Die USA und Belgien gewinnen Gold beim Abschluss der FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 an der KIIT University

Das internationale Beachvolleyball-Turnier bringt 83 Teams aus 52 Ländern in Bhubaneswar, Indien, zusammen

BHUBANESWAR, Indien, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Die FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026 endete am 8. März 2026 im Dutee Chand Athletic Stadium der KIIT Deemed to be University (https://kiit.ac.in) in Bhubaneswar und bildete den Abschluss von fünf Tagen internationalem Beachvolleyball mit Top-Teams aus aller Welt.

Jubilant winners of the FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 pose with KIIT and KISS Founder Dr. Achyuta Samanta (fifth from left, front row).

Das Turnier, das von der KIIT Deemed to be University ausgerichtet wurde, brachte 83 Teams aus 52 Ländern zusammen und mehr als 300 Spieler und Offizielle nahmen an der Meisterschaft teil. Die Veranstaltung sorgte für eine mitreißende Sportatmosphäre auf dem KIIT-Campus und zog zahlreiche Zuschauer an, die Zeugen eines hochkarätigen internationalen Wettbewerbs wurden.

Im Finale der Frauen um die Goldmedaille traf das japanische Duo Shiba/Reika auf das US-amerikanische Duo Durish/Koenig. Die Amerikanerinnen zeigten eine starke Leistung, insbesondere in der Koordination und im Angriff, und sicherten sich mit einem 2:0-Sieg (21:18, 21:16) die Goldmedaille. Das japanische Duo gewann nach einem hart umkämpften Spiel die Silbermedaille.

Im mit Spannung erwarteten Finale um die Goldmedaille der Herren standen sich Sepka/Dzavoronok aus der Tschechischen Republik und Vercauteren/Van Langendonck aus Belgien gegenüber. In einem hart umkämpften Spiel zeigte die belgische Mannschaft eine souveräne und starke Leistung und gewann mit 2:0 (21:10, 22:20) die Meisterschaft. Die tschechische Mannschaft wurde Vizemeister und gewann die Silbermedaille.

Die Abschlusszeremonie umfasste eine Begrüßungs- und Gratulationsrede von Prof. (Dr.) Achyuta Samanta, KIIT-, KISS- und KIMS-Gründer (https://achyutasamanta.com/), Vorstandsmitglied des Strategierats der Volleyball-Stiftung (FIVB), Hauptförderer des indischen Volleyballverbands und Präsident des Volleyballverbands von Odisha. Er gratulierte den siegreichen Mannschaften und würdigte das hohe Niveau des Wettbewerbs während des gesamten Turniers.

„Alle 300 Spieler und Offiziellen wurden auf dem KIIT-Campus untergebracht. Wir haben sehr gute Vorkehrungen für ihren Aufenthalt auf dem Campus getroffen. Sie alle waren mit der Gastfreundschaft der KIIT sehr zufrieden" erklärte Dr. Samanta.

Während der Zeremonie wurde eine Botschaft von Seiner Exzellenz Dr. Hari Babu Kambhampati, dem ehrenwerten Gouverneur von Odisha, verlesen. Es wurde auch eine Videobotschaft von Shri Mansukh Laxmanbhai Mandaviya, dem ehrenwerten Minister für Arbeit und Beschäftigung sowie Minister für Jugendangelegenheiten und Sport der indischen Regierung, abgespielt, in der er den Organisatoren und Teilnehmern zur erfolgreichen Durchführung dieser renommierten internationalen Veranstaltung gratulierte.

Die Schiedsrichter und Offiziellen, die bei dem Turnier mitgewirkt haben, wurden für ihren Beitrag zur erfolgreichen Organisation der Meisterschaft geehrt.

Die Zeremonie endete mit einer Dankesrede von Prof. (Dr.) Saranjit Singh, Vizekanzler der KIIT Deemed to be University, der den internationalen Teams, Offiziellen, Organisatoren, Freiwilligen und Unterstützern, die zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben, seinen Dank aussprach.

Die KIIT University erreichte ebenfalls einen bedeutenden Meilenstein, indem sie als erste Universität Indiens eine Veranstaltung der FIVB Beach Pro Tour Challenge Series ausrichtete. Das Turnier wurde am 4. März von Shri Prithiviraj Harichandan, ehrenwerter Minister für Recht, Bauwesen und Verbrauchsteuern der Regierung von Odisha, in Anwesenheit internationaler Delegierter und Sportfunktionäre offiziell eröffnet.

Die Spieler und Offiziellen lobten die erstklassige Sportinfrastruktur, die professionelle Organisation und die Gastfreundschaft der KIIT University. Viele Teilnehmer lobten die hervorragende Unterkunft, die Verpflegung und das unterstützende Umfeld, das für die Athleten und Offiziellen geschaffen wurde.

Das Turnier endete mit begeistertem Applaus der Zuschauer und war ein unvergessliches Fest des internationalen Beachvolleyballs an der KIIT University in Bhubaneswar.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2930261/Jubilant_winners_KIIT.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2851905/KIIT_Logo.jpg