Ethereum Institutional voit le jour en tant qu'organisme indépendant à but non lucratif visant à intégrer à grande échelle la finance institutionnelle sur la blockchain

Bitmine, Sharplink et Joe Lubin financent une nouvelle structure dédiée à la commercialisation, mise en place par d'anciens membres de la Fondation Ethereum

NEW YORK, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, une organisation indépendante à but non lucratif, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel en tant que portail institutionnel dédié à l'écosystème Ethereum. L'organisation consolide une année d'engagement institutionnel menée par l'équipe de commercialisation de la Fondation Ethereum, en l'intégrant au sein d'une organisation indépendante dotée d'une mission plus ciblée, d'une présence géographique plus étendue et d'un financement sur le long terme. Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ : SBET) et Joe Lubin, cofondateur d'Ethereum, sont les principaux contributeurs de ce financement, aux côtés de dizaines de contributeurs particuliers et institutionnels.

Ethereum Institutional

Ethereum Institutional a pour vocation de permettre aux plus grandes institutions financières mondiales, lors de la prise de décisions stratégiques et durables concernant la tokenisation, les stablecoins et les infrastructures de marché sur la blockchain, de s'appuyer sur Ethereum par l'intermédiaire d'un partenaire fiable et neutre. Ethereum n'impose pas de configuration unique et rigide, mais permet aux institutions de choisir l'approche la mieux adaptée à chaque cas d'utilisation, tout en bénéficiant de la sécurité offerte par la couche de règlement d'actifs numériques la plus robuste et la plus fiable au monde.

Ce lancement marque la création de la deuxième grande organisation indépendante de gestion de l'écosystème Ethereum dévoilée la semaine dernière, après l'annonce d'Ethlabs, un laboratoire de recherche et de développement également fondé par d'anciens dirigeants de la Fondation Ethereum. Ensemble, Ethlabs et Ethereum Institutional constituent les piliers complémentaires du prochain chapitre d'Ethereum dont l'objectif consiste, d'une part, à faire progresser l'innovation au niveau de la couche protocolaire et de l'infrastructure de base, et d'autre part, à garantir aux institutions qu'elles disposent d'un interlocuteur fiable et dédié pour les accompagner de l'évaluation au déploiement à grande échelle. Ethereum Institutional met son expérience de l'écosystème et son expertise impartiale au service des plus grandes institutions financières du monde.

Le moment est venu pour les institutions de l'adopter. Ethereum héberge actuellement environ 180 milliards de dollars de stablecoins sur son réseau principal, soit environ 60 % de l'offre totale de stablecoins et environ les deux tiers de tous les actifs tokenisés du monde réel. Les principales institutions financières des secteurs de la gestion d'actifs, de la banque, des paiements, de la conservation d'actifs et des infrastructures de marché s'appuient activement sur ce réseau. Parallèlement, les écosystèmes concurrents ont fait de l'adoption par les institutions leur priorité commerciale explicite, chacun d'entre eux disposant d'organismes de développement commercial dotés de moyens importants et chargés spécifiquement de conclure des contrats de déploiement auprès des institutions.

Les choix en matière de plateformes que les institutions feront au cours des 12 à 24 prochains mois détermineront la topologie de la finance sur la blockchain pour les décennies à venir. Une représentation coordonnée et crédible permet désormais d'harmoniser le discours et contribue à l'expansion du réseau robuste d'Ethereum, au bénéfice de ses utilisateurs actuels et futurs.

Fort d'un bilan éprouvé et d'une dynamique déjà bien établie, Ethereum Institutional fait son entrée sur le marché : l'équipe a noué plus de 500 relations institutionnelles couvrant l'ensemble des banques Tier 1, des gestionnaires d'actifs de premier plan, des institutions souveraines, des dépositaires et des fournisseurs d'infrastructures de marché à l'échelle mondiale. L'équipe a mis en place un groupe de réflexion par le biais du Forum Institutionnel d'Ethereum, qui a réuni plus de 150 cadres supérieurs et responsables des actifs numériques issus d'institutions représentant environ 250 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion combinés.

Dès le premier jour, Ethereum Institutional mènera ses activités autour de cinq axes prioritaires : Formation et engagement institutionnels, intelligence institutionnelle, marketing ETH et marketing d'écosystème, normes et bonnes pratiques, et événements institutionnels. La couverture géographique s'étendra de New York, Londres, Hong Kong et Singapour à d'autres places financières majeures, notamment Zurich, Francfort, Tokyo et Abou Dhabi, avec des responsables institutionnels dédiés implantés dans chaque région et opérant dans le cadre d'un mandat commun, neutre et crédible.

Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine. « Les institutions financières prennent aujourd'hui des décisions en matière d'infrastructure qui façonneront les marchés financiers pendant des décennies, et Ethereum occupe une place de plus en plus centrale dans ces discussions. Ethereum Institutional arrive à point nommé, offrant un espace fiable et indépendant dans lequel les institutions peuvent s'impliquer dans l'écosystème, élaborer des normes et accélérer l'adoption de la technologie. C'est une étape importante pour faire d'Ethereum la colonne vertébrale de la prochaine génération d'infrastructures financières mondiales. »

Joseph Chalom, Président-directeur général de Sharplink. « J'ai passé deux décennies à aider les plus grandes institutions mondiales à adopter de nouvelles technologies, et j'ai rarement vu un tel alignement des conditions, comme cela a été le cas pour Ethereum. Ces institutions passent de la simple curiosité à l'action concrète dans les domaines de la tokenisation, des stablecoins et d'une nouvelle infrastructure des marchés financiers. Ethereum Institutional a été conçu pour répondre à leurs besoins précisément à ce moment-là. »

Joe Lubin, cofondateur d'Ethereum et Président-directeur général de Consensys. « Ethereum est devenu la principale infrastructure permettant d'instaurer une confiance décentralisée, vérifiable et programmable. Depuis plus d'une décennie, les chercheurs, les développeurs et l'écosystème se sont attachés à mener à bien ce travail exigeant sans prendre de raccourcis : rendre le réseau plus évolutif, plus abordable et plus convivial, tout en préservant une neutralité crédible et une résistance à la censure grâce à une décentralisation progressive et rigoureuse. C'est pourquoi elle a été le choix privilégié et dominant pour la plupart des activités portant sur les stablecoins, les actifs tokenisés, la DeFi et d'autres infrastructures financières sur la blockchain. Le secteur financier traditionnel s'intègre déjà aux infrastructures décentralisées d'Ethereum. Ethereum Institutional contribuera à accélérer cette nouvelle étape majeure, en permettant aux institutions de s'engager à grande échelle et en favorisant l'ouverture et l'innovation sans autorisation qui confèrent au réseau sa puissance et sa valeur uniques. »

En conclusion, David Walsh, directeur général d'Ethereum Institutional, a déclaré : « La neutralité crédible d'Ethereum est l'un de ses principaux atouts, mais une neutralité sans représentation peut souvent être perçue comme un silence. L'écosystème Ethereum a besoin d'un interlocuteur crédible et indépendant avec lequel les institutions peuvent entrer directement en contact ; une personne que les responsables financiers peuvent appeler, à qui ils peuvent faire part des informations à leur conseil d'administration, et en qui ils puissent avoir confiance pour obtenir des réponses honnêtes. Ethereum Institutional a pour vocation d'être ce partenaire dédié. Notre mission consiste à traduire les exigences des acteurs institutionnels en déploiements évolutifs, afin de faire d'Ethereum, à terme, la couche fondamentale de la finance institutionnelle. »

Lee, Chalom et Walsh feront partie du Conseil d'administration.

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », la Société s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. En 2026, la société a lancé MAVAN (Made-in America Validator Network), une infrastructure dédiée au staking des actifs Bitmine.

À propos de Sharplink



Sharplink (NASDAQ : SBET) est une plateforme leader de gestion de trésorerie Ethereum de niveau institutionnel, conçue pour offrir aux investisseurs des marchés publics une exposition plus intelligente et plus productive à l'ETH. Ethereum est à la base de la plupart des stablecoins mondiaux, des actifs du monde réel tokenisés et des règlements dans le domaine de la finance décentralisée. Sharplink a été fondée en 2019 et siège à Miami, en Floride. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sharplink.com.

À propos d'Ethereum Institutional

Ethereum Institutional est une organisation indépendante à but non lucratif dédiée à l'adoption d'Ethereum par les acteurs institutionnels. L'organisation sert de passerelle neutre permettant aux institutions d'accéder à l'écosystème Ethereum. Elle travaille directement avec les banques, les gestionnaires d'actifs, les dépositaires, les infrastructures de marché, les fintechs et les institutions souveraines afin de traduire leurs besoins en déploiements sur la blockchain. L'organisation intervient dans cinq domaines prioritaires : Formation et engagement institutionnels, intelligence institutionnelle, marketing ETH et écosystème, découverte du secteur et exigences, et événements institutionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ethereuminstitutional.org.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant l'intérêt institutionnel attendu pour Ethereum, les axes de recherche et les feuilles de route, les modalités de gouvernance, la disponibilité des financements et le développement des programmes. Ces déclarations reposent sur les prévisions actuelles et comportent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des différences considérables dans les résultats réels, notamment les conditions du marché des actifs numériques, les changements réglementaires, les avancées au niveau des protocoles, le calendrier des déploiements institutionnels, la disponibilité des financements et la conjoncture économique générale. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et ne constituent en aucun cas des garanties. Ethereum Institutional et ses bailleurs de fonds ne s'engagent pas à les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement.