instellingen maken de overstap van belangstelling naar concrete toepassingen op het gebied van tokenisatie, stablecoins en een nieuwe financiële marktinfrastructuur. Ethereum Institutional is opgericht om hen juist op dit moment te ondersteunen."

Joe Lubin, medeoprichter van Ethereum en Chief Executive Officer van Consensys, verklaarde: "Ethereum is uitgegroeid tot de toonaangevende infrastructuur voor gedecentraliseerd, verifieerbaar en programmeerbaar vertrouwen. Al meer dan tien jaar richten de onderzoekers, ontwikkelaars en de bredere community zich op het zorgvuldig uitvoeren van het noodzakelijke werk, zonder concessies te doen: het netwerk schaalbaarder, betaalbaarder en gebruiksvriendelijker maken, terwijl de geloofwaardige neutraliteit en censuurbestendigheid worden gewaarborgd door een geleidelijke en rigoureuze decentralisatie. Daarom is Ethereum uitgegroeid tot de eerste keuze en het toonaangevende platform voor het merendeel van de activiteiten rond stablecoins, getokeniseerde activa, DeFi en andere vormen van onchain financiële infrastructuur. Traditionele financiën zijn al bezig met de gedecentraliseerde rails van Ethereum. Ethereum Institutional zal deze volgende belangrijke fase helpen versnellen door instellingen in staat te stellen op grote schaal met het ecosysteem aan de slag te gaan en de openheid en toestemmingsvrije innovatie te bevorderen die het netwerk zo uniek krachtig en waardevol maken."

Tot slot zei David Walsh, Executive Director van Ethereum Institutional: "De geloofwaardige neutraliteit van Ethereum is een van zijn grootste sterke punten, maar neutraliteit zonder vertegenwoordiging kan gemakkelijk als stilte worden opgevat." Het Ethereum-ecosysteem heeft behoefte aan een geloofwaardige en onafhankelijke gesprekspartner waarmee instellingen rechtstreeks kunnen samenwerken: een aanspreekpunt waar financiële leiders terechtkunnen, dat hen ondersteunt bij het informeren van hun raad van bestuur en waarop zij kunnen vertrouwen voor eerlijke en betrouwbare antwoorden. Ethereum Institutional is opgericht om die rol te vervullen. Het is onze taak de behoeften van institutionele partijen te vertalen naar implementaties die op grote schaal kunnen worden uitgerold en uiteindelijk van Ethereum de basislaag voor institutionele financiering te maken."

Lee, Chalom en Walsh zullen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' zet de onderneming ETH in als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. In 2026 lanceerde het bedrijf MAVAN (Made-in-America Validator Network), een speciaal ontwikkelde stakinginfrastructuur voor de Ethereum-activa van Bitmine.

Over Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) is een toonaangevend institutioneel platform voor Ethereum-treasurybeheer, ontworpen om beleggers op de publieke kapitaalmarkten een slimmer en productiever blootstellingsmodel aan ETH te bieden. Ethereum vormt de basis voor het merendeel van de wereldwijde afwikkeling van stablecoins, getokeniseerde reële activa en gedecentraliseerde financiering. Sharplink werd opgericht in 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in Miami (Florida, Verenigde Staten). Lees meer op sharplink.com.

Over Ethereum Institutional

Ethereum Institutional is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor de institutionele adoptie van Ethereum. De organisatie fungeert als het neutrale aanspreekpunt voor instellingen die hun intrede willen doen in het Ethereum-ecosysteem. Ze werkt rechtstreeks samen met banken, vermogensbeheerders, bewaarders, aanbieders van marktinfrastructuur, fintechbedrijven en overheidsinstellingen om hun behoeften te vertalen naar onchain implementaties. De organisatie richt zich op vijf speerpunten: institutionele educatie en betrokkenheid, institutionele inzichten, marketing voor ETH en het ecosysteem, sectorverkenning en institutionele behoeften, en institutionele evenementen. Meer informatie vind je op ethereuminstitutional.org.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen over de verwachte institutionele belangstelling voor Ethereum, de onderzoeksagenda en ontwikkelroadmaps, de bestuursstructuur, de beschikbaarheid van financiering en de opschaling van programma's. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en brengen risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken. Hieronder vallen onder meer de marktomstandigheden voor digitale activa, wijzigingen in de regelgeving, ontwikkelingen op protocolniveau, de timing van institutionele implementaties, de beschikbaarheid van financiering en de algemene economische omstandigheden. Toekomstgerichte verklaringen gelden uitsluitend vanaf de datum van dit persbericht en bieden geen garanties. Ethereum Institutional en zijn financiers zijn niet verplicht deze verklaringen bij te werken, tenzij dit wettelijk is vereist. Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.