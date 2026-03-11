El torneo internacional de voleibol de playa reúne a 83 equipos de 52 países en Bhubaneswar, India

BHUBANESWAR, India, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026 concluyó el 8 de marzo de 2026 en el estadio atlético Dutee Chand del instituto KIIT, considerado universidad (https://kiit.ac.in/), en Bhubaneswar, cerrando cinco días de acción internacional de voleibol de playa con los mejores equipos de todo el mundo.

Jubilant winners of the FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026 pose with KIIT and KISS Founder Dr. Achyuta Samanta (fifth from left, front row).

El torneo, organizado por el instituto KIIT, considerado universidad, reunió 83 equipos de 52 países, que sumaron más de 300 jugadores y funcionarios que participaron en el campeonato. El evento creó un ambiente deportivo vibrante en el campus de KIIT y atrajo a un gran número de espectadores que fueron testigos de una competencia internacional de alto nivel.

En el partido por la medalla de oro femenina, la pareja japonesa Shiba/Reika se enfrentó al dúo estadounidense Durish/Koenig. El equipo estadounidense demostró un fuerte juego de ataque y mucha coordinación con lo que se aseguró una victoria en sets corridos, para ganar 2–0 (21–18, 21–16) y reclamar la medalla de oro. La pareja japonesa terminó con la medalla de plata después de un torneo competitivo.

El tan esperado partido por la medalla de oro masculina contó con Sepka/Dzavoronok de la República Checa contra Vercauteren/Van Langendonck de Bélgica. En un encuentro muy reñido, el equipo belga realizó una actuación compuesta y hábil para ganar 2–0 (21–10, 22–20) y asegurar el título del campeonato. El equipo checo terminó como subcampeón con la medalla de plata.

La ceremonia de clausura contó con un discurso de bienvenida y felicitación por parte del Prof. (Dr.) Achyuta Samanta, fundador de KIIT, KISS y KIMS,(https://achyutasamanta.com/) miembro de la Junta del Consejo Estratégico de la Fundación de Voleibol (FIVB), patrocinador principal de la Federación de Voleibol de la India y presidente de la Asociación de Voleibol de Odisha. Felicitó a los equipos ganadores y agradeció el alto nivel de competencia mostrado durante todo el torneo.

"Los 300 jugadores y funcionarios se alojaron en el Campus KIIT. Hicimos un muy buen arreglo para su estadía dentro del campus. Todos estaban contentos con la hospitalidad de KIIT", comentó el Dr. Samanta.

Durante la ceremonia se compartió un mensaje de su excelencia el Dr. Hari Babu Kambhampati, honorable gobernador de Odisha. También se reprodujo un mensaje de video de Shri Mansukh Laxmanbhai Mandaviya, honorable ministro de Trabajo y Empleo de la Unión y ministro de Asuntos de la Juventud y Deportes del Gobierno de la India, en el que felicitó a los organizadores y participantes por la exitosa realización del prestigioso evento internacional.

Los árbitros y funcionarios asociados con el torneo fueron felicitados en reconocimiento a su contribución a la exitosa organización del campeonato.

La ceremonia concluyó con un voto de agradecimiento del Prof. (Dr.) Saranjit Singh, vicerrector del instituto KIIT, considerado universidad, en el que expresó su agradecimiento a los equipos internacionales, funcionarios, organizadores, voluntarios y simpatizantes que contribuyeron al éxito del evento.

La Universidad KIIT también logró un hito significativo al convertirse en la primera universidad de la India en organizar un evento de la serie FIVB Beach Pro Tour Challenge. El torneo fue inaugurado formalmente el 4 de marzo por Shri Prithiviraj Harichandan, honorable ministro de Derecho, Obras e Impuestos Especiales, Gobierno de Odisha, en presencia de delegados internacionales y funcionarios deportivos.

Jugadores y funcionarios elogiaron la infraestructura deportiva de clase mundial, la organización profesional y la hospitalidad proporcionada por la Universidad KIIT. Muchos participantes señalaron el excelente alojamiento, las comidas y el ambiente de apoyo creado para atletas y funcionarios.

El torneo concluyó con aplausos entusiastas de los espectadores, lo que marcó una celebración memorable del voleibol de playa internacional en la Universidad KIIT en Bhubaneswar.

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FUENTE KIIT